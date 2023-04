Es normal que a Joe Russo le entusiasme el cine hecho con IA. También que los guionistas vayan a la huelga

Joe Russo, uno de los hermanos que llevó al Universo Cinematográfico Marvel a sus cimas de éxito en taquilla y reconocimiento crítico con películas como 'Infinity War' o 'Endgame', ha hablando acerca del futuro de la industria del cine y su vinculación con las inteligencias artificiales. Y sus comentarios han levantado la lógica polvareda y han desatado las especulaciones. No siempre en la dirección esperable.

Un Russo por cada IA. En una entrevista con Collider y compartida con Donald Mustard, director creativo de Epic Games, Joe Russo afirmaba estar en la junta directiva de varias empresas relacionadas con el desarrollo de IAs. Y asegura que al cine le va a resultar imposible escapar de un futuro mediatizado por la inteligencia artificial en un plazo muy corto: apenas un par de años.

Russo se atrevió a prever cómo funcionaría esta creatividad renovada en el cine: "potencialmente, lo que podrás hacer con las IA, obviamente, es usarla para diseñar y modificar la narración (...). 'Hey, quiero una película protagonizada por mi avatar fotorrealista y el avatar fotorrealista de Marilyn Monroe. Quiero que sea una comedia romántica, porque he tenido un día duro', y renderiza una historia muy competente con diálogo que imita tu voz. Imita tu voz y, de repente, tienes una comedia romántica de 90 minutos protagonizada por ti. Así que puedes diseñar una historia específicamente para ti".

Por supuesto que le parece bien. No tiene nada de extraño que Joe Russo esté a favor de una futura industria del cine sometida a los designios de las IAs. Que no son monstruos horrendos, sino herramientas que van a ahorrar tiempo, esfuerzo (y sueldos) a las majors. Nuestro compañero Víctor López se preguntaba en Espinof si no estaría Russo tirando piedras sobre su propio tejado, pero recordemos que a estas alturas, los Russo no son artistas, sino empresarios: llevan produciendo desde 1997, incluyendo estrenos inminentes como 'Citadel' (que parece una película diseñada por una IA, por cierto).

Ya hace tres años, antes de la explosión y masificación del uso de las IAs, hablábamos en Captcha de cómo la inteligencia artificial se estaba usando en la industria del cine para generar argumentos, escoger actores y aprobar proyectos. En la web especializada en analizar el impacto de las IAs Ginger Liu afirman que "los estudios utilizan algoritmos y análisis predictivos para dar luz verde a las películas (...). La inteligencia artificial que predice qué historias, reparto y equipo pueden hacer triunfar o fracasar una película significa que la creatividad ha muerto y que sólo se harán películas de Marvel. Informáticos, ingenieros y artistas conceptuales dirigen las películas en lugar de guionistas, actores y cineastas".

Los guionistas, en armas. El Sindicato de Guionistas de América (WGA) está en muchas conversaciones recientes por la inminente huelga que ha organizado y que puede hacer que se tambaleen unos cuantos planes de producción de Hollywood en los próximos meses. El motivo ha sido el reparto de los beneficios con las plataformas de streaming, pero hace no demasiado también iniciaron protestas por la irrupción de las IAs en los procesos creativos.

El pasado 22 de marzo, la WGA emitió una propuesta de regulación según la cual se permitiría que inteligencias artificiales escribiesen guiones o participasen en su creación siempre que no afectase a la asignación de créditos o a las compensaciones económicas de los autores reales. La idea es que las IAs sean consideradas herramientas y no autores, ya qye, según el sindicato,"la IA no crea nada, genera una regurgitación de lo que ha ingerido previamente".

Los creadores contra las IAs. Estas posiciones contra el uso de las inteligencias artificiales se enmarca en una reacción a la contra en el que también se han embarcado nombres más populares. Por ejemplo, actores como Michael Douglas o Keanu Reeves han hablado en contra del uso de las IAs y de deepfakes para generar interpretaciones suyas. Ya hay estudios, como el canadiense MARZ, especializados en el rejuvenecimiento y retoque estético de intérpretes, y que se ha usado en películas de Marvel como 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania' o 'Spider-Man: No Way Home'.

La mayoría de los creadores que han protestado por el uso de las IAs (como el sector de la ilustración, que ya está notando el impacto de IAs como Midjourney) no lo hacen contra las herramienta en sí, sino contra el uso poco ético que pueden darles los responsables de estudios, editoriales y sellos discográficos más preocupados por el beneficio inmediato que por la creatividad. Sigue siendo un área inexplorada al que conviene ir examinando en todas sus implicaciones.