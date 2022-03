Estaba cantado y así ha sido. Antes de que el invierno nos deje aquí tenemos un nuevo iPad Air de Apple. El más reciente tablet de Apple de gama media destinado al mercado de consumo se arma (de manera sorpresiva) con el procesador M1 de la propia compañía de Cupertino y con conectividad 5G mientras el resto de elementos permanecen inalterables.

Con todo ello, el iPad Air 2022 repite impresión por su rendimiento bruto o calidad de la pantalla pero también nos deja lagunas respecto a su lugar en el ecosistema de equipos de Apple, con líneas cada vez más difusas, o en lo que Apple cree que vamos a poder hacer con él.

Ficha técnica del iPad Air (2022)



IPAD AIR (2022) PANTALLA 10,9 pulgadas 2.360 x 1.640 píxeles (264 ppp) True Tone, 500 nits Gama cromática amplia (P3) Película antirreflectante PROCESADOR Chip M1 de Apple CPU: 8 núcleos GPU: 8 núcleos Neural Engine de Apple RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 64 GB

256 GB CÁMARA TRASERA 12 MP f/1.8 CÁMARA FRONTAL 12 MP f/2,4 BATERÍA 28,6 Wh Hasta 10 horas SISTEMA OPERATIVO iPadOS 15 CONECTIVIDAD Wifi 6 Wi-Fi 6 + Celular Bluetooth 5.0 PESO iPad Wi‑Fi: 461 g iPad Wi‑Fi + Cellular: 462 g OTROS USB-C, Touch ID en el botón lateral, Compatible con el Apple Pencil (2.ª generación) y Smart Keyboard Folio COLORES Gris espacial, blanco estrella, rosa, púrpura y azul PRECIO iPad Air Wi-Fi: desde 679 euros

Nada cambia a nivel de diseño … ni de experiencia

En la inmensa mayoría de aspectos técnicos y de diseño, el iPad Air 2022 es un heredero puro de la generación anterior. Y ya sabemos que ésta lo es de la gama Pro de hace un par de años.

Tenemos pues un tablet delgado, muy bien construido y cuya experiencia gira completamente alrededor de su pantalla. En este modelo tenemos, puerto USB-C y conector magnético para accesorios compatibles, lector de huellas colocado en el botón de encendido y soporte integrado para la carga del Apple Pencil de segunda generación.

Respecto al lector de huellas en el botón de encendido, si bien funciona muy bien y es rápido, a mi sigue sin convencerme del todo. Aunque Apple lo señalice en todo momento, mentalmente tengo continuamente que buscar dónde se encuentra y hacer un esfuerzo cada vez para proceder a una identificación que con FaceID es mucho más intuitiva en este formato de tablet.

El único detalle a nivel de diseño que me hace dudar del iPad Air es que tengamos lector de huellas en el botón de inicio en vez de FaceID

Usar el iPad Air 2022 es plenamente satisfactorio a nivel de peso, grosor y marcos de pantalla, que admiten trabajar cómodamente tanto en modo apaisado como vertical. Y esa diagonal de 10.9 pulgadas es un equilibrio casi perfecto tanto para tareas de puro consumo de lectura o vídeo como para trabajos más elaborados aunque si le dedicas muchas horas como equipo principal, acabas echando de menos más pulgadas.

Respecto a la pantalla, mantiene la resolución de 2.360 x 1.640 píxeles (264 ppp), es laminada, incluye tecnología True Tone pero no ProMotion (se queda en frecuencia de refresco de 60 Hz), brillo alto de 500 nits y una reproducción de color muy fiel (gama cromática P3).

El sonido acompaña la experiencia multimedia. Son dos los altavoces que tenemos disponibles, colocados en los bordes superior e inferior, y nos ofrecen un sonido potente, muy nítido y suficientemente envolvente para una escucha muy satisfactoria a todos los niveles.

El nuevo tono azul resulta muy atractivo y le da un toque de diferenciación

Por cierto, si queremos usar nuestros auriculares con cable preferidos, toca tirar de adaptador ya que este iPad Air no tiene puerto físico de 3.5 mm, lo que significa que el único puerto USB-C ya no estará disponible para otros menesteres. La vida sin cables es lo que tiene.

En el apartado de cámaras este iPad Air 2022 mantiene el sensor de 12 MP de la cámara principal pero añade mejores en la cámara que realmente importa en un tablet: la de videollamadas. Aquí ahora contamos con un sensor gran angular de 12 MP de gran resultado para las videollamadas (nada complicado viendo por ejemplo el nivel de las webcams de portátiles de miles de euros) y que es compatible con la tecnología Center Stage (Encuadre Centrado).

