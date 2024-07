Samsung Galaxy Buds 3 Pro, análisis: un sonido fantástico que cada vez es más exclusivo

Los auriculares de Samsung nunca han terminado de enamorar. Siempre, siempre, siempre tenían algo que chirriaba un poquito. Recuerdo, por ejemplo, los Galaxy Buds Live y su peculiar forma de habichuela que no había forma de que fuesen cómodos y los Galaxy Buds 2 Pro, que usaba prácticamente a diario a pesar de ser un poco incómodos tras un uso continuado. Entonces conseguí unos JBL Tour Pro 2, que han sido mis auriculares de cabecera... hasta ahora.

Y es que en Xataka llevamos ya algo más de una semana probando los nuevos Galaxy Buds 3 Pro, los nuevos auriculares completamente inalámbricos de Samsung y, lejos de ser perfectos, parece que la firma coreana ha conseguido encontrar el punto dulce en ergonomía, sonido y cancelación de ruido. Para ello, simplemente ha tenido que inspirarse en lo que ya funciona. Esta ha sido nuestra experiencia.

Un vistazo a… Así gana dinero Samsung: el secreto está en el IPHONE

Ficha técnica de los Samsung Galaxy Buds 3 Pro



SAMSUNG GALAXY BUDS3 Pro Dimensiones Auriculares: 18,1 x 19,8 x 33,2 mm Estuche de carga: 58,9 x 48,7 x 24,4 mm Peso Auricular: 5.4g Estuche de carga: 46,5 g Altavoz Driver dinámico de 10,5 mm Driver plano de 6,1 mm Sonido Hi-Fi de 24 bits Audio 360 multicanal Cancelación de ruido Cancelación de ruido activa Sonido ambiente Detección de voz batería Auricular: 53 mAh Estuche de carga: 515 mAh Hasta 6 / 26 horas (ANC activa) conectividad Bluetooth 5.4 Códec Samsung Seamless SSC UHQ AAC SBC sensores 3 micrófonos Toque y presión Acelerómetro Captación de voz (VPU) resistencia IP57 PRECIO Desde 249 euros

Tablets, móviles, videoconsolas, portátiles... En Back Market, el marketplace líder en tecnología reacondicionada, encontrarás todo tipo de dispositivos con un descuento de hasta el 60%. Todo renovado por expertos, con 30 días de prueba y 2 años de garantía. Consejo ofrecido por la marca





Ahora sí que son cómodos

Caretas fuera: los Galaxy Buds 3 Pro son muy parecidos a los AirPods Pro de Apple. Tiene un acabado diferente, más agresivo y con un estuche transparente, pero tanto a la vista como durante el uso recuerdan y mucho a los auriculares completamente inalámbricos de Apple. Y eso no es una mala noticia, porque los AirPods Pro de Apple son de los auriculares TWS más cómodos que podemos usar y que Samsung se inspire en algo que funciona está, simple y llanamente, bien.

Los Samsung Galaxy Buds 3 Pro están disponibles en plata y blanco, siendo el plateado el color más pintón y el blanco (que si me dijesen que son los auriculares de un Stormtrooper me lo creería) el que hemos analizado. Están hechos de plástico, pero como todo en esta vida, hay plásticos y plásticos y este es de los segundos. Se sienten muy bien rematados y, afortunadamente, esta vez sí que son realmente cómodos.

Samsung ha diseñado el cabezal para que encaje bien en la oreja, sin formas raras ni florituras innecesarias más allá de las rejillas que facilitan la vida a la cancelación de ruido activa y el mástil, que no es tubular, sino más angulado. Eso es todo un acierto, ya que cada mástil tiene un botón de control que, gracias a este diseño, podemos apretar sin tener que hacer malabares para sujetar el mástil.

Soy más amigo de los toques que de las pulsaciones porque me parecen más intuitivos, pero Samsung ha optado por ofrecer un sistema de pulsaciones, de manera que tenemos que apretar el mástil en una zona concreta para hacer acciones. Funciona realmente bien una vez interiorizamos la ubicación del botón, pero no habría estado de más algún tipo de diferencia en la superficie (algo de relieve, por ejemplo) para localizar rápido la ubicación de pulsación. También es posible deslizar hacia arriba y abajo para controlar el volumen.

Hablando del mástil, en la parte frontal hay un LED que se ilumina cuando los introducimos en el estuche y, en la parte inferior, además de un micrófono, una línea de color azul o naranja. Eso sirve para que no haya margen de error a la hora de colocarlos en el estuche. Que a ver, la realidad es que los auriculares solo encajan en una posición como todos los auriculares de este planeta, pero nunca está de más que se den facilidades.

