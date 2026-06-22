Mejores móviles Huawei (2026). Cuál comprar y modelos recomendados en función de presupuesto, gustos y calidad precio

Huawei sigue vendiendo móviles a pesar del veto de 2019 por parte de EEUU, y sigue teniendo opciones muy interesantes en prácticamente todas las gamas de precios que vale la pena considerar. No obstante, si tuviéramos que recomendar uno, ese sería sin duda el Huawei Pura 80 Ultra.

Huawei fabricó este teléfono pensando en todos aquellos que buscan tener una experiencia de gama alta en prácticamente todos los aspectos. En nuestro análisis ya dejamos claro que es un smartphone que brilla con luz propia. Su procesador Kirin 9020 rinde especialmente bien en todos los apartados, incluso en sesiones de juego intenso.

Su pantalla coge el testigo de la anterior generación, que fue una de las mejores del mercado, y ofrece una experiencia extraordinaria. De hecho, a la luz del día, gracias a su pico máximo de 3.000 nits, tendremos una experiencia de visionado fantástica. Y qué decir de su sistema de cámaras. Gracias a su sistema de doble teleobjetivo intercambiable ofrece una versatilidad extraordinaria a la hora de hacer fotos, con un resultado sobresaliente en prácticamente todos los escenarios.

En definitiva, es un teléfono perfecto tanto para aquellos que quieran jugar como para los que busquen una experiencia fotográfica de máximo nivel. Da igual cuál sea tu uso. El Pura 80 Ultra es perfecto para cualquiera de ellos.

Los destacados

Modelo Perfecto para ti Lo mejor Lo peor Precio desde Huawei Pura 80 Ultra Si buscas una opción con la que no prescindir de nada: fotografía, rendimiento, pantalla, etc. Un apartado fotográfico de mucho nivel. Ausencia de conectividad 5G. 1.299,00€ Huawei Pura 80 Pro Si buscas una opción potente y con buena fotografía, pero con un presupuesto más ajustado. Experiencia parecida al Ultra, pero a cambio de mucho menos. Es una opción menos versátil a nivel fotográfico. 899,00€ Huawei Mate x7 Si buscas un teléfono plegable, capaz de ofrecer la versatilidad de una tablet. Pantalla LTPO OLED de 8 pulgadas una vez extendida El precio no está al alcance de todos. 1.799,00€ Huawei Nova 14 Pro Si buscas un gama media-premium con una gran relación calidad-precio La combinación de doble cámara frontal es ideal para creadores de contenido. Puede quedarse algo atrás en los juegos más exigentes. 599,00€ Huawei Nova 13 Si buscas un dispositivo muy completo y no te importa que sea de una generación anterior. Un sistema de cámaras que no tiene nada que envidiar a modelos más actuales Menos tiempo de soporte. 459,99€

Por qué destacan

A la hora de decantarse por un móvil Huawei, al igual que ocurre con otras marcas, hay que tener en cuenta varios aspectos. El principal de todos es para qué vas a usarlo. Dependiendo de tu respuesta, deberás de priorizar unas características por delante de otras. Las más importantes son las que verás a continuación.

Procesador (SoC) y memoria RAM. Al contrario que la mayoría de fabricantes, que suelen apostar por procesadores Snapdragon o MediaTek, Huawei desarrolla sus propios chips: los Kirin XXX. En este sentido, la marca china cataloga sus SoCs de manera muy visual, ya que cuanto más alto es el número del procesador, más potente es.

Un detalle importante que debemos tener presente a la hora de valorar la potencia de los procesadores Kirin es que muchas veces no salen muy bien parados en los benchmarks. Es algo que pudimos ver con el Pura 80 Ultra y su Kirin 9020, cuyos resultados estaban muy por debajo de sus principales competidores. Sin embargo, a la hora de la verdad, su rendimiento es fantástico en todos los escenarios.

En cuanto a la memoria RAM, debemos tener siempre presente que es fundamental para el desempeño de nuestro teléfono. Básicamente, es lo que nos permitirá tener varias aplicaciones abiertas en segundo plano. La recomendación que no bajemos nunca de 6 GB, y si es posible, optar por modelos de 8 GB o 12 GB.

