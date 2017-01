WhatsApp: 19 trucos (y algún extra) para aprovechar al máximo esta app de mensajería instantánea

Desde su nacimiento hace unos seis años, WhatsApp ha ido creciendo hasta tener más de 1.000 millones de usuarios y es una de nuestras apps más habituales en muchos casos. Desde ahí además ha ido evolucionando con su particular ritmo añadiendo más funciones, pero no siempre sabemos cómo usarlas o incluso que existe, y aquí hemos reunido 17 trucos para WhatsApp que reúnen muchas de ellas.

Hay funciones que están más accesibles y otras que no son tan intuitivas o que configuramos fuera de la propia app. ¿Quieres enviar mensajes desde el asistente de voz sin tocar el móvil? ¿Saber quién ha leído tu mensaje en el grupo? Te explicamos cómo hacer éstas y otras cosas en WhatsApp.

1. Elige tú qué mostrar

Como otras apps de mensajería o redes sociales, WhatsApp permite que configuremos un perfil con nuestra fotografía, alias y estado. Por defecto esto será visibles por cualquiera incluyendo la última hora a la que nos hemos conectado, pero podemos restringirlo para que sólo lo vean nuestros contactos o nadie.

Para ello hemos de ir hasta Ajustes > Cuenta > Privacidad y elegir la configuración que deseemos para la visualización del avatar, del estado y la última hora de conexión. En el caso de la última hora de conexión, podremos ver la del resto según lo que elijamos: si optamos por "nadie" tampoco veremos la última hora de conexión del resto, y lo equivalente si elegimos sólo contactos.

2. Manda sobre los ticks

Desde un principio WhatsApp señalizó el envío y recepción de mensajes con ticks, para posteriormente indicar el estado de la lectura para el receptor con el famoso doble tick o doble check azul. Esto, de hecho, trajo algo de polémica precisamente al dar la pista de que el mensaje había sido leído cuando esto no siempre se desea.

En un principio además no podía desactivarse hasta que los desarrolladores cedieron a las peticiones de los usuarios no conformes con la imposición. Así, si tampoco quieres que no se notifique que has leído los mensajes (ni saber si tus contactos han leído los tuyos), tendrás que ir a Ajustes > Cuenta > Privacidad y desmarcar la casilla/switch de "Confirmación de lectura". Eso sí, en los grupos seguirá activa esta función.

Además, siempre podemos leer los mensajes desde el centro de notificaciones, de modo que la app no se abre y no se refleja que los hemos leído. Esto ya lo explicaron los compañeros de Xataka Móvil, recordando además que podemos recurrir a las notificaciones emergentes (en Android) o al modo avión (sin olvidarnos de cerrar WhatsApp en cuanto hayamos terminado de leer) para que no se registre nuestra lectura.

3. Los bots que no nos da WhatsApp (Android)

En este caso no se trata de algo que encontremos per se en WhatsApp, pero si de una función que vemos en otras plataformas de mensajería como Facebook Messenger o Telegram y que con una app externa podemos integrar en ésta: los bots. Para ello podemos recurrir a qeuBot, una app que permite hacer un uso de una serie de bots de manera similar a la que vemos en Telegram, es decir, mencionándoles.

Entre estos bots encontramos los siguientes:

Información en general : llamaremos a @wiki (ejemplo: "Hans Zimmer @wiki").

: llamaremos a @wiki (ejemplo: "Hans Zimmer @wiki"). Información sobre actualidad : llamaremos a @news (ejemplo: "Tech @news").

: llamaremos a @news (ejemplo: "Tech @news"). Información sobre el tiempo : llamaremos a @weather para saber el tiempo en una ciudad (ejemplo: "Valencia @weather).

: llamaremos a @weather para saber el tiempo en una ciudad (ejemplo: "Valencia @weather). Información sobre el cine : aquí recurre a la base de IMdB, por tanto llamaremos a @imdb (ejemplo: "Interstellar @imdb").

: aquí recurre a la base de IMdB, por tanto llamaremos a @imdb (ejemplo: "Interstellar @imdb"). Información sobre el horóscopo : llamaremos a @horoscope (ejemplo: "Piscis @horoscope").

: llamaremos a @horoscope (ejemplo: "Piscis @horoscope"). Búsqueda de imágenes : recurre a Bing para mostrar imágenes de lo que digamos (ejemplo: "París @pic").