En lo que concierne al estuche, sorpresa, también recuerda mucho al de los AirPods Pro, pero Samsung le ha dado una vuelta de tuerca que le sienta realmente bien. Por un lado, es realmente ligero, tanto que apenas notamos el estuche en el bolsillo incluso con los auriculares dentro. Por otro lado, la carcasa imantada es transparente, nothing nada que ver con ninguno de los productos que Samsung ha lanzado hasta la fecha pero que oye, queda chulísimo, permite ver los auriculares y le da un aspecto diferente.

En el frontal tenemos un LED que indica el estado de conexión y carga; en la parte trasera la base de carga inalámbrica y, en la parte inferior, un puerto USB tipo C para la carga y un botón físico para vincular los auriculares con otros dispositivos que no sean Samsung. Bien, esto siempre es bien porque aunque los auriculares, como veremos ahora, están hechos por y para móviles Samsung, es probable que queramos conectarlos a otros dispositivos y este botón lo hará todo más fácil.

En resumidas cuentas, Samsung al fin ha conseguido hacer unos auriculares cómodos y bien rematados. ¿Se parecen mucho a los de su gran rival estadounidense? Sin lugar a dudas, pero eso no está necesariamente mal. Si algo funciona, no lo toques.

Un apunte rápido. Durante esta semana Samsung ha confirmado que algunas unidades de Galaxy Buds 3 Pro han sufrido un problema con las almohadillas de silicona, que se rompían al intentar extraerlas. No ha sido nuestro caso. En nuestra unidad hemos podido sacarlas e intercambiarlas por otras sin problema.

Samsung se entiende con Samsung, la IA y Android

Pasamos así a hablar de conectividad. A lo largo de los últimos años hemos visto a Samsung hacer muchos esfuerzos por desarrollar un ecosistema de productos bien integrado con móviles, wearables, auriculares y ordenadores. Lo vimos en los Galaxy Buds 2 y 2 Pro y lo volvemos a ver en los Galaxy Buds 3 Pro. Aunque funcionan con cualquier móvil Android y lo podemos enlazar a un iPhone vía Bluetooth, la mejor experiencia la vamos a conseguir siempre, siempre, siempre con un móvil Samsung.

Nosotros, para este análisis, los hemos usado con un Samsung Galaxy Z Flip6 y es importante tenerlo en cuenta, ya que es posible que algunas funciones no estén disponibles en otros terminales Android. En el caso de iOS, podemos vincularlos como unos auriculares inalámbricos Bluetooth al uso, pero nos podemos olvidar de gestionar el más mínimo ajuste mediante una app.

La experiencia más completa la vamos a tener siempre con un móvil Samsung y, más concretamente, con un gama alta reciente

Por ejemplo, funciones tan útiles como Auto Switch (cambio automático de dispositivo según el uso) solo está disponible si tenemos un Galaxy Book Series con One UI 6.0 o superior, móviles Samsung Galaxy o tablets Galaxy Tab con One UI 4.1.1 o superior y relojes Galaxy Watch 4 o superior. Y lo mismo si hablamos de funciones de inteligencia artificial, que solo funcionan en terminales Samsung Galaxy S24 Series, Galaxy S23 Series, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy S23 FE, Galaxy S22 Series, Galaxy Z Fold4 y Galaxy Z Flip4 desde mayo de 2024.

Vamos, que son unos auriculares bastante exclusivos.

La aplicación que usaremos para controlar los auriculares es Samsung Galaxy Wearable | Imagen: Xataka

Dicho lo cual, cuando abrimos los auriculares el móvil (un Galaxy Z Flip6, recordemos) los detecta automáticamente, los sincroniza y descarga el módulo para la app de gestión, Galaxy Wearable. Desde esta app podemos hacer de todo, desde modificar el ecualizador, activar la calidad de audio más alta, modificar los controles, etc. Es una app muy sencilla, pero realmente útil y sí, conviene tenerla a mano.

Entre las funciones destacadas están el audio 360 (que emula la ubicación del sonido para ofrecer una experiencia más inmersiva y que, todo sea dicho, vamos a usar poco); un optimizador de diálogo para mejorar la nitidez de la voz en vídeos con música de fondo y los controles de auriculares. Eso, y la inteligencia artificial que, en este caso, llega en forma de intérprete en casi tiempo real.

Así podemos modificar los controles de los Galaxy Buds 3 Pro | Imagen: Xataka

El intérprete, realmente, es una función de Galaxy AI para los móviles Samsung y, como tal, requiere de un móvil Samsung de los anteriormente mencionados para funcionar. Al activar el intérprete en el móvil y llevar los auriculares puestos, podremos escuchar la traducción de lo dicho por la otra persona en otro idioma desde los auriculares. Todo sucede en el móvil y/o la nube, los auriculares son simplemente la plataforma de reproducción.

