Reino Unido da con la clave para que sus jóvenes sean más felices: prohibirles las redes sociales. Ahora es un espejo para España

Tras una no tan larga deliberación, Reino Unido acaba de anunciar que prohíbe a los menores de 16 años acceder a redes sociales. TikTok, Instagram o Snapchat son algunas de las redes que quedan vetadas para los menores en una medida para endurecer la seguridad infantil online y hacer que los jóvenes sean "más felices", según Keir Starmer, primer ministro británico.

Se trata de un cambio radical que va más allá de la propia seguridad infantil: es un gesto de rechazo al poder de las grandes compañías tecnológicas. Y también es un espejo en el que Francia y España tienen un ojo puesto.

"Diseñadas para ser adictivas". El lunes pasado, Starmer ya avanzó que pronto anunciaría una prohibición para que los más jóvenes no puedan acceder a las "nocivas" redes sociales. En marzo, el Gobierno puso en marcha una consulta nacional al respecto para ver si se unían a países como Australia, que el 10 de diciembre de 2025 se convirtió en el primer país que prohibía el acceso a menores de 16 años a las redes, entre las que también estaba YouTube.

"Hará que nuestros hijos estén más seguros, sean más felices, tengan más tiempo y libertad para crecer" - Keir Starmer

Una semana después del aviso, Starmer ha reaparecido para anunciar la medida y esgrimir una serie de argumentos que la justifican. "¿Hay una situación en el mundo fuera de las redes en la que, simplemente, dejarías que tu hijo se emparejara con un extraño, un extraño adulto del que no sabes nada? No, entonces debemos tomar medidas al respecto", comentó el primer ministro, quien continuó afirmando que la elección correcta es la prohibición completa de las redes.

No sólo redes. Así, los menores de 16 no podrán acceder a las redes sociales más conocidas, pero no son las únicas medidas que ha avanzado Starmer. Aunque tendremos todos los detalles en una declaración en julio, el mandamás advierte que habrá límites en los horarios de uso y otra serie de restricciones (que, de nuevo, conoceremos más adelante).

Redes como WhatsApp quedan fuera de la lista de prohibiciones, donde tampoco se encuentran videojuegos, pero anunciarán una serie de medidas y restricciones como el bloqueo de conversaciones con extraños y los directos por streaming. Sobre las inteligencias artificiales, cualquier menor de 18 años no podrá acceder legalmente a conversaciones sexuales con chatbots.

Apoyo del 90%. Como decimos, tras la aplicación en Australia, otros países se han ido moviendo para ver cómo pueden limitar el uso de las redes sociales entre los menores, siendo Gran Bretaña uno de los más activos. En marzo comenzaron una consulta entre maestros, padres y jóvenes con una serie de medidas a adoptar para restringir unas apps que, según el Gobierno, están diseñadas con características adictivas.

Reuters expone que la encuesta recibió más de 116.000 respuestas tanto de los padres como de la industria y los jóvenes y más del 83% de los padres que respondieron afirmaron que los riesgos de las redes superaban a los beneficios. Pero no sólo eso: el 90% apoyó esa edad mínima de 16 años para acceder a las redes sociales.

"Esto va de luchar por lo que creemos que está bien" - Keir Starmer

¿Y si Trump se enfada? En su discurso, Starmer afirmó que los gigantes tecnológicos han tenido la oportunidad de tomar medidas para proteger a los jóvenes y ayudar a los padres, pero han fracasado y es por eso que deben entrar los gobiernos a regular.

Es un dardo directo a las grandes tecnológicas estadounidenses y, como señalan en El Diario, una periodista preguntó qué piensa sobre un posible enfado de un Donald Trump que ya se ha mostrado muy vocal cuando algún país europeo hacía algo contra las tecnológicas estadounidenses. La respuesta de Starmer es que esto "es algo que va de luchar por lo que creemos que está bien. No voy a aceptar que no puedes estar a favor de la inteligencia artificial y de la tecnología y decir que quieres proteger a nuestros hijos".

El espejo de España. Como decimos, faltan detalles por conocer, como ver esas restricciones de tiempo para otras aplicaciones que no han sido prohibidas para los menores y, también, ver cómo consiguen aplicar las medidas. Pero lo que está claro es que, si el mundo ya observaba con atención las medidas tomadas por Australia, pronto tendrán el ejemplo británico.

España, Francia, Dinamarca o Polonia están en ese barco y Grecia anunció en abril que prohibirá el acceso a redes a los menores de 15 años a partir de enero de 2027. Hace unos meses, Pedro Sánchez ya detalló un paquete de medidas que iban en esta dirección, provocando la ira de personas como el CEO de Telegram, que irrumpió en los móviles de todos sus usuarios diciendo que la de España era una medida contra la privacidad.

Negocio para las VPN. De fondo hay una conversación muy interesante: si las prohibiciones sirven para algo. Ha ocurrido con el porno y con Australia y la propia Reino Unido con una medida anterior viendo un boom de las VPN para saltarse las restricciones. Porque es complicado poner puertas al campo y, aunque es cierto que estas aplicaciones se han diseñado con algoritmos mimados al milímetro para retener al usuario, esa conversación de fondo va sobre si lo realmente útil es la concienciación y educación sobre el uso de las redes... y si una prohibición no alentará, precisamente, lo opuesto: un mayor deseo de entrar.

Pero claro, también está el hecho de que los depredadores sexuales campan a sus anchas por algunos videojuegos, la sexualización en redes sociales con plataformas como X y Grok dando alas a la creación de imágenes casi sin límite y al uso de imágenes de jóvenes que hacen esos depredadores sexuales, que ahora tienen más herramientas gracias a la IA.

De la manera que sea, hay muchos países mirando esto con atención, y si ese apoyo del 90% que apunta Starmer por parte de los padres se corresponde con la realidad, es evidente que hay un deseo ahí. Quienes no van a estar tan contentos son los hijos.

Imagen | Pexels (editada)

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