Móviles, climatizadores, Kindle y más: los cinco mejores chollos antes del Prime Day de Amazon

Quedan unas horas para que Amazon de comienzo a su Prime Day 2026, pero la tienda ha ido adelantando algunas ofertas en todo tipo de productos. Por este motivo, en este artículo vamos a hacer un repaso de los mejores chollos que se pueden encontrar ahora mismo en la tienda.

Poco X8 Pro por 319,99 euros, un móvil con buena pantalla y rendimiento en su configuración de 512 GB.

por 319,99 euros, un móvil con buena pantalla y rendimiento en su configuración de 512 GB. Fire TV Stick 4K Select por 23,99 euros, un dispositivo perfecto para convertir casi cualquier tele "tonta" en inteligente.

por 23,99 euros, un dispositivo perfecto para convertir casi cualquier tele "tonta" en inteligente. Orbegozo Air 46 por 74,99 euros, un climatizador económico que es ideal para sobrellevar mejor las olas de calor.

por 74,99 euros, un climatizador económico que es ideal para sobrellevar mejor las olas de calor. Xiaomi Pad 8 Pro Matte Glass por 549,99 euros, una tablet potente con buena batería y mucho almacenamiento.

por 549,99 euros, una tablet potente con buena batería y mucho almacenamiento. Kindle Colorsoft Signature Edition por 255,97 euros, un pack que incluye un eReader, funda y base de carga.

Poco X8 Pro

Si durante el Prime Day pensabas comprar algún móvil, mucho ojo con el precio que tiene ahora mismo el Poco X8 Pro porque Amazon lo tiene por 319,99 euros en su configuración de 512 GB. Se trata de un smartphone con una pantalla bastante buena para el precio oficial (no el de oferta) que tiene, su rendimiento es excelente y la batería da mucho de sí, ya que se trata de una batería de silicio-carbono de 6.500 mAh con carga rápida de 100W.

Fire TV Stick 4K Select

Por supuesto, uno de los adelantos de Amazon ha caído en los Fire TV Stick, y el modelo 4K Select es ahora mismo uno de los dongle con mejor relación calidad-precio de la marca. Es compatible con Alexa+, ofrece una resolución 4K y es compatible con contenido HDR10+. Su precio en este caso es de 23,99 euros.

Orbegozo Air 46

Las olas de calor han llegado, por lo que si te estás planteando comprar algún dispositivo para sobrellevar mejor estas semanas, y meses hasta que termine el verano, Amazon ahora mismo tiene por 74,99 euros el Orbegozo Air 46. Se trata de un climatizador con depósito de seis litros. Incluye temporizador de hasta siete horas y funciona como climatizador, ventilador y humidificador.

Xiaomi Pad 8 Pro Matte Glass

Repetimos marca con el Xiaomi Pad 8 Pro Matte Glass, una tablet que, por 549,99 euros, cuenta con una pantalla mate antirreflejos. Incorpora el procesador Snapdragon 8 Elite, por lo que potencia no le falta. Viene con 12 GB de RAM y con 512 GB de almacenamiento interno, su pantalla soporta Dolby Vision, la diagonal es de 11,2 pulgadas y su tasa de refresco es de 144 Hz. Además, su batería ofrece carga rápida de 67W y su sistema operativo es HyperOS.

Kindle Colorsoft Signature Edition

Por último, Amazon tiene de oferta el Kindle Colorsoft Signature Edition en un pack que incluye tanto una funda como una base de carga. Este pack, que cuesta 255,97 euros, tiene un precio inferior al eReader sin la funda y la base. En lo que respecta al Kindle, incluye pantalla a color de siete pulgadas, 32 GB para guardar muchísimos libros y una buena autonomía de semanas de uso.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Iván Linares, Amazon, Xiaomi, Orbegozo

En Xataka | Qué Kindle comprar: guía de compra con recomendaciones para acertar con los lectores de libros electrónicos de Amazon

En Xataka | Mejores Amazon Fire TV. Cuál comprar y modelos recomendados para convertir tu TV en un smart TV en función del uso