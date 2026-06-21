Creíamos que era un meandro del Rin. En realidad era un enorme canal de agua romano que sobrevivió 300 años a la caída del Imperio

Si hay algo por lo que Roma ha quedado en el recuerdo es por su impresionante trazado de calzadas a lo largo y ancho de su imperio, pero ojo porque en ingeniería hidráulica tampoco se quedaban atrás, sirva como ejemplos cercanos los acueductos de Segovia y Tarragona. Es cierto que los acueductos son construcciones llamativas por sus dimensiones, pero hay otra que rivaliza en tamaño y capacidad de mover agua: los canales. De hecho, un equipo de investigación acaba de "descubrir" que lo que parecía un viejo cauce abandonado del Rin era en realidad un canal romano milenario. Tenían una pista sobre el terreno inapelable: es raro ver en la naturaleza una línea tan larga y recta.

El hallazgo. En el suroeste de Alemania, en una llanura agrícola junto al río Rin, un equipo de investigación interdisciplinar de la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia, la Universidad Christian-Albrechts de Kiel y la Oficina de Monumentos de Hessen han encontrado algo que lleva más de mil años enterrado: un canal artificial romano de 15 metros de ancho y 2,5 metros de profundidad que conectaba el Rin con un pequeño fuerte militar llamado burgus de Trebur-Astheim.

Por qué es importante. Porque el canal de Trebur-Astheim es uno de los pocos canales navegables conocidos al norte de los Alpes durante el período romano y la Alta Edad Media, lo que demuestra que el Imperio Romano en Germania modificó el paisaje de forma más intensa y duradera de lo que se creía.

La presencia de Roma era algo más que una mera ocupación. Como explica el equipo de investigación, el burgus de Trebur-Astheim probablemente funcionó como nodo central logístico de la región del Landgraben, donde los barcos cargueros de la época podían atracar y las mercancías redistribuirse por la zona en otras embarcaciones. Esto evidencia una visión global del imperio para el abastecimiento de sus tropas a través de infraestructuras que van más allá de las calzadas.

Contexto. La presencia romana consolidada en el Hessische Ried arranca en el siglo I d.C., bajo los emperadores flavios. El fuerte de Trebur-Astheim fue construido entre 364 y 375 d.C. bajo el mando del emperador Valentiniano I dentro de su plan de despliegue militar a lo largo del Rin con un objetivo: contener a los alamanes, un conjunto de tribus asentada en la orilla derecha del río. De hecho, la frontera de Renania está claramente demarcada por torres de vigilancia y fuertes, como puede visualizarse en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

En detalle. En pocas palabras, el burgus de Trebur-Astheim era prácticamente un puerto interior protegido: sus dimensiones eran similares a las del canal navegable romano Fossa Corbulonis (actuales Países Bajos) y lo hacían apto para distintos tipos de embarcaciones fluviales romanas, como los militares tipo Mainz-A o las barcas de carga halladas cerca de Xanten, ambos con calados de entre 0,35 y 0,65 metros, muy por debajo de la profundidad del canal.

El carbono 14 ha desvelado que a partir de los sedimentos del canal que este estuvo en funcionamiento desde la época romana hasta los siglos VII-VIII d.C., cuando se colmató de lodo y quedó abandonado. De hecho, la gran cantidad de sedimentos de la zona obligaron a dragar el canal con frecuencia durante siglos: después de los romanos, el equipo apunta a que las comunidades merovingias y carolingias lo explotaron y realizaron el mantenimiento de la infraestructura.

Sí, pero. La excavación ejecutada en 2024 no alcanzó la suficiente profundidad como para ver físicamente las paredes del canal a causa del alto nivel freático y la cantidad de los sedimentos. Es decir, que las dimensiones que conocemos se han estimado de forma indirecta, algo que por otro lado es habitual en arqueología submarina. En este sentido, queda pendiente una excavación completa para obtener datos directos de la construcción del canal.





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Portada | Wolfgang Pehlemann y An Artificial Canal Connecting the Roman Burgus at Trebur-Astheim (Upper Rhine Graben, Germany) with the River Rhine



