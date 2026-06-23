Un ingeniero de Microsoft tuvo una idea genial para demostrar que la IA no es consciente de sí misma: usar cabras en Age of Empires II

¿Puede un modelo de inteligencia artificial "sentir" y ser "consciente de sí mismo"? Parece una pregunta absurda, pero hay gente que está comenzando a pensar que así es. La tecnología es cada vez más convincente y precisa, y las conversaciones con muchos modelos pueden plantear dudas en quienes los usan. Y para desmentirlos a todos, alguien ha creado una cabra en 'Age of Empires II'. Creednos: la idea tiene sentido.

Los hombres que creían que la IA era consciente. Richard Dawkins no es un científico cualquiera. Este biólogo y zoólogo es uno de los más reputados expertos de su campo. Precisamente por eso sus declaraciones de mayo de 2026 sorprendieron a propios y extraños: tras mantener múltiples conversaciones con Claude llegó a decirle: "Puede que no sepas que eres consciente [de ti misma], pero ya lo creo que lo eres".

Un viejo debate. Muchos criticaron aquellas declaraciones, pero el mensaje no era de hecho nuevo. En junio de 2022, meses antes de que ChatGPT hiciera su aparición, el ingeniero de Google Blake Lemoine afirmó que ya por entonces los chatbots estaban desarrollando su propia consciencia. Google lo suspendió de su cargo.

Antropomorfismo en el S. XXI. Un investigador de Microsoft llamado Adrian de Wynter colaboró con la Universidad de Nueva Yorkk para tratar de responder a esa pregunta. El resultado fue un estudio con un título prometedor: 'Si los LLM tienen atributos humanos, también los tiene Age of Empires II'. De Wynter sostiene en él que las capacidades conversaciones de los chatbots han provocado que la gente los antropomorfice: ChatGPT, Gemini o Claude ya no son máquinas: son casi como personas. ¿No? No.

La cabra de Age of Empires II. En su estudio, este investigador quiso demostrar ese fenómeno con una analogía singular. Mostró cómo había construido un editor de mapas de Age of Empires II para crear puertas NAND usando cabras. Como explicaba,

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"El objetivo del artículo es demostrar formalmente que tendemos a antropomorfizar con demasiada facilidad y que, en ocasiones, las afirmaciones que hacemos sobre las capacidades de los modelos de lenguaje a gran escala (LLM) son demasiado rotundas. No es una tarea fácil, dado que el concepto de “atributos similares a los humanos” es un término un tanto abstracto".

Un LLM súper básico y muy revelador. El editor de mapas o escenarios de Age of Empires II dispone de un modo 'sandbox' aislado en el que los jugadores pueden crear sus propios mapas y objetivos aprovechando los recursos digitales del videojuego. De Wynter usó dichos recuross para crear puertas lógicas NAND en el juego, de forma que en este "LLM crudo" la hierba fuera un 0, los puentes fueran un 1, y las cabras fueran los bits.

Juegos para crear LLMs simplones. El funcionamiento, explicado en su página de GitHub, era singular. De Wynter aprovechaba el concepto de perceptrón, la red neuronal más simple que existe: un algoritmo que ordena una entrada en clases binarias. La gente, como explicaban en 404 Media, lleva tiempo aprovechando la idea en otros juegos como Minecraft, así que a de Wynter se le ocurrió aprovechar el concepto en Age of Empires II para tratar de responder a la pregunta de si la IA puede ser consciente.

La IA por dentro. Por muy complejos que parezcan ChatGPT o Claude, por detrás no hay más que una gigantesca red de operaciones matemáticas basadas en puertas lógicas y perceptrones. Esas operaciones se realizan en chips como los de Nvidia, pero de Wynter los cambió por el mapa de un videojuego. Pudo replicar la estructura de una IA básica en el editor de escenarios y reveló algo importante:

Si interactúas con una IA a través de un chatbot y la máquina te responde de forma empática, tiendes a humanizarla y pensar que es consciente porque la interfaz imita una conversación humana.

Pero si quitas el chatbot y pones a esa misma red neuronal a funcionar en una partida de Age of Empires II, lo único que ves en tu monitor es un montón de cabras moviéndose en un prado virtual.

Conclusión. Para el ingeniero de Microsoft la conclusión es clara: el software subyacente es el mismo en ambos casos. Si la ilusión de la consciencia desaparece cuando sustituimos la interfaz conversacional de ChatGPT por cabras virtuales, la supuesta consciencia no está en el sistema: es algo que nosotros le asignamos a la persuasiva interfaz de ChatGPT, Gemini o Claude.

La IA no te entiende; solo lo finge. Un ensayo de Ted Chiang publicado en The Atlantic a principios de junio de 2026 negaba también la idea de que la IA pudiera ser consciente. El autor dejaba claras sus conclusiones:

"La única razón por la que un modelo de lenguaje grande (LLM) genera frases como «Lo entiendo» es para hacerlo más atractivo que un motor de búsqueda y aumentar la probabilidad de que el usuario vuelva; es decir, es otra forma de maximizar la participación de los clientes. Esto beneficia a la empresa que comercializa el LLM, pero no a los usuarios".

En Xataka | Que sepamos, la agencia que supervisa la IA en España no está supervisando nada. Lo que sí tiene es un Laboratorio de Ideas