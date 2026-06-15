El trackpad de los portátiles es un auténtico latazo. Así que Logitech ha inventado el ratón plegable para acabar con él

Siempre he pensado que la tecnología debería servir para resolver problemas cotidianos, no para crear necesidades artificiales. Y uno de esos pequeños problemas que arrastraba en mi día a día era no encontrar un ratón que pudiera acompañar de verdad a mi portátil sin ocupar espacio ni resultar incómodo al transportarlo. Resulta que Logitech acaba de resolver este problema, a sabiendas de que muchos estamos hasta las narices de los trackpads.

El cacharro. No soy de carterazo fácil, pero cuando sale un producto al mercado cuya compra no dudo un segundo, suele ser por algo. Logitech acaba de lanzar el Mobi Fold, un ratón plegable y ultracompacto.

En concreto, hablamos de un ratón que plegado tiene una altura de poco más de dos centímetros y un largo de seis. Bastante loco. Al desplegarse, duplica su largo, todo con un peso de tan solo 79 gramos.

La tech. El Mobi Fold tiene unas especificaciones sencillas, con una resolución de sensor de 4.000 DPI. Por si te suena a chino, los DPI (Dots per Inch) básicamente indican la sensibilidad del ratón y, cuantos más, mejor.

De hecho, si comparamos con ratones de gama alta de la marca, como el MX Máster 3, tenemos justo la mitad de DPI. ¿En qué se nota? En que a mayor cantidad de DPI, menos tenemos que forzar la mano.

Lo que lo diferencia. Un ratón es un ratón. O eso es lo que se piensa hasta que se descubren los botones programables. Esta es una de las principales características de los ratones de Logitech, y a pesar del ridículo tamaño de este Mobi Fold, se han incorporado dos botones progamables táctiles debajo de la superficie de deslizamiento.

Por ejemplo, mientras escribo estas líneas copio y pego enlaces con los dos botones programables de mi ratón. Pero también podría hacer capturas de pantalla, abrir aplicaciones, o ajustar cualquier app o atajo en dichos botones.

Para qué y para quién. En mi caso particular, suelo llevarme el portátil muchísimo fuera de casa. Eventos, viajes, trabajo fuera de casa... Y cargar con un ratón voluminoso como el MX Master 3 (o cualquier otro de gama alta) no es una opción realista.

Este Mobi Fold soluciona por completo este problema: si el ratón de tu oficina es un horror y quieres uno pequeño, programable y de calidad, esta es una opción.

Cuánto dura esto. La durabilidad es una de las claves en todo producto plegable. En el caso de este ratón, se prometen 50.000 pliegues. Según Logitech, si lo plegásemos y desplegásemos ocho veces al día, duraría la friolera de 15 años.

Adicional a esto, el dispositivo es capaz de detectar cuánto está levantado y cuándo no para que, al cerrarlo, no podamos hacer pulsaciones accidentales. Y sí, cuando lo pliegas se apaga solo, así que ni siquiera hay que estar pendiente de la batería (que dura 32 días según Logitech).

Precio y disponibilidad. El Logitech Mobi Fold puede comprarse desde ya por 79,99 euros, en los colores Lila, Blanco y Grafito.

Imagen | Logitech

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