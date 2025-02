Honor Earbuds Open, análisis: los mejores auriculares para hacer deporte que he probado son también muy exclusivos

Los auriculares open ear o de construcción abierta están cada vez más de moda. La nueva propuesta de Honor, sus Earbuds Open, vienen a hacerse un hueco con una apuesta bastante interesante que tiene la inteligencia artificial por bandera. Soy una persona que casi toda su vida ha pasado buscando un auricular abierto con el que estuviera cómodo y, hasta que estos han caído en mis manos, no he encontrado ninguno.

He estado varias semanas con ellos probándolos a diario y dándoles mucha caña en casi cualquier escenario: ya sea trabajando, escuchando pódcast o haciendo ejercicio. La apuesta de Honor tiene mucho que contar y esta ha sido nuestra experiencia con ella.

Un vistazo a… ¿Son unos auriculares caros siempre mejor que unos económicos?

Ficha técnica de los Honor Earbuds Open



honor earbuds open Dimensiones y peso Auriculares: 49,22 x 39,52 x 15,6 mm - 7,9 gramos Estuche: 80,44 x 61,02 x 20,45 mm - 52,5 gramos Unidad de Diafragma Driver dinámico de circuito multimagnético de 16 mm cancelación de ruido Cancelación de ruido activa Cancelación del ruido de llamada Batería Auriculares: 58 mAh Caja: 480 mAh conexión Bluetooth 5.2 compatibilidad Android, iOS extras 3x micrófonos Resistencia IP54 en los auriculares Ecualizador Controles de presión Controles de deslizamiento Conexión dual simultánea Sensor de proximidad Carga USB-C precio 149 euros

Honor Earbuds Open PVP en Honor — 149,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Honor Earbuds Open, nuestra experiencia

Un diseño al que hay que acostumbrarse. Nunca he sido muy fan de los auriculares que tienen algún tipo de soporte para la oreja (de ahí que no haya estado nunca cómodo con unos auriculares open ear) y la primera toma de contacto con estos de Honor es un tanto extraña. Ponérselos es bastante sencillo, aunque no tanto ajustarlos al canal auditivo. Curiosamente, en mi caso, me costó acomodar el auricular en la oreja izquierda (no así en la derecha). Cuestión de un par de veces solo.

Los Earbuds Open de Honor están disponibles en dos colores: una versión oro llamado 'Polar' y otros en un sobrio color negro, que ha sido la unidad analizada. El diseño es llamativo y el color muy sobrio, lo que da lugar a un auricular que llama la atención, pero no demasiado. Cada unidad está dividida en tres segmentos diferenciados, siendo la silicona que se adapta a la oreja el elemento principal.

Esta, de calidad alimentaria, es bastante suave al tacto y cómoda (también ayuda que los auriculares no pesan demasiado, 7,9 gramos). Te los pones y olvidas que los llevas puestos, especialmente haciendo deporte. Los he probado en varios escenarios diferentes y hay dos donde me he sentido especialmente cómodo con ellos: corriendo por la calle y en el gimnasio. Ahí, al tener ese carácter abierto, es donde más brillan.

Me gustaría hacer una puntualización con respecto a los aros de silicona. Honor explica que su diseño es compatible con gafas, gracias a los materiales y a su diseño ultrafino. Por la calle o haciendo deporte no llevo gafas, pero sí que uso cuando trabajo. En ese escenario y, durante un rato, no hay problema, pero la cosa cambia en sesiones largas. Nada doloroso ni alarmante, pero sí que hay una pequeña sensación de 'pesadez' en la oreja que quizás no es del agrado de todo el mundo.

El estuche. Honor ha trabajado muy bien a la hora de construir un estuche que, tanto a la vista como al tacto, se siente prémium por todos los lados. Es de plástico, pero como todo, hay plásticos y plásticos. Tanto la parte superior como la inferior tienen una textura rugosa que imita al cuero y que en lo personal creo que le sienta como un guante. Los auriculares se 'acuestan' dentro de él, lo que hace que sea un estuche alargado, pero muy fino. Vamos, ideal para llevar en el bolsillo.

