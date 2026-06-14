Entre burpee y burpee, unos chavales acaban de encontrar una lujosa mansión del Imperio Romano bajo su gym

En todos los institutos del mundo hay cotilleos, pero mientras que en la mayoría de ellos se habla de ligoteos, en el Liceo Scientifico Cavour de Roma la auténtica comidilla era la arqueología. Más concretamente, el rumor que llevaba años escuchándose es que bajo el gimnasio había ruinas romanas. Cuando el profesorado avisó a las autoridades y estas iniciaron la preparación para las excavaciones encontraron un filón que está a escasos 100 metros del mítico Coliseo romano.

El hallazgo. Solo con empezar a retirar escombros el equipo de arqueología de la Superintendencia Especial de Roma ha descubierto los restos de una espectacular domus romana en un estado de conservación excepcional. Esta casa de lujo de grandes dimensiones data del siglo II d.C. y aún está en su mayor parte bajo tierra, pero ya se han dejado ver pinturas murales intactas y estucos decorativos que han aguantado sobre sus bóvedas prácticamente a su altura original, lo que los propios arqueólogos califican de espectacular.

Dar con muros y pavimentos es algo relativamente habitual, pero encontrar decoración legible no tanto. El tamaño de la domus y la cantidad y calidad de decorados descubiertas indican que estamos ante una residencia de personas de alto rango de la época.

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Por qué es importante. El Liceo Scientifico Cavour se encuentra en el Rione Monti, en el área entre las Carinae y el Esquilino, uno de los barrios más relevantes de la Roma antigua. Allí vivieron figuras como Cicerón, Pompeyo y Octaviano. Pese a ello, las construcciones modernas han dañado gravemente su registro arqueológico, según recoge la Superintendencia Especial de Roma. Como en el siglo XIX ya apareció parte de esta domus junto con una tubería de plomo con el nombre de los dueños, es potencialmente posible vincular los restos materiales con sus posibles propietarios.

Contexto. Más concretamente fue en 1895, con la apertura de la Via degli Annibaldi, cuando una fístula aquaria reveló el nombre de los propietarios: la familia Umbria. Ese era el método romano habitual para identificar la titularidad del suministro de agua. El edificio donde hoy está el instituto se construyó a finales del siglo XIX como sede de una congregación misionera católica. Paradójicamente fue esa construcción moderna la que sirvió para sellar y preservar los restos romanos.

Sí, pero. De momento, el hallazgo ya tiene un nombre provisional: "Domus del Liceo Cavour" y aunque hay varias hipótesis sobre la extensión de la casa y sus propietarios, no hay nada confirmado hasta que no se terminen las excavaciones y se analicen los restos encontrados al completo. Y no será fácil: excavar bajo un instituto en funcionamiento hace que los trabajos sean lentos, por lo que los resultados pueden tardar años.





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