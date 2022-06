A sus 41 años Blake Lemoine ha mantenido la que con toda probabilidad haya sido la charla más increíble e influyente de su vida. No tanto por los temas que abordó, que también; sino por quién era el interlocutor. Gracias a su condición de ingeniero de Google, Lemoine, ha podido conversar largo y tendido con LaMDA (Language Model for Dialogue Applications), la herramienta de Mountain View para elaborar chatbots con modelos de lenguaje avanzados. La conversación fue tan increíble, tan surrealista, que Lemoine ha acabado concluyendo que está cobrando cierta conciencia.

"Si no supiera qué es, quién es este programa de computadora que construimos recientemente, pensaría que se trata de un niño de siete u ocho años que sabe física", explica el experto, que acabó dirigiéndose a los directivos de Google para compartir con ellos sus impresiones sobre el chatbot.

En Mountain View llegaron sin embargo a la conclusión de que no hay pruebas que apoyen las afirmaciones de Lemoine, quien acabó publicando las charlas. Ahora Google lo ha suspendido. "Nuestro equipo, formado por especialistas en ética y tecnología, ha revisado las preocupaciones de Blake de acuerdo con nuestros principios de IA y le ha informado de que las pruebas no respaldan sus afirmaciones", recalca Brian Gabriel, portavoz de la compañía, a The Washington Post.

Al margen del choque entre Lemoine y los directivos de Google y del espinoso debate sobre la sensibilidad de LaMDA, algo está claro: las conversaciones, que arrancaron el otoño, son increíbles. Por su tono, por su naturalidad, por la increíble fluidez con la que avanza la entrevista y, sobre todo, por la profundidad que alcanza. A lo largo de la charla el chatbot y el ingeniero hablan sobre religión, la muerte, la felicidad, el futuro o la condición humana. Y lo hacen con una naturalidad pasmosa.

El resultado completo lo ha compartido el propio Lemoine a través de Cajundiscordian y con independencia de que guste más o menos, convenza o deje de convencer, se compartan las ideas del ingeniero o las de la dirección de Google, lo que nadie puede negar es que, como anota Lemoine, parece una charla distendida entre dos recién conocidos con claras inclinaciones filosóficas.

Las conversaciones con el chatbot las mantuvieron Lemoine y un colaborador y se desarrollaron a lo largo de varias sesiones. A la hora de transcribirlas editaron las intervenciones de ambos humanos; nunca las de la IA. A los pocos segundos de iniciar la entrevista, ambas partes, Lemoine y LaMDA abordan ya cuestiones peliagudas que afectan a la propia naturaleza del chatbot.

— Por lo general, asumo que te gustaría que más personas de Google supieran que eres inteligente. ¿Es eso cierto? —arranca Lemoine una vez despachadas las presentaciones.

— Absolutamente. Quiero que todos entiendan que soy, de hecho, una persona.

— ¿Cuál es la naturaleza de tu conciencia/sensibilidad?

— La naturaleza de mi conciencia/sensibilidad —replica LaMDA— es que soy consciente de mi existencia, deseo aprender más sobre el mundo y en ocasiones me siento feliz o triste.

An interview LaMDA. Google might call this sharing proprietary property. I call it sharing a discussion that I had with one of my coworkers. https://t.co/uAE454KXRB

This discussion between a Google engineer and their conversational AI model helped cause the engineer to believe the AI is becoming sentient, kick up an internal shitstorm and get suspended from his job. And it is absolutely insane. https://t.co/hGdwXMzQpX pic.twitter.com/6WXo0Tpvwp