: recurre a Bing para mostrar imágenes de lo que digamos (ejemplo: "París @pic"). Búsqueda de GIFs : no podían faltar los GIFs, y en este caso llamamos a @gif (ejemplo: "cat @gif").

: no podían faltar los GIFs, y en este caso llamamos a @gif (ejemplo: "cat @gif"). Función de cálculo: para realizar operaciones simples llamaremos a @calc (ejemplo "34 x 4 - 12 @calc).

Lo que consultemos se enviará automáticamente a la conversación en cuanto demos a enviar la consulta, y para algunos como el de la Wikipedia podremos configurar el idioma en el que escribimos. La app dispone de dos versiones: la gratuita y la de pago (1,69 euros). Los bots no incluidos en la versión gratuita de la app son el de búsqueda de imágenes, GIFs y noticias.

Descarga | qeuBot para Android

4. Dar formato al texto

Una función cuya llegada esperábamos con ganas quienes hacemos uso de los recursos de formato para destacar palabras dentro de un texto y no nos conformamos con comillas o mayúsculas, y que nos explicaron con detalle los compañeros de Xataka Android. Así, lo que podemos hacer es poner negrita, cursiva, tachado o tipografía monospace (ancho fijo), o bien combinarlos. Simplemente añadiendo ciertos signos de puntuación según este código:

Negrita: abrir y cerrar con asteriscos (*) la palabra o frase que nos interesa.

Cursiva: abrir y cerrar con guiones bajos ( _ )

Tachado: abrir y cerrar con virguillas (~).

Monospace: abrir y cerrar con tres acentos abiertos. Ejemplo: texto .

. Combinación de formatos: hay que tener en cuenta el orden para encerrar en el orden correcto. Es decir, que el primer símbolo para abrir sea el último para cerrar (en espejo, no repitiendo el orden). Orden correcto: _ * texto * _ (aparecería en cursiva y negrita) Orden incorrecto: _ * texto _ *



5. Emoji, emoji everywhere! Y grandotes

La fiebre de los símbolos Emoji está lejos de acabar y Unicode va ampliando el surtido con pictogramas regionales, gestos o profesiones entre otras muchas categorías. En WhatsApp lo que implementaron hace unos meses fue la posibilidad de que éstos varíen de tamaño, según la cantidad de símbolos que pongamos, como explicaron en Xataka Android.

Así, no hay que hacer nada previamente o insertar caracteres como con el texto con formato. Es algo automático al enviar el mensaje, dependiendo de la cantidad de Emoji que pongamos seguidos (siendo todos iguales), siendo cuatro o más símbolos el tamaño normal y un sólo Emoji el tamaño más grande. Eso sí, en el momento que haya un caracter distinto entre ellos el tamaño será el estándar, así como si los ponemos tras escribir texto.

6. Responder con GIFs

Los GIFs son el lenguaje del futuro, eso lo sabemos todos, y era necesario que en WhatsApp los añadieran. Pero más allá de bromas, sí es algo que se ha popularizado y que otras apps sociales como Twitter y Telegram acabaron integrando, de modo que no hay que salir de las mismas para insertarlos.

En WhatsApp hicieron eso recurriendo a la grandísima base de datos de Giphy, aunque no es del todo intuitivo. Los GIFs tienen su acceso en la biblioteca de fotografías, con lo cual hemos de hacer como si quisiésemos compartir una de nuestras fotos, pero yendo al acceso que está en la esquina inferior derecha. Ahí se nos abrirá el buscador de Giphy en el que podemos introducir el tema (en castellano o inglés, como queramos), y una vez seleccionado podremos enviarlo entero o acortarlo, pudiendo añadir un mensaje como con las fotografías o los vídeos.

7. Destacar mensajes (o marcar como favoritos)

En ocasiones nos conviene no perder ciertos mensajes y guardarlos para consultar más tarde, igual que hacemos con tweets o artículos. Del mismo modo podemos marcar como favoritos los mensajes que queramos yendo al comando con su símbolo (una estrella) en el menú que sale al pulsar sobre un mensaje.

Para verlos hemos de ir a la pestaña de ajustes, estando el acceso bajo la opción del cliente web/escritorio. Salen en orden cronológico según los hayamos marcado (primero el más antiguo).

8. Buscar contenido

Quizás no pensásemos o se nos pasase lo de marcar cierto mensaje como favorito y ya han pasado algunos días, lo cual puede significar una gran cantidad de conversación que retroceder. Para evitar esto podemos buscar directamente palabras en todos los chats, como hacemos con el sistema o el navegador, y la manera de hacerlo varía según sistema operativo.

