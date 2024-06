Have I been Trained: cómo saber si han usado tus datos y trabajos para entrenar a una inteligencia artificial

Vamos a explicarte cómo puedes saber si han entrenado una IA con tus datos, algo para lo que vamos a utilizar la web de Have I Been Trained. Así como páginas como Have I been Pwned te ayudan a saber si tus contraseñas se han filtrado en la red, esta busca hacer lo mismo pero con el entrenamiento de IA.

Es fácil saber cuándo se entrena una IA con tus datos cuando aparece en las noticias, y ya te hemos dicho cómo impedir que Meta entrene su IA con tu Instagram, o cómo hacer lo mismo con Slack. Sin embargo, hay muchas otras empresas entrenando motores de inteligencia artificial, y no siempre es fácil saber si se utiliza alguno de tus trabajos.

Concretamente, esta página te ayuda a saber si se usa alguna de tus imágenes en datasets públicos, que son grupos de datos que están a disposición de cualquiera para entrenar modelos de IA.

Cómo usar Have I Been Trained

Lo primero que tienes que hacer es entrar en la web haveibeentrained.com. En ella, tienes un buscador en el que puedes hacer tres cosas diferentes, que son las que te explicamos ahora:

Subir una imagen específica : Al hacerlo, encontrará las imágenes similares e iguales, comparándolas con los conjuntos de datos públicos que se usan para entrenar modelos.

: Al hacerlo, encontrará las imágenes similares e iguales, comparándolas con los conjuntos de datos públicos que se usan para entrenar modelos. Escribir el dominio de una web : Si escribes la dirección de una web, encontrarás las imágenes públicas que haya en ella y que hayan sido utilizadas en conjuntos de datos. Se incluyen el dominio y subdominios.

: Si escribes la dirección de una web, encontrarás las imágenes públicas que haya en ella y que hayan sido utilizadas en conjuntos de datos. Se incluyen el dominio y subdominios. Búsqueda por texto: Escribes un término, y se encontrarán imágenes etiquetadas con las palabras que escribas, y que estén muy relacionadas con el texto que hayas introducido.

Con esto claro, lo único que tienes que hacer es usar uno de estos tres métodos para realizar la búsqueda, ya sea subiendo una foto que quieras comprobar o escribiendo términos o páginas web.

Y cuando realices la búsqueda, irás a la página de los resultados. En ella, verás las fotos que han sido usadas en datasets, y que coinciden con tu búsqueda. Debajo de cada una de ellas verás un enlace que te lleva a ella dentro del set de datos.

