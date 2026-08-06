El terror es la última moda que está petándolo en Hollywood. Ahora se ha encontrado un problema: la IA

Se dice que el terror de bajo presupuesto es la mina de oro del cine actual gracias a películas como 'Backrooms' o 'Obsession': poca inversión, rápida amortización, sin necesidad de grandes estrellas a bordo... Sin embargo, y pese a la taquilla del verano, no es una regla escrita en piedra: Eli Roth, en otro momento cachorro del horror más crudo y rentable en taquilla gracias a películas como las dos 'Hostel', se ha encontrado con un batacazo crítico y de público con su nueva película, 'Ice Cream Man'. Y la, al parecer, bajísima calidad de la película es solo uno de los motivos del pinchazo.

La película. 'Ice Cream Man' se estrena este 7 de agosto en EE.UU. (a España llegará el 4 de septiembre con el título 'Dulce sabor a muerte), y tiene un escasísimo 32% en Rotten Tomatoes sobre 57 críticas registradas hasta hoy. La cifra por sí sola no distinguiría a la película de tantos otros estrenos de terror maltratados por la prensa especializada, pero esta también se ha ganado furibundas críticas desde redes sociales. Los motivos son principalmente dos: el uso descarado de IA en la película y la actitud pro-Israel extremadamente agresiva del director en los últimos meses.

Esa IA mala. Una de las ideas que más llamó la atención de la película antes del estreno fue una secuencia animada al estilo años treinta y que resumía la idea nuclear de la película: un heladero que hipnotiza a los niños de un pueblo y los convierte en asesinos. Roth dijo en su momento que la había creado él mismo junto a un equipo de animadores, evocando el aire de los viejos cortos de Mickey Mouse, especialmente uno en el que entra en una casa encantada (se refería al mítico 'The Haunted House' de 1929). Días después, se detectó que en los créditos de la película figuraba el nombre del estudio especializado en IA Dark Half, y Roth tuvo que corregirse: "Me expresé mal. Se usó IA en una porción muy pequeña de algunas escenas de la película".

Otro caso reciente. Hace dos meses, por ejemplo, el director de la comedia drag 'Stop! That! Train!", Adam Shankman, había jurado en Instagram que no había "ni un solo plano de la película concebido con IA". Sin embargo, había señales de justo lo contrario: una artista de efectos visuales, Gloria Cook, señaló las inconsistencias en el número de ventanas del tren protagonista. Shankman admitió después que algunas de esas ventanas sí se generaron con inteligencia artificial. En ambos casos el desmentido llegó incluso antes de que alguien reparase en los créditos, que es donde suele aparecer el nombre de estudios que delatan el uso de IA, como Dark Half o Acme AI & FX.

Una constante. Comienza a ser habitual el ciclo que arranca de esta forma: un director de una película de de bajo presupuesto jura que no se ha usado IA en la realización de la película, algo normal ya que si algo buscan los fans de las películas más pequeñas y ajenas a los grandes estudios es cierto mimo artesanal en cada plano. Sin embargo, parece que cuanto más agresivamente se enuncia la excusa, más posibilidades hay de que se esté mintiendo al público. Estudios y productoras evitan anunciar el uso de IA hasta que ya no pueden ocultarlo: A24 lo vivió con los efectos de 'Todo a la vez en todas partes' y los carteles de 'Civil War', y una sala londinense canceló el estreno de una película con guion generado por IA tras recibir 200 quejas del público.

Más allá de que se repita a grandes rasgos el patrón de negar, ser descubierto y matizar, hay un claro conflicto de intereses sobre la mesa: los estudios quieren abaratar costes con e uso de IA. El público no quiere que se use por cuestiones éticas y porque, francamente, los resultados suelen ser visualmente muy flojos. Posturas irreconciliables que conducen a estos vaivenes de declaraciones y desmentidos.

Lo de Israel. Hay otro motivo para que 'Ice Cream Man' esté recibiendo críticas tan negativas: Roth es, desde 2023, una de las voces más visibles de Hollywood en defensa de Israel durante la guerra en Gaza. Firmó, junto a guionistas como Jerry Seinfeld o Amy Sherman-Palladino, una carta abierta que acusaba al Sindicato de Guionistas de América de guardar silencio tras los ataques de Hamás. Meses más tarde firmó un comunicado de más de 1.200 creativos judíos que rechazaban el discurso de los Oscar de Jonathan Glazer sobre Gaza. En junio de 2025, capturas de sus historias de Instagram mostraban comentarios como "que se la coman los caníbales" acerca de la activista Greta Thunberg, detenida por las fuerzas israelíes cuando intentaba llevar ayuda humanitaria a la Franja.

Un tema espinoso. Dejando aparte el tema de Israel (nada baladí, por otra parte: Roth ha sido muy vocal y agresivo con el tema, y muchas de las críticas que han arreciado en redes sociales se han centrado en esa cuestión más que en la IA o en otras cuestiones de crítica más tradicional sobre la película, como el uso de temas impactantes -transtornos alimentarios, pedofilia y otros- sin demasiada justificación), lo cierto es que la IA se está convirtiendo en un curioso caballo de batalla en Hollywood. Podemos ir al extremo contrario: Guillermo del Toro ha convertido el rechazo a la IA generativa en una seña de identidad pública, llegando a decir que "preferiría morir" antes que usarla.

Lo curioso es que Roth acaba de fundar The Horror Section, un sello independiente con el que busca librarse de la interferencia de los estudios grandes tras el fiasco de 'Borderlands'. Ahora todo el peso (negativo o positivo) de la confianza del público recae sobre él. Roth no ha precisado qué escenas exactas de la película usan IA generativa, ni si la secuencia animada está entre ellas: lo único que han dicho los primeros críticos es que la IA abunda en 'Ice Cream Man' y no es precisamente discreta. ¿Razón más que suficiente para defenestrar un estreno? En cualquier caso, una reacción del público acerca de la IA de la que los creadores de Hollywood deberían tomar nota.

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