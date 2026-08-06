SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3, análisis: personalización milimétrica en cada tecla y rápido como él solo

SteelSeries lleva varias generaciones puliendo la fórmula del Apex Pro, y esta tercera revisión vuelve a apostar por switches Hall Effect que, si bien es una tecnología que se suele vincular a los sticks de los mandos para juegos, lleva tiempo haciendo acto de aparición en la gama premium de teclados comerciales. Esta tecnología es especialmente útil en teclados con mucha personalización, ya que es precisamente la que permite ajustar la sensibilidad con la que quieres que reaccione cada tecla.

Me he pasado varias semanas utilizando este teclado tanto para trabajar como para catarlo en Apex Legends, y bajo estas líneas te cuento qué me ha parecido el Apex Pro TKL Gen 3.

✅ Cómpralo si...

Quieres un teclado con una sensación de calidad y unos acabados que se notan nada más cogerlo.

Juegas de forma habitual y te interesan funciones especiales que modifican el comportamiento de cada tecla, o aquellas pensadas para que el movimiento y el input en los juegos sea instantáneo.

Te gusta trastear con el software y personalizar hasta el último detalle: mapeo, macros, iluminación y modos de accionamiento tecla a tecla.

❌ No lo compres si...

Solo buscas un teclado para el día a día sin sacarle partido a la parte gaming, porque hay opciones más baratas que te van a cubrir igual de bien.

No te convence la sensación de sus switches Omnipoint 3.0, ya que no son intercambiables y te quedas con lo que trae de fábrica.

Lo esencial en 30 segundos

El Apex Pro TKL Gen 3 es un teclado mecánico tenkeyless con interruptores magnéticos Hall effect (Omnipoint 3.0) cuyo punto de actuación se puede ajustar entre 0,1 y 4,0 mm, tanto desde la pantalla OLED integrada como desde el software SteelSeries GG. Esa flexibilidad es la que permite activar funciones como el rapid trigger o el rapid tap, pensadas sobre todo para exprimir cada milisegundo en juegos competitivos.

Al margen del apartado gaming, se trata de un teclado muy bien construido, con un acabado que imita al metal en la base, teclas intercambiables con herramienta incluida y un cable USB-C desmontable. También existen versiones inalámbricas y en formato completo, aunque el modelo analizado aquí es la variante TKL con cable.

SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3 - Teclado Mecanico Gaming - HyperMagnetic Interruptores OmniPoint 3.0 - Accionamiento Ajustable - Rapid Trigger - Preajustes - Rapid Tap - RGB - OLED - US QWERTY Hoy en Amazon — 247,95 € SteelSeries — 249,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Nuestra experiencia con el SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3

Construcción premium. El chasis tiene ese punto robusto y sólido, con un acabado en la base que recuerda al metal (aunque en realidad sea plástico). Nada más tocarlo transmite esa sensación premium en la que te da gustirrinin trastear con él. Las teclas lucen increíblemente bien tanto con la iluminación encendida como sin ella y, en definitiva, acaba siendo uno de esos teclados que buscas por sus capacidades, pero que te acabas quedando por la sensación que transmite en el día a día. Aunque claro, para gustos colores, pues sus switches no están pensados para todo el mundo.

Switches magnéticos. El teclado viene con los switches Omnipoint 3.0 de SteelSeries, unos interruptores con efecto Hall que no solo permiten ajustar el punto de actuación de cada tecla, sino que te acaba dando la sensación de que las teclas responden antes de lo que uno espera. Escribiendo o jugando, acababa notando que el teclado iba un paso por delante de mis dedos, algo lógico teniendo en cuenta que dispone de switches muy rápidos (y silenciosos) y está pensado principalmente para el público gamer.

Es precisamente su tecnología magnética la que abre la puerta a funciones como el Rapid Trigger, el Rapid Tap o el modo de protección, herramientas que no serían posibles (o mejor dicho, no tan eficaces) en un teclado de membrana o con switches mecánicos convencionales. Aquí, dentro de cada interruptor hay un imán, y debajo del switch hay un sensor hall que mide la posición del imán, sin que ninguna pieza metálica entre en contacto. La información obtenida de estos sensores es precisamente la que permite que se pueda modificar el punto de actuación en cada tecla.

Funciones útiles para jugar. Si juegas a títulos competitivos, ya sean shooters, MOBAs, o cualquier otro género, la diferencia de tener o no este tipo de tecnología se aprecia, aunque ya es el nivel de habilidad de cada uno lo que hace que se le pueda sacar el máximo partido a estas funciones:

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El R apid T rigger hace que una tecla se desactive y se vuelva a activar en cuanto empiezas a soltarla, sin esperar a que vuelva completamente a su posición. Es útil en juegos donde haces movimientos muy rápidos y precisos, como en Counter Strike, Valorant, Apex Legends, Overwatch, etc.

