Hace 23 años un Boeing 727 abandonó la pista sin autorización. Lo que ocurrió después sigue siendo un enigma

Un avión comercial no debería desaparecer así. Hablamos de una de las máquinas más grandes y vigiladas de la industria del transporte, con planes de vuelo, controles aeroportuarios, registros de mantenimiento y componentes normalmente trazables. Por eso el caso del Boeing 727 N844AA resulta tan difícil de cerrar. Según Aviation Safety Network, la aeronave despegó del aeropuerto internacional Quatro de Fevereiro, en Luanda, el 25 de mayo de 2003, alrededor del atardecer y sin la autorización correspondiente. Desde entonces no hay un aterrizaje confirmado, restos identificados ni una explicación definitiva.

Antes de convertirse en un misterio, el N844AA había tenido una vida mucho más convencional. The Washington Post explica que era un Boeing 727-223 construido en 1975, entregado a American Airlines y retirado de la flota de la aerolínea hacia finales del verano de 2001. Después llegó el giro extraño: el avión fue reconvertido para transportar diésel dentro de Angola, con asientos retirados y grandes depósitos internos instalados en la cabina. La idea era abastecer operaciones vinculadas a minas de diamantes en zonas difíciles de servir por carretera, pero el plan no tardó en torcerse.

La operación empezó a acumular problemas. El proyecto de transporte de combustible se encontró con facturas impagadas, problemas con pasaportes sustraídos, fallos de seguridad y dudas sobre quién controlaba realmente el avión. En mayo de 2002, las tripulaciones ya se habían marchado y el plan original estaba prácticamente deshecho, pero el 727 seguía allí, inmovilizado en el aeropuerto de Luanda. Casi un año después apareció Ben Charles Padilla, enviado por Aerospace Sales & Leasing para intentar recuperar una aeronave que aún podía tener valor como activo, aunque cada vez encajara peor en su vida anterior.

Un avión varado, una salida no autorizada y demasiadas preguntas abiertas

Padilla es una figura central porque la mayoría de relatos lo sitúan dentro del avión en el momento de la salida. También hay un matiz importante: era ingeniero de vuelo certificado, mecánico aeronáutico y piloto privado, pero no capitán habilitado para un Boeing 727. Ese modelo exigía una tripulación de tres personas, con dos pilotos y un ingeniero de vuelo dedicado a gestionar sistemas. También se menciona a John Mikel Mutantu como posible acompañante, aunque los relatos no coinciden del todo sobre su identidad y no hay pruebas claras de que estuviera formado para pilotar aquel aparato.

La secuencia conocida del 25 de mayo de 2003 es breve, pero suficiente para explicar por qué el caso prendió tan rápido. Aquella tarde, el N844AA empezó a rodar sin la comunicación adecuada, entró en pista sin autorización y despegó hacia el suroeste, en dirección al Atlántico y al golfo de Guinea. Sus luces estaban apagadas y el transpondedor, el equipo que permite identificar una aeronave en los sistemas de tráfico aéreo, no transmitía.

Y había otro punto importante: los depósitos instalados en la cabina formaban parte del proyecto de transporte de diésel, pero no servían para alimentar los motores del avión. Para volar, el 727 dependía únicamente del combustible aeronáutico disponible en sus propios tanques. Si iba bajo, difícilmente habría llegado lejos; si tenía más margen, el abanico de posibilidades se ampliaba.

Delta Air Lines retiró su último 727 del servicio regular en abril de 2003. La imagen muestra un avión de ese modelo, no el N844AA desaparecido en Angola

La búsqueda tampoco cerró el caso. De ella participaron organismos estadounidenses como el FBI, la CIA, el Departamento de Estado, Homeland Security y CENTCOM, y que las embajadas de EEUU en África recibieron avisos para vigilar un avión que necesitaba una pista larga para aterrizar. En las semanas posteriores, y también con los años, circularon teorías: una caída al mar, un aterrizaje en otro aeródromo, un despiece para vender componentes o incluso su uso en rutas irregulares.

Una pista de un 727 repintado en Conakry, Guinea, pareció prometedora en julio de 2003, pero las autoridades estadounidenses acabaron descartándola. También se examinó una posible conexión terrorista, en plena sensibilidad posterior al 11-S. Era un temor lógico para los servicios de inteligencia occidentales en aquel momento, pero The Washington Post y ABC News coinciden en que no aparecieron pruebas que sostuvieran esa hipótesis.

Ahí está, precisamente, lo que mantiene vivo el enigma 23 años después. No hay un aterrizaje confirmado, restos identificados, piezas vinculadas de forma pública al N844AA ni un registro de mantenimiento o de venta de componentes que permita reconstruir su destino. Si algún día aparece una respuesta, probablemente no será el avión entero: será un fragmento, un documento o un número de pieza capaz de darle, por fin, un lugar en el mapa.

Imágenes | JetPix

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