Apenas pesa 52,5 gramos, tiene un puerto USB-C para cargarlo (y, ojo, porque no tienen carga inalámbrica) y cuenta con un botón en su interior para sincronizarlos con cualquier dispositivo. Por poner un pequeño 'pero', me preocupa que el estuche se resiente si lo llevamos junto a unas llaves o algo que lo pueda arañar; sin embargo, por lo demás, creo que cumple (y con nota) con su cometido.

Muchas funciones, demasiadas exclusivas. Más allá del diseño, de su estructura abierta y de una cancelación de ruido de la que hablaremos más adelante, uno de los puntos clave de estos Honor Earbuds Pro está en la traducción por IA. Me parece muy interesante que la marca quiera trabajar con estas herramientas, ya que gracias a ellas las barreras del idioma pueden desaparecer por completo.

Lo que más destaca de estas es el llamado 'Modo compartido'. Gracias al mismo, podemos cederle un auricular a otra persona y tener una traducción en tiempo real en dos vías. También podemos colocarnos los dos auriculares nosotros mismos y dejar que el teléfono sea nuestro traductor personal o incluso usarlos para traducir una conferencia o un vídeo, por ejemplo.

¿Cuál es el problema? Que estas funciones son exclusivas para el Magic7 Pro y el Magic 7 RSR Porsche Design, lo que evidentemente restringe mucho los usuarios que pueden acceder a ellas. Honor explica que estas funciones llegarán a su aplicación AI Space, que está disponible en Google Play Store y App Store y gracias a la cual podemos configurarlos.

Esta aplicación es la que tendremos para emparejar y configurar ciertos aspectos de los auriculares. Lo que más destaca de la misma está en cuatro puntos: cancelación de ruido, modo de ecualizador, accesos directos y conexión doble, sin duda lo que más me ha gustado a nivel de uso. Es muy útil si queremos usarlos en una consola portátil como una Steam Deck, pero recibir llamadas del móvil sin necesidad de tocar nada.

También es de agradecer que Honor permita que configuremos la forma que tenemos de interactuar con los auriculares. No inventan la rueda los Earbuds Open, puesto que podemos o bien pulsar un número determinado de veces (dos o tres), mantener pulsado o deslizar hacia arriba o hacia abajo para el volumen. Estaría bien algo más de personalización en este sentido, pero creo que es suficiente para la mayoría de usuarios.

Cómo se escuchan. Llegamos al punto realmente importante de unos auriculares, que es el sonido. Vengo de unos Galaxy Buds3 Pro, que ofrecen una experiencia totalmente diferente. Es obvio que el nivel de sonido de estos no es comparable, ya sea por características técnicas o por su carácter abierto. Ahora bien, tengo que reconocer que me he encontrado un sonido bastante divertido y muy todoterreno.

Tanto con canciones como 'Fast car' de Tracy Chapman (la mejor para probar auriculares) o con clásicos como 'Bohemian Rhapsody' de Queen, el sonido que ofrecen estos auriculares de Honor es muy equilibrado. Me gustan especialmente los graves, que sin llegar a ser abrumadores, te meten dentro de la canción. Los agudos son nítidos y logran no distorsionarse incluso si subimos el volumen.

La cosa no cambia con otros géneros, no importa si nos vamos a algo más urbano o nos tiramos por indie (posiblemente he quemado 'Joderse la vida' de Carolina Durante las últimas semanas). Funcionan bien y, aunque no cuentan con el mismo sonido que otros auriculares con drivers más grandes, cumplen con nota. Eso sí: mi consejo es no activar el modo 'Amplificador de entrenamiento'. El sonido se distorsiona demasiado y no merece la pena ese extra de punch que ofrece.