En iOS se accede desde la pantalla de conversaciones, deslizando hacia abajo para que salga la opción y podamos introducir los términos de búsqueda. En Android tendremos que entrar en el menú de opciones del chat, entre las cuales encontraremos "buscar", remarcando dicha palabra en la conversación y pudiendo saltar de una a otra.

9. Gestión de los chats (I): conservarlos y enviarlos por mail

En cuanto a guardar las conversaciones, hay varias maneras según deseemos guardar un mensaje, unos cuantos o todo el historial. Esto último lo ofrece WhatsApp al iniciar sesión con su propio sistema de backup o copia de seguridad, tanto la opción de realizarla como de restaurarla.

Pero si lo que queremos es conservar o trasladar un mensaje (o sobre todo una conversación), podemos compartirla en un correo electrónico en forma de archivo .txt en la versión de Android (en iOS nos lo copia como texto seleccionado a un correo nuevo). Para ello buscaremos la opción en los tres puntos y "Más" del menú contextual que sale al seleccionar una conversación. Ésta queda en un archivo de texto (.txt) como un adjunto estándar a un correo.

10. Gestión de los chats (II): eliminarlos

Si lo que buscamos es eliminar conversaciones o mensajes tenemos también varias opciones según qué queramos exactamente. Seleccionando un mensaje podemos eliminarlo de la conversación: si es nuestro no lo verá nadie más y si es ajeno no lo veremos nosotros.

Podemos hacer las acciones a nivel global yendo al mismo menú que para configurar la copia de seguridad: Ajustes > Chats > Historial de chats. Ahí tenemos tres opciones para hacer desaparecer conversaciones:

Archivar : limpiará la pantalla de chats, dejando un acceso a los mismos en "Chats archivados". La acción es completamente revocable, del mismo modo que se ha archivado.

: limpiará la pantalla de chats, dejando un acceso a los mismos en "Chats archivados". La acción es completamente revocable, del mismo modo que se ha archivado. Vaciar : se eliminan los chats, con la posibilidad de restablecerlos desde la copia de seguridad.

: se eliminan los chats, con la posibilidad de restablecerlos desde la copia de seguridad. Eliminar: se eliminan definitivamente.

11. Grupos: varios administradores y saber quién lee los mensajes

El administrador es el único con privilegios en cuanto a la permanencia de los miembros, es decir, añadirlos o echarlos. Si no es ése nuestro rol inicial pero nos interesa serlo, puede haber más de un administrador por grupo, aunque sólo puede darnos ese cargo el administrador inicial.

Para ello hemos de ir (siendo administrador) a la información del grupo (pulsando sobre el nombre y los miembros en la ventana de chat) y dirigirnos a quien queramos dar el cargo haciendo tap en la opción "Hacer administrador de grupo" de entre todas las que salen al pulsar sobre un usuario. Así pasaremos el testigo a otro usuario del grupo.

Está además la opción de saber si se ha leído nuestro mensaje. Para ello iremos a la opción "info" del menú contextual que sale al pulsar sobre el mensaje en iOS o al icono de información ("i") que aparece al pulsar y mantener el mensaje en Android. Nos muestra quién ha recibido y leído el mensaje (doble check azul) y quién sólo lo ha recibido.

12. Enviar mensajes con el asistente de voz

Si tenemos un teléfono Android, podremos enviar mensajes dictándolos y sin tocar el teléfono a gracias a Google Now. Para ello hemos de recurrir al habitual comando "Ok, Google" para activarlo y seguidamente pronunciar la orden "Enviar WhatsApp a" y el nombre del contacto. A continuación tenemos que dictar el texto que queramos y confirmar dicho envío con un "Sí".

Si tenemos un iPhone, tendremos que dar permiso antes que nada en el apartado de compatibilidad de apps dentro de la sección que Siri tiene en el menú de Ajustes (Ajustes > Siri > Compatibilidad de apps). Si tenemos configurado que Siri esté activo siempre sólo tendremos que tocar el teléfono para desbloquearlo, de modo que tras el "Oye, Siri" o la llamada que tengamos configurada tendremos que decir "Escribe un mensaje por WhatsApp" para que nos pregunte qué y a quién.

Aquí puntualizar que si no decimos esta orden puede que lo único que haga es abrirnos la app (por ejemplo, al decir "Envía un WhatsApp"), y que puede que para algún grupo nos toque editar el nombre (sobre todo si son palabras coloquiales), pero la opción sirve para el envío en todo caso.

