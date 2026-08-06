Ahora puedes comprar el Google Pixel 10a con más del 20% de descuento y no en su configuración mínima

Dentro de la gama media actual, la familia "a" de Google se ha consolidado como una buena referencia para quienes buscan la mejor experiencia fotográfica pura y soporte de larga duración sin tener que pagar más de 1.000 euros por un móvil. Sin embargo, el modelo base suele quedarse justo de almacenamiento para usuarios exigentes.

Por eso, merece la pena destacar la oferta que tiene hoy Amazon para el Google Pixel 10a en su versión con 256 GB de almacenamiento interno. Ahora puedes llevarte este smartphone con un descuento del 23%, ya que ha pasado de costar 649 a 499 euros.

Un móvil con doble cámara y 256 GB

Si buscas un móvil con un buen tamaño para guardarlo en el bolsillo y poder cogerlo con una mano, este Google Pixel 10a es una buena opción. Su pantalla es de tipo pOLED con una diagonal de 6,3 pulgadas. Ofrece resolución Full HD+, tasa de refresco de 120 Hz y alcanza un brillo pico de 3.000 nits.

Su cerebro es el Google Tensor G4, que aunque no es que sea el más potente del mercado, sí que se maneja bien en tareas cotidianas. Este, a su vez, se acompaña de una RAM de 8 GB y un almacenamiento interno de 256 GB, más que suficiente para la gran mayoría de usuarios.

Funciona con sistema operativo Android puro (sin ninguna capa de personalización) y la firma promete hasta siete años de actualizaciones de software garantizadas. Su batería admite carga rápida por cable a 30 W y en el apartado fotográfico, es un terminal equipado con una doble cámara trasera.

⚡ EN RESUMEN: oferta para el google pixel 10a hoy ✅ LO MEJOR Configuración de 256 GB rebajada: más margen de maniobra para almacenar contenido multimedia sin saturar la memoria interna.

más margen de maniobra para almacenar contenido multimedia sin saturar la memoria interna. Siete años de soporte de software: una longevidad garantizada que muy pocos fabricantes ofrecen en esta franja de precio. ❌ LO PEOR Velocidad de carga moderada... Mantiene una potencia de carga por cable e inalámbrica más contenida frente a sus competidores asiáticos directos.

Mantiene una potencia de carga por cable e inalámbrica más contenida frente a sus competidores asiáticos directos. Sin cargador en la caja... Incluye solo el cable USB-C, por lo que requerirá usar un adaptador de corriente Power Delivery previo o comprarlo por separado. 💡 CÓMPRALO SI... Eres entusiasta de la fotografía móvil y quieres sacar el teléfono del bolsillo, disparar y obtener un procesado impecable en cualquier condición de luz. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres el móvil para jugar a títulos competitivos, ya que el chip Tensor G4 puede mover juegos, es cierto que los chips enfocados a gaming puro ofrecen una tasa de fotogramas más alta en sesiones extremas.

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Imágenes | Iván Linares (Xataka) y Google

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