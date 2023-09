La próxima bomba de taquilla no es una película, sino un concierto de Taylor Swift que pone en jaque a las majors

Si crees que Taylor Swift es solo una estrella pop más con una discografía plagada de canciones olvidables, estás cometiendo un error: estamos ante un fenómeno de masas que ahora va a tomar al asalto las taquillas. Su último movimiento: un documental autoproducido que está arrasando en preventas de entradas y que ha obligado a gigantes como Warner a reconsiderar su calendario por miedo a coincidir con ella.

Las eras de Taylor. Taylor Swift: The Eras Tour es una película que documentará el Eras Tour de la cantante, la gira que la está llevando por todo el mundo desde el pasado mes de mazo. En cada uno de sus 146 conciertos previstos, la artista interpreta nada menos que 44 canciones, Taylor Swift recorre sus diez álbums de estudio, y se está convirtiendo en un fenómeno en su país de origen debido a su espectacularidad y hasta su ambición narrativa: los conciertos están divididos en diez actos, cada uno abordando un disco de forma conceptual. Dura 165 minutos y llegará a las salas el 13 de octubre.

Una película a la altura. Swift encargó al director Sam Wrench, especialista en la grabación de conciertos de artistas como Billie Eilish o Lizzo, que plasmara en imágenes el espectáculo. Se ha hecho combinando imágenes de tres conciertos, y con un presupuesto que, según medios como Puck, podría haber alcanzado los veinte millones de dólares. La película ha esquivado la huelga de actores y guionistas gracias a un permiso especial de los sindicatos, que consideraron que su personal no estaba afectado por las reivindicaciones de la huelga.

El rechazo de las productoras. A la hora de distribuir su película, Swift contactó con algunas majors para llegar a un acuerdo de colaboración y que la película llegara a salas. Según cuenta Puck, y por motivos sin determinar, las productoras no estuvieron demasiado interesadas en el tema. Swift decidió puentearlas, y acudir directamente a las cadenas de cines AMC, Regal y Cinemark, las tres principales de Estados Unidos, y distribuirla por su cuenta.

We Are Never Ever Getting Back Together. Esta decisión de Taylor Swift de buscar compañeros de viaje poderosos, pero no tener problema en buscar alternativas que tienen mucho de autogestión cuando no salen adelante tiene paralelismos con otros enfrentamientos que ya ha tenido con actores importantes de la industria del entretenimiento. Como cuando retiró toda su música de Spotify y sus entradas de Ticketmaster, demandó a Apple Music y regrabó toda su música al no perder el acceso a sus masters.

Una decisión incomprensible. Este rechazo por parte de las majors no tiene sentido: con la huelga de actores y guionistas, las productoras se van a quedar en breve muy limitados de material para estrenar (recordemos que aunque tengan películas en los almacenes, no pueden promocionarla con la ayuda de los actores, algo prácticamente obligartorio en una producción grande). Y se prevé que la gira de 'Eras Tour' recaude unos 1500 millones de dólares solo en Estados Unidos. La película de Swift es, además, un regalo caído del cielo para una cadena de cines, AMC, que se enfrenta desde hace meses al riesgo de una bancarrota.

Batiendo records. Las primeras cifras de 'Taylor Swift: The Eras Tour' son espectaculares: en las primeras 24 horas de preventa, ha recaudado 37 millones de dólares, superando hitos como los 20 millones de 'Star Wars: El despertar de la Fuerza' en esas mismas condiciones. Las previsiones para el primer fin de semana de estreno de la película también son altísimas: 70 millones de dólares, lo que supondría un récord para estrenos de este tipo. De momento, el récord lo tiene 'Hannah Montana and Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert', con un primer fin de semana de 31 millones en 2008. Hay que tener en cuenta, eso sí, que las entradas son más caras de lo normal: 20 dólares por persona.

'El exorcista' retrocede. Las majors no le han hecho demasiadas cuentas a Taylor Swift en su momento, pero el golpe en la mesa de la artista se está dejando notar. De momento, Universal ha decidido adelantar el estreno de su secuela 'El exorcista: Creyente' para no coincidir con la arrolladora cantante en cines. Un curioso giro en las posiciones de poder que debe estar sabiendo muy dulce para las cadenas de cines, que fueron ignoradas por las productoras cuando pidieron, sin exito, que no estrenaran películas simultáneamente en streaming durante la pandemia. Como dice Indiewire, es un mensaje de las salas a los estudios: pueden encontrar material para programar sin su ayuda.

