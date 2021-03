Visa comienza a operar con criptomonedas: ya acepta el stablecoin USDC en Estados Unidos

Visa, que tiene una de las mayores plataformas de pagos en todo el mundo, ha comenzado a operar con criptomonedas. Aviso de ello hace poco y ahora finalmente se hace realidad dando un primer paso: aceptar USDC como moneda de pago en Estados Unidos.

USDC opera como un stablecoin. Esto significa que la moneda tiene siempre el mismo valor que tiene una moneda tradicional, en este caso el dólar americano. La criptomoneda funciona mediante Ethereum y tiene a sus espaldas la cartera criptográfica Crypto.com como punto de operaciones.

Hasta ahora si se deseaba pagar en USDC primero se debía convertir esa cantidad en USD, por lo que a veces había cargos adicionales. Con el cambio de Visa ahora tanto los clientes como los vendedores pueden pagar y cobrar directamente en USDC sin complicarse más.

Visa dice haberse asociado con 35 plataformas de moneda digital hasta ahora para permitir vincular carteras USDC. Entre ellas destaca Coinbase, BlockFi o la anteriormente mencionada Crypto.com por ejemplo.

Con USDC desarrollado por Circle Internet Financial, la criptomoneda tiene ahora mismo 11.000 millones de dólares en oferta circulante. Hace unos meses Visa y Circle Internet Financial se asociaron para buscarle nuevos usos a USDC. Entre ellos destaca el proyecto para crear una tarjeta bancaria Circle Visa que operará, como no, con USDC.

Criptomonedas en las grandes plataformas de pago

Visa no es el único que desea entrar en el prometedor mercado de las criptomonedas. Su gran competidor, Mastercard, anuncio también recientemente sus planes para permitir a los clientes operar con criptomonedas. Visa parece haberse adelantado.

Por otro lado tenemos a PayPal, que si bien es una plataforma más nueva y nacida directamente pesando en los pagos digitales, también anunció su intención de sumarse. De todos modos, aún falta mucho trabajo por delante, incluso para Visa, que prometió permitir pagar en Bitcoin.

Vía | Reuters

Más información | BusinessWire