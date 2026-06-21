"La IA está matando mis libros": Tim Ferriss lleva años vendiendo consejos de productividad que ChatGPT ahora da gratis

Vender libros ya era difícil antes de la IA. Ahora se está comenzando a poner casi imposible. Es justo lo que está confesando Tim Ferriss, gurú de la productividad y autor de superventas históricos como 'La semana laboral de 4 horas' o 'El cuerpo perfecto en 4 horas'. Este escritor ha realizado un análisis de la evolución de las ventas de su catálogo y sus conclusiones son estremecedoras.

80% de caída de ventas. Apoyándose en datos oficiales de BookScan y Publishers Weekly para el arranque de 2026, Ferris ha confirmado que las ventas de libros de autoayuda y desarrollo personal han sufrido una caída en picado: las ventas son un 80% inferiores a las que se vivieron antes de la explosión de la IA generativa. El motivo es simple.

Ya tengo ChatGPT. Para millones de personas, el mejor formato para aprender a optimizar su tiempo ya no es un libro de 400 páginas. En lugar de eso conversan con un chatbot gratuito que de hecho es capaz de condensar toda esa sabiduría en apenas 20 segundos y que no para de animarnos y adaptar ese conocimiento a cada uno de nosotros.

Los datos. Según el estudio de Ferriss, el primer trimestre de 2026 ya apunta a datos preocupantes, porque ha detectado un descenso global del 9% en la categoría de no ficción para adultos. La cosa es aún más grave para el segmento de libros de autoayuda (self-help) y libros de instrucciones, que se desplomó un 26,3%. La conclusión de este escritor es inquietante: según su opinión, las franquicias literarias más potentes del mercado podrían estar sufriendo una contracción de entre el 40 y el 60% en lo que va de año.

Los bestsellers de Ferriss ya no son tan bestsellers. Su propio catálogo es un claro ejemplo de lo que está sucediendo. Tras el lanzamiento de ChatGPT a finales de 2022, sus ventas experimentaron un ligero descenso del 5% en 2023 y del 13% en 2024. El problema real llegó en 2025: las ventas de sus libros se desplomaron un 46%, y el descenso proyectado para 2026 es aún mayor y Ferriss estima que será del 57%. Si la tendencia actual se mantiene, los libros de este autor venderán este año un 80% menos de copias físicas que hace cuatro años.

Libros 0 - ChatGPT 1. Ferriss analiza con pragmatismo lo que está ocurriendo: obras como 'El cuerpo perfecto en 4 horas' o 'Armas de titanes' funcionan en esencia como árboles de decisión. Hasta hace unos años, los libros de este tipo eran una forma perfecta de empaquetar conocimiento y consejos, pero en 2024, 2025 y 2026 los usuarios prefieren una interfaz conversacional, a menudo gratuita, que los chatbots de IA como ChatGPT, Claude o Gemini proporcionan de forma transparente. No solo eso: se ajustan a nuestras necesidades de forma instantánea, podemos repreguntar y que el consejo sea más personalizado que nunca, algo que un libro de autoayuda no puede lograr.

Los vídeos de YouTube, los siguientes en caer. La literatura dedicada a la autoayuda parece por tanto condenada según Ferriss, que asegura que habrá también colapso inminente para los videotutoriales de YouTube: ahí la IA filtrará los 40 segundos útiles de un vídeo de 20 minutos. En su opinión irá pasando algo similar con los podcasts basados en consejos prácticos, los cursos online, las newsletters y los blogs de productividad y autoayuda. El contenido original no desaparecerá, afirma, pero cada vez será más difícil que el usuario común acceda directamente a él.

La trampa de los muros de pago. Ferriss tampoco prevé un futuro demasiado alentador para los medios de comunicación. "¿Qué pasa cuando el 99% de los medios que comprueban los hechos están tras un muro de pago? La respuesta corta: la gente los esquiva y le pregunta a la IA". Las estadísticas de Pew Research desvelan que el 83% de los usuarios no han pagado por información el año pasado, y solo un 1% acaba pagando al toparse con un muro de pago. Los lectores que quieren informarse recurren masivamente a redes sociales y cada vez más a chatbots de IA para que se salten las restricciones y les ofrezcan un resumen del artículo protegido. Se pierden matices, se gana inmediatez y gratuidad.

Los 1.000 fans de verdad. Para Ferriss la situación tiene cierta salvación. En su opinión el sector editorial volverá a sus orígenes y será un espacio cada vez más pequeño en el que los autores buscarán sus "1.000 auténticos fans" que buscan la voz y el tono personal de ciertos autores. La conexión con esos fans será la que sostenga teóricamente dichos negocios.

Imagen | Shiromani Kant

En Xataka | En Oslo hay una biblioteca donde se están escribiendo libros con una condición: que no se lean hasta dentro de 90 años