Software. Los móviles de Huawei llevan enfrentándose a un gran problema desde hace más de un lustro: la falta de compatibilidad con los servicios de Google. Esto fue consecuencia del bloqueo de Huawei por parte de Estados Unidos, que prohibió que la compañía pudiera contar con Android y sus aplicaciones tal y como las conocemos. Es decir, de serie, el teléfono no cuenta con apps como Gmail, Google Maps o la PlayStore.

Como es obvio, Huawei cuenta con su propia tienda de aplicaciones, llamada AppGallery. A través de ella podremos descargar aplicaciones como WhatsApp, Instagram o TikTok. No obstante, si no queremos vivir sin los servicios de Google, existe una alternativa: microG. Se trata de un proyecto de código abierto que nos permite disfrutar de los servicios de Google de forma mucho menos intrusiva. Lo mejor es que es tan fácil como instalar las APK y ya tendremos nuestro Huawei totalmente funcional con las aplicaciones y servicios de Google.

Pantalla. El mercado en general, y Huawei en particular, lleva años apostando por pantallas OLED. Esto permite saltarnos el paso de echar un vistazo a la tecnología del panel. No obstante, sí que debemos fijarnos en otros aspectos, como la resolución o la frecuencia de actualización.

Con respecto a la resolución, Huawei está apostando por los Full HD+ como punto de partida de sus dispositivos. Por tanto, podemos estar tranquilos de que contaremos con pantallas que ofrezcan una buena densidad de píxeles por pulgada.

En cuanto a la tasa de refresco, Huawei apuesta por partir de los 120 Hz. Esto permitirá que la sensación de suavidad tanto a la hora de abrir aplicaciones como de desplazarnos por ellas o por los menús sea exquisita. Además, si tenemos un modelo orientado a jugar, también mejorará considerablemente la experiencia. Eso sí, en este aspecto es crucial que se trate de un modelo con un panel LTPO. Esta tecnología permite variar dinámicamente la frecuencia de refresco desde 1 Hz hasta 120 Hz. De este modo, evitaremos los "tirones" que aparecen cuando la tasa de refresco salta bruscamente de 120 Hz a 60 Hz, o a otra frecuencia.

Cámaras. Desde hace muchos años, Huawei es un auténtico referente dentro del sector de las cámaras móviles. Es raro que la marca china no cuente con algún dispositivo en el podio de las mejores cámaras del año. Como siempre decimos, es algo que logra no solo a la cantidad de megapíxeles, sino al conjunto que ofrece entre esto y elementos como el tamaño del sensor, la apertura o su sistema de postprocesado.

Para escoger correctamente un teléfono por su apartado fotográfico habría que centrarse en elementos como los que hemos citado, además de asegurar que cuente con estabilización óptica de imagen (OIS), o de echar un vistazo al tipo de lentes que monta el dispositivo (teleobjetivo, ultra gran angular, etc.).

Uno de los puntos fuertes que ofrece Huawei es su app de cámara. No solo cuenta con una interfaz muy amigable para el usuario, sino que cuenta con una cantidad de opciones realmente elevada. Si eres un usuario que solo busca sacar el móvil y sacar una foto, es una opción tan buena como otra. Sin embargo, si te gusta profundizar en la configuración de la cámara, Huawei ofrece un nivel de personalización idílico para le fan de la fotografía.

Batería. Un detalle importante a la hora de escoger un teléfono es que no hay que caer en el error de centrarnos únicamente en el número de mAh de su batería. La capacidad es algo importante, pero también hay ciertos elementos que hay que considerar antes de decantarse por un smartphone u otro.

La carga rápida es algo indispensable hoy en día. De hecho, en el caso de Huawei es habitual encontrarnos con dispositivos que ofrecen una carga rápida de 50W o superior. De hecho, en muchos de sus modelos podemos encontrar velocidades de carga de 100W. Esto nos permitirá tener nuestro teléfono cargado en unos minutos, o darle el empujón suficiente para que sobreviva a lo que nos falte de jornada.

Otro detalle importante es la compatibilidad con la carga inalámbrica. Esta característica suele estar reservada para los teléfonos de gama alta, y aunque el estándar todavía sigue siendo bajo en comparación a la carga tradicional (15-20W), Huawei ofrece una velocidad de carga inalámbrica de hasta 80W, una de las más elevadas del mercado. Aunque eso sí, dependiendo exclusivamente de su cargador compatible.