13. Que WhatsApp sea la app por defecto para llamar a contactos (iOS)

WhatsApp incorporó las llamadas de voz en 2015, teniendo una alternativa al texto y la posibilidad de que las llamadas no tuviesen un coste directo en la factura. Para ello en principio hemos de entrar a la app e ir al contacto que deseemos llamar, pero podemos tener un atajo.

Si disponemos de un dispositivo con iOS 10 podemos integrar las llamadas de WhatsApp en los contactos de modo que sea la manera de comunicarnos por defecto con éstos. Hay que ir a la ficha del mismo y mantener pulsado el icono del teléfono hasta que se despliegue un menú en el que tendremos que escoger la llamada por WhatsApp. De este modo, al llamar a este contacto será por WhatsApp por defecto.

14. Más allá del teléfono (I): usar WhatsApp desde la web

Tras una larga espera, por fin WhatsApp habilitaba un cliente web para poder chatear desde el ordenador. Una solución para no tener que instalar nada en el equipo, si bien para su activación necesita el smartphone, que escanea el código y permite la apertura de la ventana de chat en el escritorio.

15. Más allá del teléfono (II): usar WhatsApp desde el cliente de escritorio

Si preferimos una instalación y no depender del navegador, también está la versión de escritorio, que salía poco después de la versión web. En realidad no dista mucho de la anterior al ser un navegador embebido (wrapper), pero al menos permite la independencia del mismo, y sobre todo el no tener que despegar las manos del teclado para responder a los mensajes, olvidando el smartphone.

16. Más allá del teléfono (III): usar WhatsApp en un tablet

En realidad es una extensión de la primera parte, dado que podremos usar la app gracias a su cliente web. De este modo, el hecho de que la app pida un número de teléfono para la activación ya no es un impedimento para que podamos chatear desde un tablet, aunque seguirá sin ser una app nativa. Nuestros compañeros de Xataka Android lo explicaron en detalle.

17. Liberar espacio (Android)

El uso de las apps suele implicar que vayan ocupando espacio de almacenamiento más allá de lo que ocupan éstas per se. En WhatsApp además solemos tener un flujo continuo de recepción de fotografías y vídeos que, ya sea automáticamente o no, acaban estando guardadas en nuestro móvil, por no hablar de la caché y otros volúmenes de los que somos menos conscientes.

En Android podemos ir a borrar la caché a la información de la app, es decir, a la pantalla de ajustes de sistema correspondiente a la app (según la capa de software accederemos desde Ajustes o desde la propia app). Aquí encontramos las opciones de borrar caché así como todos los datos de la app, pero si hacemos esto último tenemos que tener en cuenta que será como haber desinstalado y vuelto a instalar WhatsApp (tendremos que iniciar sesión de nuevo).

Otra opción es recurrir a apps como WhatsApp Cleaner, que permiten ir eliminando contenido de la app de manera selectiva. En Xataka Android ya nos hablaron de ella, y se trata de un explorador específico para WhatsApp que muestra lo que cada sección está ocupando, permitiendo su borrado selectivo.

Descarga | Cleaner for WhatsApp

18. Usar WhatsApp un número distinto al de nuestra tarjeta SIM

Como probablemente sepamos, WhatsApp (como Telegram y otras mensajerías) nos pide un número de teléfono para activar la cuenta y e iniciar sesión, enviando un SMS con un código. En realidad, la SIM activa es necesaria sólo para esto y no para el uso una vez lo tenemos activado, por lo que una vez hecho esto podremos cambiar la SIM o quitarla del teléfono sin que se cierre la sesión o se pierda nada.

19. Ser el primero en probar las novedades (Android)

Si queremos enterarnos de qué es lo que se incorporará a la app en un futuro y probarlo, podemos inscribirnos en el programa de betas de WhatsApp. Es tan sencillo como ir a la web del programa y registrarse en él con nuestra cuenta de Gmail, pero eso sí, necesitaremos tener un dispositivo Android (y que sea la cuenta que tenemos asociada al mismo).

De esta manera podremos ser testers de las posibles funciones que se plantean desde la app recibiendo actualizaciones en fase beta de ésta (que llegan obviamente de manera previa a las definitivas para todos los usuarios). Eso sí, el hecho de que se encuentren en esta fase implica que es bastante posible que suframos algunos errores o bugs en el uso.