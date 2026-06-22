Que Nothing cancele el CMF Phone 3 Pro confirma algo inquietante: lo mejor que puedes hacer en 2026 es comprar un móvil de 2025

Hace ya más de un año que Nothing lanzó su CMF Phone 2 Pro, un smartphone que en nuestro análisis demostró tener muchas luces y alguna que otra sombra. Uno esperaría que a estas alturas la firma ya hubiera presentado su sucesor, pero el lanzamiento del CMF Phone 3 Pro ha sido cancelado para este año. La razón es, cómo no, la crisis de las memorias, pero esta decisión deja entrever algo mucho más inquietante.

No habrá nuevo móvil de CMF en 2026. Akis Evangelidis, cofundador de Nothing, explicaba recientemente en X que no habrá lanzamiento de un nuevo modelo de un smartphone CMF este año. Los precios de las memorias han subido tanto que la empresa ha tenido que redibujar la hoja de ruta de su catálogo, y prefiere aplazar ese lanzamiento hasta que haya tiempos mejores para los componentes hardware. Es la condena de la crisis de las memorias.

Cholloteléfonos en peligro. Aunque todos los dispositivos tecnológicos se han visto afectados por este problema de escasez y sobreprecio de memorias, los móviles de gamas asequibles están probablemente entre los más castigados. Para los móviles de gama alta el impacto es notable, desde luego, pero los de gama de entrada, que tratan de hacer sacrificios, no los pueden hacer tanto con la memoria por las nubes. Ya hablábamos a finales de 2025 de que en 2026 podrían volver los móviles con 4 GB de RAM, pero en realidad lo que estamos viendo es que los fabricantes están midiendo mucho sus lanzamientos.

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Carl Pei y avisó. El cofundador y CEO de Nothing, Carl Pei, lleva meses hablando del impacto que esta situación está teniendo en la industria, y estos días volvía a incidir en el tema con una declaración preocupante:

"La memoria es ahora el componente más caro de un smartphone. Más que el procesador, más que la pantalla, y puede representar más del 50% del coste total de hardware".

Mejor el del año pasado... La situación se ha vuelto tan complicada que una de las mejores opciones que tienen los usuarios para controlar su gasto en todo tipo de productos de tecnología es acudir precisamente a modelos del año anterior para que al menos el coste no se dispare de forma tan notable. El Pixel 10, por ejemplo, está a 899 euros, mientras que el Pixel 9 tiene un precio 100 euros menor en la tienda oficial de Google. No es una rebaja especialmente llamativa, pero al menos plantea una opción para quienes están viendo cómo los nuevos dispositivos van subiendo de precio sin que haya cambios realmente notables.

... si puedes encontrarlo. El problema está en que muchos productos del año pasado o incluso de años anteriores no están ya disponibles o han subido de precio igualmente y son bastante más caros de lo que eran durante su lanzamiento. Las consolas Xbox y PS5 son un (triste) ejemplo, pero también pasa con móviles como los de CMF.

Lo antiguo no cuesta menos, sino más. Un usuario le preguntaba a Evangelidis si ya que no iban a lanzar nuevo modelo podrían volver a tener inventario del modelo del año pasado, y él contestó que eso implicaría comprar componentes como chips de memoria que harían que el precio fuera un 50% superior que el del lanzamiento "para exactamente el mismo producto". O lo que es lo mismo: no parece que tengan intención de mover ficha de momento.

Un rayo de esperanza. Aunque CMF no lanzará aparentemente nuevos modelos de móvil en 2026, la cuenta de Twitter de Nothing en India ha compartido un "vídeo teaser" en el que parece apuntarse a un nuevo modelo de la firma, el Nothing (4b), sucesor del Nothing (4a). A priori parece extraño, sobre todo teniendo en cuenta que este móvil apareció hace apenas tres meses.

Mal momento para renovar o actualizar tecnología. Estamos ante uno de los peores momentos de la historia reciente para comprar o actualizar productos tecnológicos. El "RAMgeddon" se ha cebado con todo tipo de soluciones, y aunque acceder a dispositivos del año pasado puede aliviar un poco el golpe en nuestra cartera, la situación es tan terrible que la otra opción es clara: esperar mejores tiempos. En el mercado de los móviles ya saben que este año será probablemente el peor de toda la historia en ventas, y esa triste realidad se extenderá a otros tipos de productos sin duda alguna.

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