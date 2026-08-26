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Logitech tiene uno de los ratones más interesantes para los que viajamos con mucha frecuencia. Lo pliegas y al bolsillo

Un ratón plegable que es ideal si tienes que estudiar o trabajar fuera de casa con mucha frecuencia

Logitech Mobi Fold
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Alberto García

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Me encanta mi ratón Logitech MX Vertical, pero no es el más indicado para llevármelo de viaje porque es bastante voluminoso. Lo suelo llevar porque me he acostumbrado a utilizarlo, pero hay opciones mucho más atractivas incluso dentro de la propia marca. El mejor ejemplo lo tenemos con el Logitech Mobi Fold, un ratón que la marca ha lanzado este mismo año y que destaca por su formato plegable.

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Lo pliegas y al bolsillo

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El Mobi Fold de Logitech no es un móvil, sino un ratón plegable que resulta muy atractivo para aquellas personas que solemos viajar con mucha frecuencia o, al menos, utilizar mucho el ratón fuera de casa. La particularidad de este ratón es que se puede plegar, permitiendo que podamos llevarlo incluso en un bolsillo.

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Este ratón plegable de Logitech tiene, como algunos móviles (evidentemente presentan sus diferencias), un formato de tipo concha, por lo que una vez has terminado de utilizarlo lo puedes plegar y al bolsillo. No es algo revolucionario porque a lo largo de la historia hemos visto otros ejemplos similares como el del Microsoft Surface Arc, pero sí que resulta lo suficientemente atractivo para aquellos que estamos habituados a utilizar el software de la marca.

Además, es un ratón pensado para la productividad, y es que difícilmente vamos a quedarnos sin batería. Y si lo hacemos, podemos conseguir mucha autonomía en poco tiempo. Logitech promete que la autonomía es de aproximadamente 30 días y que con una carga de tan solo un minuto ofrece hasta 22 horas de autonomía. Además, como cabe esperar, el ratón ofrece conexión simultánea con hasta tres dispositivos a la vez y es compatible con Windows, macOS, ChromeOS, Android, iPadOS y Linux.

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 LO MEJOR

  • Su formato: al plegarlo, ocupa menos espacio, algo que agradeceremos si vamos a estudiar o trabajar fuera de casa.
  • Su batería: Logitech promete una autonomía bastante buena, aunque lo más atractivo es su carga rápida.

❌ LO PEOR

  • Es plegable, pero... es pronto para ver qué tal funciona el pliegue. Logitech asegura que puede durar hasta 15 años, pero dependiendo del uso podría durar menos.

💡 CÓMPRALO SI... Viajas con mucha frecuencia y quieres llevarte un ratón que no ocupe demasiado espacio en la mochila o maleta.

⛔ NO LO COMPRES SI... Únicamente trabajas en casa. En este caso, hay ratones que ofrecen una relación calidad-precio más atractiva, incluso dentro de la marca.

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