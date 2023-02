Compartir cuenta con Netflix: cómo añadir perfiles de personas que no viven contigo paso a paso

Vamos a explicarte cómo añadir suscriptores extra a Netflix, de forma que otras personas que no vivan en tu hogar puedan acceder también a tu cuenta. Netflix ya ha dejado de permitir compartir cuentas, y a partir de ahora detectará esos perfiles que no convivan en el mismo hogar que la cuenta principal, y dejará de permitirles acceder.

Si tienes un perfil que estaba en una cuenta compartida y ya no puedes ver el contenido con él, recuerda que puedes transferir perfiles de Netflix a otra cuenta para no perder tus datos de visionado. Pero hoy, lo que te vamos a explicar paso a paso es cómo añadir a tu cuenta de Netflix perfiles para personas que no vivan contigo, que tienen un coste extra de 5,99 euros al mes.

Añadir no convivientes en tu cuenta de Netflix

Para añadir perfiles de personas que no viven en tu casa a tu cuenta de Netflix, tienes que entrar en la web de la plataforma de streaming e iniciar sesión. Entonces, pulsa en el botón con tu perfil arriba a la derecha, y pulsa en la opción de Cuenta que aparece en el menú desplegable.

Esto te va a llevar a la página de configuración de tu cuenta. En ella, lo que tienes que hacer es pulsar en la opción de Comprar un pase de suscriptor/a extra dentro del apartado Suscriptores extra. Así es como Netflix llama a las personas con las que quieras compartir cuenta, pero que no se vayan a conectar desde tu domicilio.

Antes de añadir perfil de un suscriptor extra, Netflix te recordará las normas y solo tienes que pulsar en el botón Siguiente. Sin embargo, conviene leerlo todo para saber que tienes que pagar 5,99 euros extra al mes por cada perfil, y que esta persona tendrá su propia cuenta y contraseña para entrar, y que podrá usar un perfil existente u otro nuevo.

En la siguiente pantalla, antes de añadir un nuevo suscriptor se te va a hablar de los precios. Verás lo que estás pagando al mes ahora mismo, el precio del suscriptor extra, y el pago total que se quedará a partir de ahora si lo añades. Para seguir adelante, pulsa en el botón de Iniciar suscriptor/a extra que tienes en rojo.

Cuando inicies el suscriptor extra, se te dirá que has añadido un hueco pagado extra para invitar a otra persona. Ahora, tendrás que invitar a quien quieras pulsando en el botón Siguiente.

Ahora tienes que escribir los datos de la persona a la que quieras invitar a formar parte de tu cuenta por estos 6 euros extra al mes. Tendrás que enviar una invitación rellenando su nombre y correo electrónico, indicando también tu nombre para que sepa quién le manda la invitación.

Esto te llevará a una pantalla en la que vas a poder ver la gestión de los suscriptores extra. Podrás ver cuántos pases tienes contratados, quiénes son suscriptores extra, y enviar invitaciones en el caso de que aun no lo hayas hecho.