Cancelación de ruido. El carácter abierto de unos auriculares choca de lleno con el propósito de la cancelación de ruido. Los Honor Earbuds Open son ideales para poder escuchar música y no estar completamente aislados del exterior, algo que apreciamos mucho a los que nos gusta correr y no queremos acudir a unos auriculares de conducción ósea.

Sin embargo, me parece muy interesante (y acertado) que estos auriculares vengan con ella. No es la mejor del mercado, pero cumple sobradamente su función. En una cafetería con bastante tráfico de personas y sin necesidad de subir el volumen más allá del 70 %, me he encontrado una reducción de ruido que funciona.

Llamadas. Lo digo sin miramientos: uno de los puntos que más me ha sorprendido de estos auriculares. Vienen con tres micrófonos que consiguen capturar la voz con una nitidez muy alta, algo que también se ve ayudado por la cancelación de ruido. No está a la altura de otros auriculares, pero cumple con nota en lo que a sus micrófonos se refiere.

Batería y autonomía. Hablar de la duración de la batería de unos auriculares es muy relativo, puesto que intervienen muchos factores: volumen, cancelación de ruido, etc. Honor promete hasta 6 horas de reproducción continua sin necesidad de acudir a la funda y en la práctica me he encontrado una cifra que, si bien no llega a esos números, no se queda muy lejos. Fácilmente, se pueden obtener 5 horas de batería con un volumen moderado y ANC.

El estuche otorga otras 22 horas más de batería, convirtiendo de esta forma a los Earbuds Open en unos auriculares con una autonomía notable. No tienen carga inalámbrica como he comentado un poco más arriba, pero sí que cuentan con un carga rápida a través de USB-C que funciona muy bien. Estos son los porcentajes de carga que he obtenido partiendo desde cero:

10 minutos : 19%

: 19% 20 minutos : 32%

: 32% 30 minutos : 49%

: 49% 40 minutos : 67%

: 67% 50 minutos : 79%

: 79% 60 minutos : 94%

: 94% Total: 66 minutos

Honor Earbuds Open, la opinión y nota de Xataka

En este punto y, aunque ya he dado pistas un poco más arriba, voy a ser muy claro: son los mejores auriculares que he usado para hacer deporte. Corriendo o haciendo ejercicios de fuerza en el gimnasio, me han proporcionado justo lo que busco, que es comodidad sin ese temor a que se me caigan, pero sin tener que recurrir a un modelo cerrado. Además, los materiales utilizados y su resistencia IP54 me parecen más que de sobra para esto.

Donde tengo más dudas es en el uso del día a día. Ahí quizás sí le encuentro alguna carencia, especialmente para sesiones largas o a la hora de usar gafas. Además, su carácter abierto no es para todo el mundo y, aunque ahí la cancelación de ruido puede ser una pequeña ayuda, creo que no es suficiente.

Las funciones IA también son bastante destacadas, pero son demasiado exclusivas. Creo que si Honor las lleva a más dispositivos, estos ganarían muchos puntos también para ser un acompañante ideal a la hora de hacer viajes al extranjero. De momento no es así, pero pese a esto, siguen ofreciendo también un buen sonido que cumple en cada escenario y que debería de poder ser más configurable.

En resumidas cuentas, unos auriculares perfectos para hacer deporte que necesitan más opciones de configuración y una menor exclusividad para subir de nivel.

7,5 Diseño 8,25 Calidad de sonido 8,5 Cancelación de ruido 7,75 Ergonomía 8,5 Experiencia de uso 7 Autonomía 8 A favor La experiencia deportiva con ellos es inmejorable

Pese a ser abiertos, la cancelación de ruido en las llamadas es muy buena

Su sonido es divertido y muy todoterreno

La carga rápida me parece un acierto En contra Las funciones de traducción son exclusivas de móviles Honor (de momento)

Carece de ecualizador

Pueden llegar a ser un poco molestos con gafas o en sesiones largas

No tienen carga inalámbrica



Imágenes | Xataka

En Xataka | Mejores auriculares inalámbricos. Cuál comprar y 19 modelos desde 20 euros hasta 450 euros

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Honor. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.