En tablets como este iPad Air 2022, esa tecnología ayuda a mejorar la experiencia de uso en las videollamadas cuando lo usamos en movimiento y con el tablet en modo vertical.

Otra cosa es cuando tenemos el iPad en modo apaisado (algo muy frecuente para estas tareas), momento en que la cámara secundaria queda en un lateral y sigue sin ser igual de adecuado el ángulo de visualización (y a dónde miramos) que cuando la webcam queda en el marco superior sujetando el tablet en modo apaisado.

Mucha potencia sí, pero no comparemos

Colocar el procesador M1 en el interior del nuevo iPad Air 2022 ha sido esta vez la principal excusa de Apple para sacar un nuevo modelo este año tras la renovación importante de diseño de la generación anterior. Al final la rueda no puede parar.

Este procesador ya muy conocido y que riega ya de forma definitiva y transversal el amplio catálogo de productos de Apple independientemente del tipo del que estemos hablando, es toda una declaración de intenciones de la empresa.

Hablamos de un chip común tanto a este tablet como a los últimos ordenadores de consumo de la compañía, lo que nos puede dar una idea del nivel de potencia bruta del que estamos hablando. Y de que esta línea de procesadores es la apuesta segura para tener cierta seguridad a nivel de actualizaciones (o mejoras y sorpresas de integración) de cara a una larga vida útil del tablet.

Tanto en la experiencia de uso del iPad Air 2022 como en los test sintéticos, no ha duda alguna al respecto de sus capacidades. Si bien en el rendimiento con un solo núcleo la diferencia con el A14 que montaba el iPad Air de la generación anterior no es muy relevante (1707 del M1 por 1495 del A14), en multinúcleo el despegue del M1 es evidente, con casi 7000 puntos en GeekBench 5 frente a los 4205 que conseguimos en nuestra prueba con el iPad Air (2020).

La potencia bruta del M1 de Apple es asombrosa pero no sería igual de relevante en el día a día sin los 8 GB de RAM que lo acompañan y con los cuales hemos disfrutado de una de las mejores experiencias con un iPad a nivel de fluidez y trabajo multitarea.

Es una gozada saber que no debes de preocuparte por mucha carga de aplicaciones o pestañas del navegador con las que estés trabajando al mismo tiempo ni en la duración de esas sesiones. Todo permanece en su lugar hasta que lo necesitas. Y eso, en un tablet, es una bendición por el “abre y olvídate” que nos pide instintivamente su uso.

Apple demuestra tal superioridad a nivel de procesadores que se permite el lujo de dotar al iPad Air con un procesador M1 que probablemente incluso le quede grande

La memoria interna es donde, de nuevo y ya van …, Apple se merece un buen rapapolvo. El modelo base, con un precio de 679 euros, cuenta solo con 64 GB de memoria interna.

Si vienes del mundo iPad sabrás que, a poco que instales juegos y aplicaciones de nivel, alcanzarás demasiado pronto (si no nada más ponerlo en marcha) un punto de no retorno en el que debes de pensar muy bien qué instalar, qué eliminar para dejar espacio a otras apps o ser un crack de la organización y gestión de información que almacenas, así como un convencido del almacenamiento y sincronización en la nube.

El nuevo iPad Air 2022 está tan cerca del iPad Pro en casi todo que, para algunos usuarios, no será una elección sencilla

Suma casi 200 euros para alcanzar la otra versión, de 256 GB … o, cuidado, 200 euros justos para llegar a un iPad Pro con una más equilibrada memoria interna de 128 GB, mismo procesador, mejor pantalla, sonido y cámaras además del nada desdeñable añadido de FaceID.

En todo este largo disertar sobre el M1 y su potencia es inevitable pensar en las posibilidades de trabajo con este iPad. Sin embargo, iPadOS, siendo de largo el mejor sistema operativo para tablets, sigue estancado o mejor dicho, separándose a gran velocidad de la curva de impresión que dibujan tanto los procesadores m´óviles tipo A15 como especialmente los de la serie M.

