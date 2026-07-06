Noelia Hernández, educadora felina: "Llevamos toda la vida creyendo que los gatos son nocturnos y es normal que nos despierten"

Los que tenemos gatos sabemos que los juegos y los maullidos en mitad de la noche vienen incluidos en el pack, pero el motivo por el que lo hacen no es el que estás pensando. Que tu gato decida que las 5 de la mañana es la hora perfecta para hacer parkour sobre tu cabeza no es porque quiera fastidiarte ni tampoco porque sea un animal nocturno. Hemos hablado con Noelia Hernández, educadora felina de Código Felino, para conocer qué hay detrás de este comportamiento.

Nos parecen nocturnos, pero no lo son. Lo primero que hay que entender es que la creencia popular de que los gatos son animales nocturnos no es del todo cierta. "Los gatos se activan con la salida y la bajada del sol. Son crepusculares en ese sentido", nos cuenta Noelia. El hecho de que algunos gatos tengan picos de actividad hacia la medianoche y después muy pronto por la mañana hace que los percibamos como nocturnos, sobre todo en verano cuando las noches son mucho más cortas.

En realidad, los gatos duermen de noche, lo que pasa es que se despiertan mucho más pronto que nosotros. Es la queja que más suele escuchar Noelia en sus consultas: "Muchas veces, la salida del sol es cuando más tienen el pico de actividad más alto. Es algo recurrente en los tutores: 'me levanta muy pronto'."

"Los gatos se activan con la salida y la bajada del sol. Son crepusculares"

Una cuestión evolutiva. El hecho de que los picos de actividad sean en estos momentos tiene que ver con su instinto de caza natural. Los gatos han evolucionado para cazar cuando amanece y cuando anochece, que es cuando sus presas habituales están más activas. Estos "horarios" de caza también son el motivo por el que su visión se ha desarrollado para permitirles ver en condiciones de luz baja.

Qué está pasando. Si tu gato te despierta en mitad de la noche, es probable que se deba a una falta de estímulos por el día, un ambiente poco enriquecido y una rutina de juego incorrecta: "Durante el día vamos a trabajar, al gimnasio, a comprar... Llegamos, hacemos una mini sesión de juego mal ejecutada y encima completamente dependiente con nosotros." Porque este es uno de los problemas que causa este comportamiento: nuestros gatos no saben jugar solos. "Muchos gatos no saben recurrir al juego autónomo, sólo saben recurrir al juego que le damos los tutores con cañas y demás juguetes", afirma Noelia.

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Otro factor es la falta de enriquecimiento ambiental. Los gatos, especialmente los que viven en interior, necesitan una serie de adaptaciones en el entorno enfocadas a su bienestar como por ejemplo ofrecerles distintos olores, superficies para arañar o que puedan trepar en alturas. Si además le sumamos que muchas personas tienen un gato y pasa muchas horas solo, son los ingredientes perfectos para el parkour de madrugada. Y no olvidemos el factor calor: "En verano pueden estar más activos por la noche porque es el único momento del día en el que se puede vivir en general", dice Noelia entre risas.

Cómo evitarlo. "Con una secuencia de juegos bien estructurada, un entorno bien enriquecido y entendiendo bien las necesidades del gato, estos episodios de 'me levanto a las 5 o a las 6 de la mañana' se pueden reducir" afirma Noelia. Primero, para fomentar el juego autónomo, es importante ofrecerles variedad de juguetes y sobre todo no dejar siempre los mismos, sino ir cambiándolos: "Hay que hacer rotación de juguetes para que ellos por la noche puedan gestionarse si lo necesitan".

Además, a la hora de jugar con nuestro gato no se trata de hacer que corra detrás de un juguete como loco y ya está, hay que hacerlo bien. El ciclo de caza del gato tiene cinco fases: acecho → persecución → captura → mordida/ingesta → descanso. Si nos quedamos en el principio "No bajamos esas hormonas que se han preparado para la caza y se junta con que llega la madrugada y claro, pues nos despiertan". Para hacerlo completo, hay que dejar que atrape el juguete y finalizar dándole comida o un snack.

"Con una secuencia de juegos bien estructurada, un entorno bien enriquecido y entendiendo bien las necesidades del gato, estos episodios se pueden reducir"

Compromiso y comprensión. Que te despierte tu gato a las cuatro de la madrugada no es agradable, lo mires por donde lo mires, pero enfadándote o castigándolo no vas a solucionar nada (de hecho, el castigo hará que la situación empeore o que cause otros problemas nuevos). Para Noelia, es una cuestión de compromiso y comprensión: "Tiene que haber compromiso por parte del tutor para entender a su gato, dejarle que exprese su naturaleza y darle herramientas para que pueda canalizar él solo de manera autónoma cuando tenga este tipo de necesidades, sin despertar al tutor".

Imagen | Amparo Babiloni, Xataka

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