Sony parece decidida a abrazar la IA para reducir costes en sus películas. Sus propios productores tienen dudas

Sony ha sido la primera compañía en anunciar que sus películas van a recibir los beneficios (especialmente los económicos) derivados del uso de las inteligencias artificiales. Es un tema en el que todos los implicados (de los responsables de los estudios a los trabajadores que temen que su trabajo se vea afectado por el uso indiscriminado de la tecnología) están andando con pies de plomo, pero Sony se ha pronunciado con claridad.

Muy enfocados. Afirma el CEO de Sony Pictures Entertainment Tony Vinciquerra que "estamos muy enfocados en la IA". Y deja claro cuál será el beneficio primordial de su uso: "El mayor problema de hacer películas hoy en día es el gasto. Buscaremos formas de producir películas tanto para cines como para televisión de una forma más eficiente, utilizando principalmente la IA".

Recuerdos de huelga. Estas declaraciones vienen, sin duda, matizadas por los acuerdos que los trabajadores de Hollywood alcanzaron en las pasadas huelgas de guionistas y actores. Tanto los guionistas como los actores firmaron condiciones obligatorias en el uso de las IAs generativas, que afectaban sobre todo al uso sin permiso y la modificación de trabajos previos. Vinciquerra aclaró en ese sentido que "los acuerdos derivados de las huelgas del año pasado (...) definirán a grandes rasgos lo que podemos hacer con la IA".

No en mi Spider-Man. El primero en reaccionar a estas declaraciones de Vinciquerra ha sido Chris Miller, productor de las soberbias películas de animación de Spider-Man y el multiverso arácnido. Miller afirmó en su cuenta de Twitter tras las declaraciones de Vinciquerra que "no hay IA generativa en 'Beyond the Spider-Verse' [la próxima película de la serie] y nunca la habrá. Uno de los principales objetivos de estas películas es crear nuevos estilos visuales que nunca se hayan visto en una película de animación, no robar mediocre material genérico plagiado del trabajo de otros artistas". Miller y su compañero Phil Lord han hablado en numerosas ocasiones del efecto pernicioso para la creatividad del uso indiscriminado de las IAs.

De momento no hay peligro. Hablábamos hace unos días de los primeros tanteos de las corporaciones del entretenimiento con el trabajo sustituido por inteligencia artificial, por ejemplo, el doblaje de series coreanas. El resultado en ese caso había sido nefasto, pero es que en el lado de los creadores tampoco hay grandes temores: en la charla celebrada en el último SXSW titulada 'Visual (R)evolution: How AI is Impacting Creative Industries', creadores como Julien Brami, de Zoic Studios, afirmaron que "cada cinco años o casi cada década aparece algo nuevo", y aunque celebraron la mejora en la velocidad en la ejecución de procesos que propiciará la IA, muchos afirmaron una y otra vez que "Nunca utilizaría la IA en mi proyecto final", tal y como resalta este artículo de IndieWire.

No tan barato. Porque, además, tal y como afirmaron algunos creadores asistentes al reciente Lot summit en Los Angeles Center Studios, la IA no es la panacea que creen los estudios: Marr Nix, showrunner de la serie 'Mentiras arriesgadas', afirmó que "ni una sola vez ha salido una nueva tecnología y todo el mundo ha dicho: 'Dejemos de hacer cosas nuevas para ahorrar dinero'". Renard Jenkins, presidente de la Society of Motion Picture and Television Engineers, declaró también en una ponencia que si los estudios calculaban cuánto costaría integrar la IA en la infraestructura ya existente de sus compañías, se darían cuenta de que la idea de que la IA sustituiría a todos y a todo es poco realista.

Cabecera | Sony

En Xataka | Have I been Trained: cómo saber si han usado tus datos y trabajos para entrenar a una inteligencia artificial