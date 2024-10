Hay un nombre en común en los grandes fracasos de taquilla de los últimos meses: Lionsgate

Durante un tiempo se la consideró la "tercera major" junto a Disney y Warner. Lionsgate encadenaba algunos de los mayores éxitos de taquilla de Hollywood, y tenía en su haber franquicias de gran poderío: 'Saw', 'Los juegos del hambre', 'John Wick', 'Red', 'Terminator, 'Crepúsculo'... sin embargo, y pese a haber ido ganando poder en los últimos años, una serie de fracasos consecutivos en taquilla ponen en peligro su estabilidad.

No solo Joker. Todo el mundo está hablando de 'Joker: Folie á Deux', pero no deja de ser un caso aislado dentro de la cartera de Warner, que también ha facturado éxitos recientes como 'Bitelchús Bitelchús', 'Twisters' o 'Dune: Parte Dos'. En cambio, Lionsgate no para de encadenar fracasos. Sus seis últimos lanzamientos, de hecho, no han tenido suerte en taquilla: 'Borderlands', 'El Cuervo', 'Megalópolis', 'The Killer's Game', 'Never Let Go' y 'Alas blancas'. Ninguna de ellas ha llegado a recaudar más de 50 millones.

Apocalipsis White Bird. De todas ellas, el caso más espectacular ha sido el de 'Alas blancas', secuela (y precuela a la vez) del éxito sorpresa de 2017 'Wonder', que sorprendió contando las cuitas de un niño con una deformidad facial y recaudando 315 millones de dólares. Esta nueva entrega se ha quedado en apenas 1,58 millones de dólares. Su presupuesto no era excesivo, tan solo de 20 millones de dólares, pero es el último coletazo de una larga lista de pinchazos en taquilla.

Primero, el más gordo. El primero de esta larga lista de pinchazos fue 'Borderlands', que este verano se convirtió en uno de los fracasos del año y, desde luego, el más mediático hasta la llegada de 'Joker 2'. El coste de 115 millones quedó claramente muy lejos de poder sufragarse con solo 30,9 de recaudación que apenas cubrieron los gastos de promoción. Quedó así, por debajo de películas como 'Madame Web' o 'Horizon: An American Saga - Capítulo 1'.

No todo pinta mal. Hay que tener en cuenta que no todas estas películas son producciones de Lionsgate como tales, o desde luego, no al cien por cien. Entre ellas hay coproducciones, acuerdos de financiación, beneficios por preventas en el extranjero... Por ejemplo, la misma 'Borderlands' está coproducida por Gearbox y 2K. Y para 'Megalópolis', Lionsgate solo pagó por los derechos de distribución en Estados Unidos, mientras que Coppola financió de su bolsillo los gastos de marketing.

Malas noticias, pese a todo. Pero a nadie se le escapa que ha sido, con todo, un mal año para Lionsgate. 'El Cuervo' era una de las películas más esperadas del verano y apenas ha recaudado la mitad de sus ya modestos 50 millones de dólares de presupuesto. En definitiva, aunque está por ver el informe financiero de Lionsgate para el tercer trimestre de 2024, el del segundo arrojó grandes pérdidas: 44,4 millones de dólares, más del doble de las que había tenido en el mismo periodo del año anterior.

Un futuro incierto: 'Ballerina'. La prueba de que Lionsgate no está en su mejor momento es que hay dudas hasta acerca de un spin-off de una saga que hasta ahora se había revelado imbatible: 'Ballerina', nacida del universo de John Wick. Estaba previsto su estreno en junio y se ha retrasado un año. La razón oficial es que había que perfilar las secuencias de acción, y para ello ha tenido que volver al redil Chad Stahelski, director de las cuatro películas de la serie principal

Según cuenta The Wrap, lo que pasó en realidad es que el montaje que había hecho Len Wiseman, primer director previsto, no pasó el visto bueno de Lionsgate, y Stahelski prácticamente la ha rodado casi entera de nuevo. El caso seguro que resuena ominosamente en los despachos de Lionsgate: los reshoots de 'Borderlands' debidos a que el montaje original de Eli Roth no convencía a la productora multiplicaron el presupuesto y retrasaron el estreno varios meses. En este caso, el responsable de la nueva versión fue el director de 'Deadpool', Tim Miller.

Cartas en la manga. Muchas de las franquicias que mencionábamos más arriba y que se cuentan entre las posesiones más preciadas de Lionsgate están lejos de estar muertas. Las últimas entregas de 'Saw' y 'Los juegos del hambre' han funcionado bien y tendrán nuevas entregas en breve. Lionsgate también espera resucitar una saga tan querida como 'Los Inmortales' gracias al buen hacer de Stahelski. Y además, confían en inaugurar nuevas marcas con 'Good Fortune' (un regreso de Keanu Reeves a la comedia) o 'Freaky Tales', con Pedro Pascal.

Cabecera | Lionsgate

En Xataka | La secuela de 'Bitelchús' ya es una de las películas más taquilleras del año. Son buenas noticias para un Hollywood en crisis