Funciona realmente bien y es muy útil, sobre todo para ver vídeos en otro idioma sin subtítulos, asistir a una conferencia o mantener una conversación con otra persona sin las barreras del idioma. Hay una pequeña latencia, pero nada fuera de lo normal.

El resto de cosas bajo el paraguas de Galaxy AI, como la ecualización y la cancelación de ruido adaptativa, pueden ser todo lo Galaxy AI que se quiera, pero lo cierto es que son funciones que llevan presentes en los auriculares desde mucho antes de que "inteligencia artificial" fuese una buzzword. En cualquier caso, hablaremos de ellas en el siguiente apartado.

Finalmente, y en lo referente a batería, los Samsung Galaxy Buds 3 Pro son capaces de ofrecer alrededor de cinco horas y media de reproducción continua con la cancelación de ruido activada. No es la cifra más alta del mercado, pero no está mal para un viaje en tren o avión relativamente corto. Por si sirve de contexto, en un viaje en tren de dos horas (Madrid-Córdoba) escuchando música constantemente los auriculares se descargaron un 40%.

En cualquier caso, la cifra se queda lejos de las 6:26 horas de autonomía con ANC que promete Samsung en su web aunque, como siempre, dependerá de cómo los usemos, si hacemos más o menos llamadas, etc. El estuche cargado por completo nos da alrededor de 25 horas de autonomía adicional, por lo que podemos echar un día tranquilamente pero, de nuevo, dependerá de cómo usemos nuestros auriculares. Cosas como el volumen, sin ir más lejos, afectan a la autonomía de los auriculares.

Un sonido que gusta y una cancelación que convence

Nos vamos acercando al final, no sin antes hablar de lo más importante: el sonido. Samsung lleva un par de generaciones haciendo una implementación de lo más interesante y es añadir dos drivers en lugar de uno. Es algo que vimos en los Buds 2 Pro, por ejemplo, y que volvemos a ver en esta generación. Y es que los Galaxy Buds 3 Pro incorporan un altavoz de dos vías con un woofer y un tweeter (para los graves y los agudos) y, he aquí la novedad, un amplificador dual que controla cada uno de los drivers de forma independiente.

Muy bien, todo estupendo, pero ¿en qué lo vamos a notar? En la ecualización. Aunque los auriculares vienen sorprendentemente bien ajustados de serie, podemos toquetear el ecualizador para darle un poquito más de punch a los graves o mejorar la voces en temas más melódicos. En cualquier caso, esto es algo que haremos si buscamos afinar al máximo, pero nos podemos quedar con la ecualización de serie y disfrutar sin problemas.

Y es que Samsung ha hecho los deberes. Sus nuevos auriculares se escuchan muy, muy bien. El sonido es limpio y contundente, incluso a volúmenes altos, y los auriculares han conseguido sorprender en temas que, normalmente, suponen un pequeño reto para este tipo de dispositivos. Por ejemplo, 'Throne' (Bring Me The Horizon) es un tema complejo de reproducir porque los coros del estribillo pueden quedarse un poco "pastiche" al combinarse con la guitarra y la batería. Los Buds 3 Pro consiguen defenderse y separar bien las frecuencias medias y más graves.

Y por favor, escuchad ese temazo, de verdad.

Por otro lado, en 'LoST' (también de BMTH, absteneos de ver el videoclip si sois un pelín sensibles), que es más melódica y menos dura que la anterior, los auriculares nos permiten escuchar con claridad la voz de Oliver Sykes al mismo tiempo que la batería nos deleita con la pegada del estribillo. Son unos auriculares muy divertidos y, aunque con la ecualización de serie van bien, si os gusta el rock os invito a que probéis el modo dinámico. Ganan bastantes enteros.

Si hablamos de pegada pura y dura, mi tema de referencia es 'Liquor & Cigarettes' de Chase & Status, Hedex y ArrDee. Y lo digo sin tapujos: he probado infinidad de auriculares a lo largo de mi vida y estos han sido de los pocos que me han dejado con la boca abierta. No solo tienen pegada, sino que los graves están realmente bien representados. Es, honestamente, para quitarse el sombrero.

Por otro lado, en temas como 'Fast Car' de Tracy Chapman (considerada una de las mejores canciones para probar auriculares) podemos apreciar estupendamente las cuerdas de la guitarra y el brillo de los platillos de fondo. La voz de Chapman durante el estribillo, donde de no haber una buena gestión de las frecuencias medias quedaría totalmente aplastada por la batería y, por el contrario, suena muy, muy bien.

