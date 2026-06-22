Mientras medio mundo se pregunta cómo integrar la IA en las escuelas, Noruega ha encontrado la respuesta: no haciéndolo

La inteligencia artificial ha llegado como un meteorito, impactando en prácticamente todos los sensores y no sólo destruyendo el segmento de tecnología de consumo, sino provocando que los gobiernos trabajen a contrarreloj para implementarla en todos los sitios posibles. La educación es algo que no ha quedado al margen, impactando desde la escuela primaria hasta los estudios universitarios, haciendo que se busque la forma tanto de regular como de convivir con la tecnología.

Quien lo tiene claro es Noruega, que acaba de dar un portazo a la inteligencia artificial en las escuelas primarias. ¿El objetivo? Que la IA generativa no afecte a la educación temprana de sus jóvenes.

La vuelta al cole. Este pasado viernes, el país nórdico anunció una prohibición prácticamente total a las herramientas de IA generativa en las escuelas. Se trata de uno de los primeros países que impone unas restricciones tan severas para los jóvenes y el primer ministro, Jonas Gahr Støre, ha detallado un poco cómo se abordará el asunto, aludiendo que la medida es necesaria porque están observando una disminución en las notas.

A partir del nuevo curso, que comenzará a finales de agosto, la IA en el aula irá a dos velocidades:

Los alumnos de primero a séptimo (de 6 a 13 años) no podrán usar la IA.

Los de secundaria inferior (entre 14 y 16 años) pueden adoptar estas herramientas bajo la supervisión de los profesores.

Con matices. Ahí hablamos de primaria y los primeros años de secundaria, pero si la pregunta es cómo van a salir los jóvenes de sus estudios "aislados" de esta tecnología, la respuesta es que en casa dependerá de cada familia y que, en el ámbito educativo regulado, los alumnos de secundaria superior (de 17 a 19 años) sí estarán guiados para aprender a utilizar la IA de forma adecuada de cara a estar preparados para la educación superior y el mundo laboral.

Proteger a los niños. Støre argumenta que han tomado la decisión debido al temor de que el uso de la IA haga que los niños se salten etapas fundamentales en su educación. "Lo más importante en la escuela es que nuestros hijos aprendan a leer, escribir y hacer matemáticas", comentó el primer ministro, argumentando que "las investigaciones demuestran que el uso desproporcionado y sin criterio de la IA generativa en las escuelas aumenta el peligro de omitir pasos importantes en el aprendizaje".

En Xataka ya nos hemos hecho eco de varios estudios que ponen sobre la mesa cómo el uso de la IA para todo aumenta el síndrome de la rana hervida y pueden, incluso, llevarnos a un estado de rendición cognitiva. De hecho, la decisión parece basada en un informe reciente que reveló que las herramientas de IA estaban siendo utilizadas por tres de cada cuatro escuelas primarias y más del 90& de las secundarias superiores

No sólo la IA. Pese a todo, Støre no presentó las medidas como una oposición frontal a la tecnología, sino como algo enfocado a potenciar la educación tradicional sin una búsqueda fácil de respuestas, para que los jóvenes no se salten esas etapas de evolución cognitiva. En el resto de ámbitos, el primer ministro apuntó que tienen "grandes ambiciones respecto a las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial", pero que en cuestión de la educación primaria y secundaria, hay otras prioridades.

Pero, al final, esta oposición frontal a la IA en la educación temprana es una medida que está en el mismo saco que la tomada en 2024 cuando el Gobierno prohibió los teléfonos en las escuelas y, en abril de este año, ya comentaron que estaban pensando planes para impedir que los menores de 16 años accedan a las redes sociales. Esto es algo que están estudiando otros países siguiendo los pasos de Australia y, más recientemente, Reino Unido.

Otros enfoques. Por otro lado tenemos a China. El gigante asiático tiene como objetivo convertirse en la primera potencia mundial a corto plazo y, dentro de esos planes y de la hoja de ruta del Plan Quinquenal, consideran la IA un pilar del futuro de la educación. En lugar de prohibir la tecnología en el aula, los profesores se van a formar para encontrar la manera de enseñar a los niños y niñas a usar modelos de lenguaje para resolver problemas y pensar de forma crítica.

La idea es que sepan cuestionar si las respuestas son correctas, así como verificar la información a través de múltiples fuentes para conseguir una "alfabetización en IA" desde la primaria. Es evidente que es otro enfoque, claro, y uno que llega no sin polémica debido a que las principales críticas se centran en que es una postura que aumentará la brecha social entre las familias con diferente poder adquisitivo.

Imagen | Jessica Lewis (editada)

En Xataka | La IA nos está ayudando a resolver problemas. Y también está reduciendo nuestra capacidad para resolverlos solos