Otras opciones a considerar

Huawei Pura 80 Pro. El dispositivo perfecto para tener una experiencia de alta gama, con una inversión sensiblemente inferior.

Este smartphone es prácticamente idéntico al Pura 80 Ultra, con pequeñas diferencias. En este caso estamos ante un modelo que parte de los 12 GB de RAM. Además, la configuración de sus cámaras es ligeramente diferente, prescindiendo de la configuración de doble teleobjetivo.

No obstante, seguimos contando con el SoC Kirin 9020, una pantalla de 6,8 pulgadas LTPO OLED de 120 Hz, 512 GB de almacenamiento y una batería de 5.170 mAh con carga rápida de 100W y carga inalámbrica de hasta 80W con el supercargador de Huawei.

Huawei Mate X7. La opción perfecta para el que busque un teléfono plegable.

El gran punto fuerte de este teléfono es su diseño plegable, que una vez abierto nos ofrece una pantalla OLED de 8 pulgadas con resolución 2440 x 2210 píxeles. Además, cuenta con una pantalla delantera, también OLED, de 6,49 pulgadas y resolución 2440 x 1080 píxeles.

El diseño es uno de los puntos fuertes del dispositivo, ya que consigue ofrecer un grosor de 9,5 mm con el teléfono plegado. Además, su peso es de apenas 236 gramos, por lo que no será incómodo a la hora de usarlo.

En cuanto a potencia, nos encontramos con el Kirin 9030, el procesador más potente de la marca, junto con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Además de una batería de 5.300 mAh con carga rápida de 66W, y una configuración de triple cámara con gran angular y telefoto.

Huawei Nova 14 Pro. El teléfono perfecto para el amante de las redes sociales.

El gran punto fuerte de este modelo es la presencia de sistema de doble cámara delantera. Esto nos permitirá hacer selfies o grabar vídeos con un nivel de calidad muy superior al de otros teléfonos más caros. Además, también apuesta por una buena configuración de cámaras trasera, gracias a su teleobjetivo x3 así como a su ultra gran angular.

Por el resto, es un smartphone muy competente, ya que monta el SoC Kirin 8020, que ofrece un rendimiento realmente bueno en prácticamente todos los escenarios. Quizás sufra un poco en los juegos más exigentes, pero por el resto, es una opción fantástica. Además, cuenta con una batería de 5.100 mAh compatible con carga rápida de hasta 100W.

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Huawei Nova 13. Pensado para el que busque un buen teléfono con un presupuesto algo más ajustado.

La opción de recurrir a un modelo de una generación anterior es muy recomendada para el que busque ahorrarse un dinero. A nivel de rendimiento podemos esperar un desempeño similar al anterior dispositivo, aunque en este caso nos encontremos con el SoC Kirin 8000.

Eso sí, debemos ser conscientes de que aquí prescindimos de ese elemento fotográfico diferenciador de la generación más actual. Además de una sola cámara delantera, también perdemos el teleobjetivo, quedándonos con una configuración de sensor principal y ultra gran angular.

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Configuraciones y extras

Hemos hablado de las características más relevantes que debes tener siempre presentes a la hora de decantarte por un móvil. Sin embargo, también hay otros aspectos que quizás debas valorar cuando estés dudando entre dos dispositivos.

Almacenamiento. Aunque los servicios en la nube sean habituales hoy en día, es importante que nuestro teléfono cuente con una buena capacidad de almacenamiento. El mínimo indispensable son 128 GB, aunque nuestra recomendación es apostar por modelos de 256 GB o 512 GB, especialmente para los amantes de la fotografía.

Conectividad. Huawei cuenta con el inconveniente de no tener acceso a chips de conectividad 5G. Por tanto, hay que tener siempre presente que a la hora de optar por un teléfono de la marca, podremos aprovechar como máximo las redes 4G.

Accesorios. Un aspecto muy importante a tener en cuenta es que varios teléfonos actuales vienen sin cargador en la caja. Es fundamental tener esto en cuenta, ya que de no incluirlo, deberemos invertir en un modelo que sea capaz de exprimir la carga rápida de nuestro dispositivo. Además, en el caso de ser compatibles, también es interesante adquirir un cargador inalámbrico.