Conviene aquí hacer un inciso. Los Samsung Galaxy Buds 3 Pro tiene un modo de sonido en alta definición. Básicamente, a través de un códec propietario llamado SSC (Samsung Seamless Codec), el sonido se comprime y codifica hasta 24 bit / 96 kHz, unas cifras espectaculares que, lamentablemente, vamos a aprovechar en ocasiones muy contadas, con contenido muy determinado y con ciertos móviles Samsung.

Es cierto que, si tenemos el oído entrenado, sabemos lo que estamos buscando y estamos en un ambiente tranquilo podremos notar una cierta y sutil diferencia en la calidad de sonido (suena algo más limpio), pero la realidad es que yendo por la calle, en coche o en el transporte público no vamos a notar la diferencia ni lo más mínimo.

Algunas de las funciones que nos permitirán ajustar el sonido de los auriculares | Imagen: Xataka

No solo eso, sino que para aprovechar esta tecnología necesitamos música con una calidad acorde y no suele ser el caso. La máxima calidad actual de Spotify es de 320 Kbps (por ahora) y en YouTube se queda en 256 Kbps (AAC), así que, salvo que tengamos archivos de estudio o una plataforma como Tidal en su modalidad más alta, lo mismo nos va a dar usar este códec (que consume más batería) o no. Por poner un símil sencillo, es como si el ayuntamiento de tu ciudad construye una autovía de 25 carriles cuando allí solo viven 20 personas y solo una tiene coche.

En lo que concierne a la cancelación de ruido, los auriculares son muy buenos aislándonos del exterior (si hemos elegido las almohadillas adecuadas) y geniales cancelando el ruido. La ANC funciona realmente bien y aísla el ruido de fondo típico de un tren y sonidos propios de casa, como el aire acondicionado o la impresora 3D que tengo funcionando a escaso dos metros de mi ubicación en el despacho. Por supuesto, el exterior queda totalmente fuera del rango audible. Otros ruidos más agudos y cercanos, como las teclas del teclado mecánico, siguen colándose.

En cualquier caso, es una cancelación que nos ha gustado mucho, como también nos ha sorprendido bastante la detección de voz (activa el modo ambiente cuando detecta que hablamos) y la detección de sirenas. La idea es que sepamos lo que pasa a nuestro alrededor incluso cuando vamos con la ANC activada y es curiosísimo cómo, cuando pasa una ambulancia o un coche de policía, se activa automáticamente el modo ambiente y se baja el volumen al mínimo. Curiosísimo y realmente bien implementado.

Terminamos, no si antes hablar del modo transparencia. Aunque no he encontrado todavía unos auriculares que consigan el mismo efecto que Apple consigue con sus AirPods Pro, Samsung ha sabido cumplir con creces. Los auriculares nos permiten escuchar el ruido del exterior e incluso podemos mantener una conversación sin tener que quitárnoslos. No es el mejor modo transparencia, pero es eficaz.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro, la opinión y nota de Xataka

No me voy a esconder: los Samsung Galaxy Buds 3 Pro me han gustado mucho. Dejando de lado las similitudes con sus homólogos de Apple, Samsung ha conseguido desarrollar unos auriculares cómodos, bonitos y que se escuchan realmente bien. A todos los efectos, son de los mejores auriculares TWS que podemos encontrar ahora mismo en el mercado, aunque no por ello los primeros.

Sin embargo, es una verdadera lástima que Samsung haya decidido cerrarlos a su ecosistema. Sí, es verdad que los podemos conectar a otros móviles vía Bluetooth, pero lo cierto es que la mejor experiencia la conseguimos con móviles de la casa y, más concretamente, con los últimos modelos de gama alta. Por otro lado, es totalmente legítimo que Samsung quiera alimentar su ecosistema de productos como lo están haciendo otras marcas.

Los Galaxy Buds 3 Pro son, sin lugar a dudas, los mejores acompañantes para los dueños de un móvil Samsung. Si es nuestro caso y, además, tenemos otros dispositivos de la firma y nos sobran 250 euros, adelante, la experiencia será superlativa. En móviles de otras marcas también los podremos aprovechar, aunque en ese caso yo, personalmente, me plantearía también otras opciones y no iría ciegamente a por ellos. Es una cuestión del dispositivo al que lo vayamos a conectar.

8,5 Diseño 9 Calidad de sonido 9 Cancelación de ruido 9 Ergonomía 9 Experiencia de uso 7,5 Autonomía 7,75 A favor Son unos auriculares muy cómodos y el estuche es bastante ligero.

Se escuchan realmente bien.

La cancelación de ruido ha sabido sorprender. En contra Solo los podemos exprimir al máximo si tenemos un móvil Samsung.

Las funciones de IA dependen, y mucho, de que tengamos determinados móviles de la casa.

Algo de relieve en el mástil para guiar mejor los dedos a la hora de hacer acciones no habría estado de más



Imágenes | Xataka

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Samsung. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.