Las aspiraciones a nivel de potencia del iPad Air 2022 quedan ya demasiado adelantadas a lo que un iPad es capaz de hacer a nivel de software

Y es que teniéndolo casi todo en un iPad, desde pantalla a potencia, teclado e incluso touchpad, pretender ahora mismo plantar cara a un portátil o a dispositivos de tipo Surface Pro 8, actualmente le queda muy lejos al iPad. No es cuestión de potencia y cada día parece más claro que, en los iPad que no son de entrada, iPadOS no es el mejor candidato a gestionar tanta posibilidad a nivel de potencia.

El segundo hito tecnológico del que puede presumir este iPad Air (2022) es su conectividad 5G, siempre en el caso de que escojamos esta configuración y no nos quedemos exclusivamente con la “solo Wifi”, que por cierto es Wifi 6.

Siempre es una buena noticia que, de cara al futuro, haya mejoras que podamos exprimir aunque en la actualidad tengan poca o ninguna relevancia. Y en este iPad Air con M1, aspirante claro a ser un iPad con una muy buena vejez, esto es una muy buena nueva.

Sigue la autonomía de día completo

La llegada del procesador M1 a las entreñas de un iPad de consumo no altera un ápice la línea roja que Apple, de manera muy acertada, debe tener marcada a fuego respeto a lo que un tablet debe ofrecer al consumidor a nivel de autonomía.

Junto con la potencia y la calidad de la pantalla, la autonomía de una jornada completa es una garantía en los tablets de Apple

El iPad Air (2022) nos ha ofrecido la misma satisfactoria experiencia a nivel de autonomía que el resto de sus hermanos, ya sean mayores o menores. Media hora arriba o abajo dependiendo del uso más específico que le des al tablet, el nuevo iPad Air mantiene una autonomía que para muchos usuarios puede suponer una jornada de trabajo.

Con un uso intensivo y variado, el iPad Air (2022) se puede mantener alejado del cargador alrededor de 7 horas según nuestras pruebas. Haz un uso de más consumo de contenido y menos accesorios conectados y podrás irte por encima de esas cifras.

Lo que no cambia tampoco es el cargador de serie que trae el iPad, de 20W. La carga rápida, de la que presume este tablet, nos deja listo el equipo en menos de dos horas y media.

Con accesorios se nos va de precio

Nos quedaba por repasar los accesorios con los que este nuevo iPad Air (2022) es compatible. Gracias al conector magnético a su espalda, este iPad puede ser usado con el teclado Magic Keyboard, lo que le otorga un plus de utilidad si estamos dispuestos a pagar el alto precio que tiene este periférico oficial de Apple.

También admite el uso del Pencil de segunda generación, lo que lo hace un equipo interesante para diseñadores o creativos, máxime si lo combinas con un Mac.

Sumar el Pencil y el Magic Keyboard al iPad Air básico eleva el gasto por encima de los 1150 euros

El problema con estos accesorios de Apple para su gama de iPads más ambiciosos es el precio que el conjunto es capaz de alcanzar. En el caso de este iPad, el modelo básico más teclado avanzado y lápiz se va más allá de los 1150 euros.

Dos accesorios casi imprescindibles pero que elevan mucho el precio final que acabamos pagando

Si así queremos y nos apaña, siempre nos queda la opción de escoger tanto un lápiz táctil como un teclado compatible de terceros, lo que reduce significativamente el precio a pagar por disponer del kit de experiencia completa con el iPad Air como algo más que un tablet de consumo de contenidos.

iPad Air (2022), la opinión y nota de Xataka

Entraba dentro de las posibilidades y Apple no ha decepcionado. Tenemos nuevo iPad Air y en su interior encontramos la joya de la corona en forma de procesador M1, tecnología que, visto lo visto a nivel de software, le queda algo grande ya al tablet de consumo de Apple. Como contrapartida estamos bastante seguros de que será un modelo que envejecerá muy bien tanto en soporte como en rendimiento y posibilidades futuras a nivel de software más ambicioso.

En todo lo demás el nuevo iPad Air (2022) no decepciona en absoluto. Calidad de pantalla, comodidad de uso, acabado excelente y buena autonomía para un producto que sin embargo solo resulta redondo si elevamos la factura mucho.

9,2 Diseño 9 Pantalla 9,25 Rendimiento 9,75 Software 8,75 Autonomía 9,25 A favor Rendimiento y longevidad

Calidad de la pantalla

Comodidad de uso En contra Los 64 GB del modelo básico son ridículos para este tablet

FaceID le sienta mejor a este tipo de tablet

iPadOS no está a la altura del hardware tan fantástico



El tablet ha sido cedido para la prueba por parte de Apple. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas