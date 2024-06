Una IA ha creado el guión de una película que precisamente habla de la creatividad en el cine. Una sala se niega a estrenarla

'The Last Screenwriter' no es tanto una película como un experimento. Uno en el que su director, Peter Luisi, tiene claro que la industria del cine va a cambiar radicalmente. Él mismo admitía que la revolución de la IA no le parecía tan llamativa. "Solía pensar que mi capacidad para escribir guiones no podría ser replicada tan fácilmente. Tonto de mí".

Guión: ChatGPT. Casi todo en esta película ha sido hecho por seres humanos, pero el guión ha sido escrito íntegramente por ChatGPT 4.0. El chatbot de OpenAI se convirtió en una herramienta que convirtió el experimento en una realidad, y tras numerosos prompts lograron perfilar tanto la historia como los personajes. "Ni una palabra del guión fue escrita por otro" que no fuera este chatbot.

Una película sobre el futuro de la creatividad. La trama precisamente habla de eso. En esta historia, Jack, un reconocido guionista, descubre cómo su mundo se tambalea cuando encuentra un sistema de creaciónde guiones por IA de última generación. Aunque al principio es escéptico, pronto se da cuenta de que la IA no solo iguala su capacidad, sino que incluso la supera. Es un retrato de ese potencial futuro que afecta a todas las áreas en las que la creatividad está implicada.

El cine se niega a estrenarla. El cine The Prince Charles, ubicado en el barrio del West End en Londres, es conocido por una cartelera en la que suelen elegirse películas que rinden culto al cine y al arte. Teóricamente iban a estrenar 'The Last Screenwriter' el domingo, pero han cancelado el estreno. Habrá, eso sí, un estreno privado para el equipo de la película.

No a los guiones creados por IA. En ese anuncio publicado en X los responsables del cine The Prince Charles explicaban que "los comentarios que hemos recibido en las últimas 24 horas tras anunciar la película han subrayado la enorme preocupación que gran parte de nuestra audiencia tiene por el uso de una IA en lugar de un guionista [humano], lo que habla de un problema más amplio en el sector". Según The Guardian, el cine recibió 200 quejas al respecto.

Un tema delicado, sobre todo para Hollywood. El tráiler de la película, que podéis ver en el vídeo aquí insertado, muestra perfectamente la trama, algo que desde hace tiempo se ha convertido en un tema muy delicado, especialmente en Hollywood. Allí los guionistas estuvieron en huelga durante 146 días a lo largo de 2023 precisamente por la irrupción de la IA en la industria del cine y la televisión.

La película se podrá ver gratuitamente. Este proyecto financiado por organismos suizos es especialmente llamativo porque el director no pretendía lograr ingresos, sino iniciar otro debate sobre el futuro de la creatividad en el mundo del cine. La cancelación del estreno no detendrá los planes iniciales, y la película se podrá ver gratuitamente a partir del próximo 27 de junio de 2024. No solo eso: la documentación, que incluirá todo el proceso de creación del guión por parte de ChatGPT, también estará disponible tras ese estreno.