hace que una tecla se desactive y se vuelva a activar en cuanto empiezas a soltarla, sin esperar a que vuelva completamente a su posición. Es útil en juegos donde haces movimientos muy rápidos y precisos, como en Counter Strike, Valorant, Apex Legends, Overwatch, etc. Rapid Tap gestiona pares de teclas. Si, por ejemplo, mantienes pulsado A y luego pulsas D, el teclado da prioridad automáticamente a la última tecla sin que tengas que soltar la anterior. Esto hace que el cambio de dirección sea casi instantáneo, para hacer por ejemplo counter-strafing en cualquier shooter.

gestiona pares de teclas. Si, por ejemplo, mantienes pulsado A y luego pulsas D, el teclado da prioridad automáticamente a la última tecla sin que tengas que soltar la anterior. Esto hace que el cambio de dirección sea casi instantáneo, para hacer por ejemplo counter-strafing en cualquier shooter. El Protection Mode hace que, cuando pulses una tecla “importante” en un juego, como la E para interactuar, el teclado reduce temporalmente la sensibilidad de las teclas cercanas para evitar que pulses accidentalmente otra tecla que no sea la que quieres. Bastante top.

La pantalla OLED, más útil de lo que parece. Puede sonar a añadido superficial, pero la pantallita permite que nos movamos por buena parte de los ajustes del teclado sin memorizar combinaciones de teclas: brillo, macros, punto de actuación o el propio Rapid Tap se controlan desde ahí con la ruedecilla y el botón que la acompañan. Como extra, se puede personalizar con una imagen o incluso un GIF animado, un detalle tonto que mola.

Software de 10. Desde la aplicación SteelSeries GG se puede ajustar prácticamente cualquier parámetro del teclado: asignación de teclas, editor de macros, punto de actuación por tecla o por grupos, doble vinculación y doble actuación (por ejemplo, para que una pulsación suave sirva para caminar y una pulsación a fondo para correr), además de toda la iluminación RGB por zonas o tecla a tecla mediante Prism. Es uno de los teclados comerciales con más opciones de personalización que he probado, y para quien sepa exprimirlo a fondo, es todo un gustazo.

Detalles pensados para el uso diario. Incluye un reposamuñecas magnético que, aunque no es el más blando del mercado, tiene la ventaja de aguantar mejor el paso del tiempo que otros de espuma viscoelástica, que con los meses acaban degradándose. También trae una herramienta para extraer las keycaps escondida en la base, algo habitual en este tipo de teclados, pero igualmente para agradecer. El cable USB-C es largo, de buena calidad y completamente desmontable, lo que facilita mucho transportarlo sin tener que pelearte con el lío de cables que montes en tu PC.

Conviene recordar además que el Apex Pro Gen 3 no se queda solo en esta versión, ya que también existe en formato completo con numpad y en versión inalámbrica, así que hay margen para elegir según el uso que le vayas a dar (y la pasta que te quieras dejar).

Ficha técnica del SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3

Steelseries apex Pro tkl gen 3 Formato Tenkeyless (TKL) Switches SteelSeries Omnipoint 3.0, magnéticos de efecto Hall Switches intercambiables No Punto de actuación Ajustable de 0,1 mm a 4,0 mm Funciones de actuación Rapid Trigger, Rapid Tap, doble actuación (dual actuation) Pantalla OLED con rueda de control y botón de ajustes Iluminación RGB por tecla con Prism Perfiles integrados Hasta 5 perfiles guardados en el propio teclado Conectividad USB-C con cable trenzado desmontable (también disponible en versión inalámbrica) Extras incluidos Reposamuñecas magnético, herramienta extractora de keycaps Software SteelSeries GG Otras versiones Full size y 60%, con opciones con cable e inalámbricas precio 249,99 euros (versión TKL con cable)

SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3, la opinión de Xataka

Este teclado cumple con nota tanto si lo miras como herramienta de trabajo como si lo pones a prueba en una partida competitiva. La sensación de calidad en mano, la personalización que permite su software y esa capacidad de modificar multitud de parámetros tecla a tecla lo convierten en uno de los teclados comerciales más completos que he probado en mucho tiempo.

No es un teclado perfecto para absolutamente todo el mundo, pues sus funciones más avanzadas, como el Rapid trigger o el Rapid tap, están pensadas para un perfil de jugador concreto, y si no vas a tirar de ellas quizás no le acabes sacando todo el partido a lo que estás pagando. Pero como producto, me parece que la ejecución es excelente de principio a fin.

¿Te lo recomiendo?

Sí, sobre todo si juegas con cierta regularidad y valoras poder ajustar la sensibilidad de tu teclado a tu gusto, o si simplemente quieres un teclado mecánico de gama alta que se note en cada tecleo. Si tu uso va a ser puramente de oficina y no vas a tocar ni el software ni las funciones de actuación, es un teclado igualmente muy disfrutable, pero probablemente encuentres alternativas más económicas en el mercado con las que también vas a estar contento.

SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3 - Teclado Mecanico Gaming - HyperMagnetic Interruptores OmniPoint 3.0 - Accionamiento Ajustable - Rapid Trigger - Preajustes - Rapid Tap - RGB - OLED - US QWERTY Hoy en Amazon — 247,95 € SteelSeries — 249,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Imágenes | Xataka

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