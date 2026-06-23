Las mejores ofertas en televisores OLED de LG y Philips del Amazon Prime Day

Ya estamos en el Prime Day. Amazon ha dado comienzo a su campaña de ofertas con descuentos en muchísimos productos. Por supuesto, hay televisores en oferta, y algunos modelos incorporan paneles con tecnología OLED. En este artículo vamos a repasar justamente las mejores ofertas en estos televisores, con algún "bonus" de otras tiendas que nos parecen muy buenas (e incluso mejores) ofertas que las de Amazon.

LG OLED C5 por 1.269 euros, un televisor de 65 pulgadas con Dolby Vision y tasa de refresco de 144 Hz.

por 1.269 euros, un televisor de 65 pulgadas con Dolby Vision y tasa de refresco de 144 Hz. Philips Ambilight 820 por 989 euros, una tele de 42 pulgadas que es ideal para salones pequeños o dormitorios.

por 989 euros, una tele de 42 pulgadas que es ideal para salones pequeños o dormitorios. LG OLED B6 por 1.319 euros, una smart TV de 65 pulgadas con tratamiento antirreflejos.

por 1.319 euros, una smart TV de 65 pulgadas con tratamiento antirreflejos. LG OLED G5 por 2.089 euros, un televisor de 77 pulgadas muy completo.

por 2.089 euros, un televisor de 77 pulgadas muy completo. Samsung S93F por 815,15 euros al iniciar sesión en MediaMarkt, una smart TV con una muy buena relación calidad-precio.

LG OLED C5

La LG OLED C5 es la tele que más solemos recomendar por su relación calidad-precio y ahora está de oferta en Amazon por un precio de 1.269 euros (antes 1.336 euros). No obstante, al iniciar sesión en la tienda MediaMarkt, se queda más barata: por 1.189,15 euros.

Este televisor incorpora un panel con tecnología OLED y tasa de refresco de hasta 144 Hz a través de VRR, por lo que es ideal para ver cine y series o jugar a videojuegos. Es compatible con Dolby Vision y con Dolby Atmos y viene con HDMI 2.1. Además, su pantalla tiene una diagonal de 65 pulgadas.

Philips Ambilight 820

Si buscas un televisor más pequeño y que cuente con una tecnología única de la marca, el modelo Philips Ambilight 820 está de oferta en el Prime Day por 989 euros (antes 1.299 euros). Su pantalla con tecnología OLED tiene una diagonal de 42 pulgadas y cuenta con la tecnología Ambilight de Philips. Además, su tasa de refresco es de hasta 144 Hz y es compatible con Dolby Vision, HDR10+ y Dolby Atmos.

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LG OLED B6

Si quieres colocar el televisor frente a una ventana, Amazon tiene de oferta la LG OLED B6, una tele que viene con tratamiento antirreflejos para que los reflejos no sean una molestia a la hora de ver contenido. Su diagonal es de 65 pulgadas, la tasa de refresco alcanza los 120 Hz y es compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos. Su precio en este caso es de 1.319 euros (antes 1.449 euros).

LG OLED G5

Sin embargo, si quieres un televisor más grande y el presupuesto no es un problema, el modelo LG OLED G5 ha bajado hasta los 2.089 euros (antes 3.699 euros). Su diagonal es de 77 pulgadas, también tiene tratamiento antirreflejos, su tasa de refresco alcanza los 165 Hz a través de VRR y es compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos. Además, viene con altavoces que ofrecen una potencia de 60W.

Bonus: Samsung S93F

Si buscas la mejor relación calidad-precio en las ofertas actuales de las tiendas (no solo de Amazon), la tiene MediaMarkt con el modelo Samsung S93F, que se encuentra a un precio de 815,15 euros (antes 1.999 euros) si iniciamos sesión en la tienda. Tiene pantalla de 55 pulgadas con tratamiento antirreflejos (algo muy interesante para el precio que tiene), su tasa de refresco alcanza los 144 Hz, es compatible con HDR10+ y con Dolby Atmos y viene con el asistente de voz Alexa.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Laura López, LG, Philips, Samsung

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