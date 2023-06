500 altavoces, 87 camiones, casi 200 personas: cuando Metallica sale de gira moviliza a un ejército

La legendaria banda Metallica inició el 27 de abril una nueva gira mundial 'M72'. Todo en ella —precios de entradas incluido— es espectacular, pero lograr algo así hace que sea necesario contar con un pequeño ejército.

Dos mejor que uno. La gira 'M72', llamada así en referencia a su último álbum, '72 Seasons', recorrerá inicialmente 22 ciudades de Europa y Estados Unidos hasta el próximo mes de septiembre. La banda ofrecerá no uno, sino dos conciertos (con un día de descanso entre ambos) en cada localización, y en cada uno de esos dos eventos la lista de canciones será distinta. ¿La idea? Que la gente vaya a los dos, por supuesto.

'In the round'. Lo normal es que en los conciertos el escenario esté en un extremo del escenario, algo que hace que muchos asistentes se encuentren bastante lejos de los artistas. Metallica situará el escenario en el centro de cada localización —normalmente, estadios— de forma que 1) la gente que esté más lejos del escenario no lo esté tanto y 2) el aforo pueda ser aún mayor.

500 altavoces. En cada concierto se usan más de 500 altavoces y 192 entradas de audio para que los miembros de Metallica se puedan desplazar a lo largo de ese escenario con forma de anillo y que está coronado por ocho torres que pesan 11 toneladas y que, cómo no, también disponen de asientos para disfrutar de los conciertos desde una posición privilegiada. El precio de esas localidades, las más caras de la gira, es de 7.272 dólares —de nuevo, en referencia al último álbum—. Las hay más baratas aun siendo Premium: las entradas "I dissapear" cuestan entre 1.000 y 4.000 dólares, por ejemplo.

Un ejemplo del tipo de escenario usado en forma de anillo, con el "Snake Pit" en el centro. En este caso, en el Estadio Cívitas Metropolitano de Madrid. Fuente: TicketMaster.

El ejército. La dimensión de cada concierto es tal que el equipo de producción y montaje es enorme: la banda y el material se mueven en 87 camiones. 45 de ellos son para el grupo y sus materiales, y luego hay dos grupos idénticos de 21 camiones con el escenario de metal y las torres. ¿Por qué esos dos grupos por duplicado? Pues porque mientras Metallica toca en una ciudad, los 21 camiones de uno de los grupos están preparándolo todo en la siguiente ciudad de la gira. El equipo consta de 130 personas, a las que se suman 40 montadores, personal local y conductores de los camiones.

Dos conciertos = rentabilidad. La idea de organizar dos conciertos consecutivos y con distintas canciones para cada uno en cada ciudad tiene motivos prácticos y económicos. El montaje del escenario es tan complejo y colosal que realizar ese esfuerzo no compensa si solo se hiciera un concierto. La solución era obvia: haciendo dos se amortiza el esfuerzo, además de poder dar la oportunidad a los fans de asistir a una experiencia doble. Obviamente, eso permite a la banda vender más entradas por localización.

"Escala masiva". Estamos en la era de los conciertos concebidos como megaespectáculos con megaprecios y la eterna dificultad para conseguir entradas. Metallica no es el primer ni el último grupo de música en concebir estas giras como una experiencia descomunal, y esta concepción del escenario en el centro trata de, como indican en Billboard, "darle a un estadio la inmediatez de una sala más pequeña". El reto, claro, es lograr hacer el show tan memorable que la gente quiera repetir —aunque las canciones varíen—. Como explicaba John Zajonc, que lleva tres décadas trabajando con Metallica en estas giras, "la escala es masiva".