La funda protectora y el cristal templado siguen siendo dos accesorios indispensables para cualquier teléfono. Es cierto que la primera perjudica la estética del teléfono, pero es importante mantenerlo protegido de posibles caídas o golpes.

Preguntas frecuentes

¿Tienen los móviles de Huawei acceso a las aplicaciones de Google?

No de forma nativa. Debido a las restricciones comerciales, los smartphones de Huawei no traen preinstalada la Google Play Store ni los Servicios de Google (como YouTube, Gmail o Maps). Sin embargo, utilizan EMUI (basado en Android) y cuentan con herramientas y emuladores en su tienda oficial que permiten instalar y usar la inmensa mayoría de estas aplicaciones de forma sencilla.

¿Se pueden instalar los servicios y aplicaciones de Google?

Sí, instalando en nuestro dispositivo microG. Se trata de un proyecto de código abierto que permite contar con los servicios de Google de manera no oficial en nuestro dispositivo. El proceso es tan sencillo como instalar las 3 APKs que conforman el proyecto. Una vez instaladas, podremos disfrutar de apps como Gmail, YouTube o Google Maps.

¿Cómo se descargan las aplicaciones en un Huawei?

La tienda oficial es la HUAWEI AppGallery, que ya incluye casi todas las aplicaciones bancarias, de redes sociales y de entretenimiento del día a día. Para las que no están ahí, la propia tienda integra un buscador seguro que te ayuda a instalarlas de forma directa y automática desde fuentes de confianza.

¿Funcionan aplicaciones como WhatsApp, Instagram o Netflix?

Sí, perfectamente. Aplicaciones como WhatsApp, Facebook, Instagram o TikTok se pueden instalar y actualizar sin ningún problema. Plataformas de streaming como Netflix o Spotify también funcionan con total normalidad.

¿Tienen conectividad 5G los modelos más recientes?

En sus especificaciones globales, los últimos lanzamientos suelen venir limitados a redes 4G LTE debido a los bloqueos de componentes tecnológicos. No obstante, ofrecen una velocidad y estabilidad de red excelente que rinde de sobra para el uso cotidiano, la reproducción en streaming y la descarga de archivos.

¿Qué es el sistema operativo EMUI?

Es la capa de personalización de Huawei basada en el código abierto de Android. Esto significa que visualmente el teléfono se siente, se configura y funciona exactamente igual que cualquier otro móvil Android al que estés acostumbrado, manteniendo una fluidez y un rendimiento de batería sobresalientes.

¿Vale la pena comprar un móvil Huawei por sus cámaras?

Definitivamente sí. El apartado fotográfico (bajo el sello XMAGE de la marca) sigue siendo el auténtico rey del mercado. Tecnologías como los sensores físicos de apertura variable y las lentes Macro de sus gamas Pura, Mate y nova ofrecen resultados realmente buenos, que compiten directamente en el primer puesto de la telefonía móvil.

Recomendación final

Como ya hemos dicho, si estás buscando un teléfono con el que tener un buen rendimiento y un apartado fotográfico sobresaliente, nuestra recomendación es el Huawei Pura 80 Ultra. Es un teléfono que no tiene nada que envidiar a los tope de gama de otras marcas.

A nivel de potencia es un teléfono que irá más que sobrado. Además, es el compañero perfecto para los amantes de la fotografía. El nivel general de la fotografía es sobresaliente, pero a ello hay que sumar la presencia del sistema de doble teleobjetivo, que nos brinda un control poco habitual en los smartphones.

No obstante, somos conscientes de que no todos los usuarios están dispuestos a gastarse una cantidad de dinero tan elevada por un teléfono. Por eso también hemos propuesto opciones más económicas dentro de la gama alta, como es el caso del Huawei Pura 80 Pro, que comparte prácticamente las mismas características que su hermano mayor, salvo el sistema de cámaras.

En el caso de que dicho presupuesto siga estando fuera de vuestro alcance, podéis optar por la gama Nova, que ofrece alternativas tanto para los que busquen un dispositivo enfocado a RRSS, como para los que quieran un dispositivo equilibrado.

Finalmente, el que busque un teléfono plegable también encontrará una opción fantástica, como es el Huawei Mate X7. Su diseño y características lo convierten en un dispositivo que no decepcionará al que busque un smartphone de estas características.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

Imágenes | Huawei, Sajad Nori en Unsplash

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