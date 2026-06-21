Desde los años 70, cada vez que llueve fuerte el oeste de Londres se inunda sin que nadie pudiera hacer nada. Hasta que, en 2023, aparecieron los castores

La verdad es que el titular es irresistible: una familia de castores han resuelto en un puñado de meses un problema que los ingenieros del metro de Londres llevaban años sin poder solucionar. Roedores 1 - humanos 0.

El problema es que, como casi siempre, la historia es más compleja. Es verdad que los ingenieros llevan años tratando de buscar la mejor manera de arreglarlo, pero lo cierto es que sí lograron una forma de hacerlo. Y esa forma, incluía castores.

¿Qué pasó realmente con los castores del Metro de Londres? El 11 de octubre de 2023, se liberó una familia de cinco castores euroasiáticos en Paradise Field, un antiguo campo de golf al oeste de la capital británica. En esa zona de Ealing y cada vez que llovía, el arroyo de Costons Brook se desbordaba y generaba enormes inundaciones.

Desde los años 70 siempre que llovía fuerte, la zona se convertía en una piscina improvisada. 2024 fue el primer año en que esto no pasó.

"El primer recuento urbano de castores del Reino Unido". Provenientes de las poblaciones silvestres de Escocia y financiados por la alcaldía de la ciudad, el proyecto ha sido todo un éxito. Ahora, de hecho, ya son ocho los castores que viven en la zona.

¿Por qué ha pasado? Que los castores han "castoreado". Poco ha poco han levantado una tupida red de presas que retienen y sueltan el agua despacio convirtiendo el Paradise Field en una esponja. Eso ha protegido las vías del metro, la estación y el resto del entorno urbano.

¿Por qué es interesante? Por muchas cosas, pero sobre todo por dinero. Entre 2015 y 2021, el Reino Unido se gastó unos 2.600 millones de libras en defensas contra inundaciones y las estimaciones hablaban de duplicar esa cifra. En comparación, la colonia de castores y el sistema de parque urbano son una ganga.

Y no solo a nivel urbano, todo sea dicho. El ensayo del River Otter, en Devon (2015-2020), sí permiten hablar de eficacia y apuntan reducción de picos de crecida del 30-60%.

¿Podemos aprender algo de ello? En realidad, no nos va a quedar otro remedio: desde hace años hay gente soltando castores por toda España. La pregunta es si podemos hacer algo para solventar el eterno problema de las inundaciones recurrentes (en un contexto en el que las DANAs se van a hacer cada vez más frecuentes e intensas).

Pero, claro, para eso tenemos que entender bien lo que ha apsado. No es que cinco castores se hayan colado en las alcantarillas de Londres como si fueran las tortugas ninja y hayan resuelto todo. Es que un equipo de ingenieros y biólogos han diseñado una intervención en la que los castores han resultado ser maravillosos.

Queda ver qué pasa en el futuro y empezar a aceptar que igual es mejor colaborar con la naturaleza que seguir luchando contra ella.

Imagen | Xataka

En Xataka | Tras siglos desaparecidos, hay gente soltando castores por el Tajo y otros ríos de España. El problema es que no sabemos quién



