Ninja SLUSHi Twist: la nueva máquina de granizados para casa llega con doble depósito independiente y más potencia para cócteles

Las máquinas de bebidas heladas y granizados han pasado de ser un pequeño electrodoméstico de nicho a ganar una gran popularidad en el ámbito doméstico. Tras el lanzamiento de su modelo original el año pasado, Ninja renueva su catálogo dentro de este segmento con la Ninja SLUSHi Twist, una versión que soluciona una de las mayores limitaciones del modelo anterior al duplicar su capacidad operativa.

Máquina de granizados y bebidas heladas Ninja SLUSHi Twist PVP en Ninja — 429,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Doble tanque independiente y mejor rendimiento en preparación de cócteles

La principal novedad técnica de la Ninja SLUSHi Twist es su doble depósito con funcionamiento independiente. Esta configuración permite preparar simultáneamente dos recetas distintas (como un batido con base de leche en un lado y una bebida vegetal o un cóctel en el otro) sin riesgo de contaminación cruzada ni mezcla de sabores.

El equipo incorpora el sistema Dual SlushAssist, una suite de sensores que monitoriza el tipo de ingrediente introducido en cada tanque para ajustar automáticamente la temperatura y controlar la formación de cristales de hielo en tiempo real. Además, añade 14 niveles de control manual de temperatura para graduar la densidad de la mezcla: desde texturas tipo sorbete hasta bebidas más fluidas para poder sorber con pajita.

Un aspecto clave en este tipo de máquinas es cómo gestionan el punto de congelación según la densidad de los líquidos. En este modelo, el fabricante ha optimizado el sistema de refrigeración para reducir el tiempo de cristalización frente al modelo previo (FS301UK) y tolerar recetas con mayor graduación alcohólica, un punto crítico donde el alcohol suele retrasar o impedir el cuajado del hielo.

En cuanto al servicio, dispone de una palanca doble con bandeja inferior giratoria destinada a servir ambos tanques al mismo tiempo en el mismo vaso para crear mezclas bicolores. Incluye también una pantalla LED con alertas de estado (como aviso por falta de azúcar para la correcta cristalización) y un modo de aclarado automático para la cubeta.

Precio y disponibilidad

Esta nueva máquina de bebidas heladas Ninja SLUSHi Twist se encuentra disponible por 429,99 euros en la tienda oficial de la marca. Está disponible en dos colores: lila y verde.

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⚡ EN RESUMEN: máquina de granizados ninja slushi twist ✅ LO MEJOR Versatilidad real con doble depósito: permite elaborar dos bebidas independientes (o versiones con y sin alcohol) al mismo tiempo.

permite elaborar dos bebidas independientes (o versiones con y sin alcohol) al mismo tiempo. Mejor tolerancia al alcohol: el nuevo compresor gestiona mejor la graduación alcohólica sin arruinar la textura del granizado. ❌ LO PEOR Precio elevado... Con una etiqueta de 429,99 euros, requiere una inversión considerable para un electrodoméstico de uso predominantemente estacional.

Con una etiqueta de 429,99 euros, requiere una inversión considerable para un electrodoméstico de uso predominantemente estacional. Volumen en encimera... Al integrar dos tanques y su correspondiente sistema de refrigeración, el aparato ocupa un espacio considerable. 💡 CÓMPRALO SI... Sueles organizar reuniones frecuentes en casa y quieres servir cócteles helados, frappés o granizados de forma continua sin tener que triturar hielo manualmente en una batidora tradicional. ⛔ NO LO COMPRES SI... Solo vas a hacer un batido o un granizado muy de vez en cuando, una batidora de vaso de alta potencia con picadora de hielo cumplirá la función ocupando una fracción del espacio y del precio.

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