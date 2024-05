Cómo evitar que Meta entrene su inteligencia artificial usando tus datos de Instagram

Vamos a explicarte cómo evitar que Meta entrene su inteligencia artificial usando tus datos, concretamente los de Instagram. La empresa que aglutina a Facebook, WhatsApp, Instagram y Threads lleva unos días avisando de que a partir del 26 de junio empezará a usar nuestros datos para entrenar a su IA.

Sí, con esto se cumple la máxima de que cuando algo es gratis, el producto eres tú. Sin embargo, existe el derecho a oponerse a que se usen tus datos, aunque es una opción que está escondida y enterrada en la configuración de Instagram. Vamos a decirte paso a paso cómo enviar la solicitud para que no se usen tus fotos y textos de Instagram para entrenar a Meta AI.

Pide a Instagram que no use tus datos para entrenar su IA

Para evitar que Instagram use tus datos para entrenar a su IA, primero tienes que entrar en la aplicación. Una vez dentro, ve a tu perfil de usuario y pulsa en el botón de menú, que tendrás arriba a la derecha. Aparece con el icono de tres rayas horizontales.

Cuando pulses en el botón de menú irás a la pantalla de Configuración y actividad. En esta pantalla tienes que bajar abajo del todo, y pulsar en la opción de Información que te aparecerá en el penúltimo apartado, el de Más información y ayuda.

En la pantalla de Información, vas a tener una lista con todas las cosas sobre las que quieres informarte. En esta pantalla, pulsa en la opción de Política de privacidad que aparecerá en el segundo lugar.

Entrarás en la pantalla de Política de privacidad, en donde se te va a explicar toda. Aquí, arriba del todo tienes un aviso en el que se te dice que se va a actualizar y se hace referencia a la IA en Meta. En esta primera pantalla, pulsa en el enlace de derecho a oponerte que aparecerá en el primer párrafo.

Esto te va a llevar a una pantalla en la que primero tienes un texto en el que se te explica todo, como que se utilizarán tus publicaciones, fotos, pies de foto y mensajes a la IA para entrenarla. Aquí, también se te explica que tienes derecho para desistir y que no se usen tus datos. Hay mucho texto, pero tienes que bajar abajo del todo en la pantalla para ir al cuestionario.

Esto te llevará al formulario para solicitar que no se usen tus datos. Aquí, tendrás que indicar tu país y tu correo electrónico, preferiblemente el que uses en tu cuenta de Metal. También tendrás un cajetín donde debes solicitar expresamente que no quieres que tu la información de tu cuenta se use para entrenar a la IA de Meta al considerarlo una falta de privacidad de tus datos. Esto es bastante importante de escribir al explicar la manera en la que te afecta el tratamiento de datos.

También se recomienda que cites como argumento que esto 'vulnera la ley de protección de datos, el artículo 18 de la constitución española e invasión de la intimidad'. Cuando escribas esto, tienes un segundo espacio para aportar pruebas, y al rellenarlo todo tienes que pulsar en el botón de Enviar.

