Congelar óvulos cuesta hasta 5.000 euros. Estos científicos proponen rejuvenecer los ovocitos para no tener que congelarlos

Hoy en día, muchas mujeres posponen la maternidad hasta bien pasados los 30. La búsqueda de avances en la carrera profesional, los problemas de conciliación o la inestabilidad económica suelen ser las causas principales por las que la edad media de la maternidad en mujeres españolas supera ya los 32 años. En realidad, en muchos casos, todo parte de la inestabilidad económica. Es la razón por la que muchas mujeres esperan a prosperar en su carrera para tener hijos y también el motivo por el que económicamente no pueden permitirse pagar a personas que les ayuden a cuidar a sus bebés sin tener que explotar a los abuelos. En definitiva, tener un hijo es caro, por lo que se necesitan muchos años para ahorrar lo suficiente.

Desgraciadamente, cuanto más se pospone la maternidad, más difícil es conseguir el embarazo y más riesgo hay de que el bebé nazca con ciertos síndromes cromosómicos. A menudo se ofrece la congelación de ovocitos como solución, pero esta también es cara. Si no hay dinero para tener hijos, puede no haberlo para congelar ovocitos cuando aún son suficientemente jóvenes. Por eso, la propuesta de un equipo de científicos de República Checa, Alemania y Reino Unido para rejuvenecer los ovocitos con ayuda de una sola proteína parece de lo más prometedora.

Una proteína para rejuvenecerlos a todos. Una de las razones principales por las que se dan problemas de fertilidad a medida que aumenta la edad es la aparición de errores en la meiosis. Los autores de esta investigación, que se presentó el pasado mes de enero en la Conferencia Británica de Fertilidad de Edimburgo, se dieron cuenta de que hay una proteína llamada Shugoshin 1, que tiene la capacidad de prevenir justamente esos errores en la meiosis.

Al microinyectar esta proteína en ovocitos donados a una clínica de fertilidad, disminuyeron los efectos en la meiosis, pasando de un 53% en ovocitos sin tratar a un 25% en ovocitos tratados. Por eso, estos científicos ya están buscando los permisos necesarios para realizar ensayos clínicos con pacientes que se vayan a someter a un proceso de fecundación in vitro (FIV).

Aclaración aquí: Aunque coloquialmente hablamos siempre de óvulos, el óvulo es la fase de maduración final del ovocito, que normalmente culmina si hay fecundación. Por eso, lo que se dona o se extrae para un ciclo de reproducción asistida es un ovocito.

Lo que ocurre en la meiosis. La meiosis es un proceso celular por el cual una célula se divide en otras cuatro, con la mitad de cromosomas que la original. Es muy importante en la reproducción sexual, ya que se obtienen los óvulos y espermatozoides que, al fusionarse, suman sus dotaciones cromosómicas y dan lugar a un zigoto con la cantidad original de cromosomas que tienen las células humanas. Es decir, si los humanos normalmente tenemos 46 cromosomas, el óvulo pone 23 y el espermatozoide los otros 23.

Las dos partes de la meiosis. Este proceso tiene dos partes, compuestas a su vez por varias fases cada una. A grandes rasgos, tras una fase de entrecruzamiento inicial para dar lugar a variabilidad genética, las parejas de cromosomas se colocan ordenadas en el centro de la célula. Después, cada miembro de la pareja se desplaza a un polo de la célula, de manera que esta se divide en dos iguales. Cada una de estas células tendrá un miembro de cada pareja de cromosomas.

Esos cromosomas que se han separado tienen aún dos cromátidas, con la característica forma de X con la que se suelen representar. Así llegan a la segunda parte de la meiosis en la que se vuelve a repetir el proceso. Todos los cromosomas con forma de X se van al centro de la células. Después, se va una cromátida de cada cromosoma a cada polo de la célula, que se divide como anteriormente. Cada una de esas cromátidas será un cromosoma en la célula nueva. Así, al final, habrá cuatro células con la mitad de cromosomas que la inicial, aunque solo una prospera para convertirse finalmente en óvulo.

Los problemas de la edad. Hay varios problemas por los que la edad puede afectar a la meiosis. No obstante, se ha visto que la proteína Shugoshin 1 tiene un papel esencial, ya que actúa como una especie de pegamento, impidiendo que los cromosomas y las cromátidas se separen antes de tiempo o de una forma inadecuada. Por eso se quiso probar el experimento que ha dado tan buenos resultados a estos científicos.

Una limitación. Las tasas de éxito en FIV suelen comenzar un descenso cada vez más rápido a partir de los 35 años. Por eso, estos científicos quisieron hacer distinción en su estudio entre ovocitos de menores y mayores de esa edad. Si bien la media fue la que ya hemos mencionado (paso de 53% a 25% de defectos), con los ovocitos de mayores de 35 años se pasó solo de un 65% a un 44%. No es tan significativo estadísticamente. Sin embargo, solo había 9 ovocitos en ese grupo de edad, por lo que no era una cantidad suficiente para extraer resultados concluyentes. Sea como sea, con el total se ve claramente que esta proteína puede ser muy beneficiosa.

No habría que congelar. La congelación de ovocitos es una estrategia que se usa para mantener estas células en un estado más juvenil. Si una mujer de 25 años congela sus ovocitos, pero decide tener hijos con 30, puede usar esos ovocitos, que se habrán mantenido más o menos con las cualidades de los 25 años, y someterse a un proceso de reproducción asistida en el que será más fácil conseguir el embarazo. El problema es que, al menos en España, el precio de congelar ovocitos puede oscilar entre los 2.000 y los 5.000 euros. Si una mujer no está económicamente lista para tener hijos con 25 o 30 años, es posible que tampoco lo esté para pagar esa suma de dinero.

En busca del ensayo clínico. La microinyección en los ovocitos ya existe entre las técnicas de reproducción asistida. Se lleva a cabo a través del ICSI, una herramienta que consiste en microinyectar el espermatozoide directamente dentro del ovocito. Es muy útil en caso de que haya pocos espermatozoides y/o no sean muy móviles. Eso hace que las clínicas estén preparadas para microinyectar la proteína Shugoshin 1 en los ovocitos. Aun así, lógicamente, debe probarse la viabilidad de este proceso. Por eso los autores del estudio están buscando los permisos necesarios para comenzar ensayos clínicos en Reino Unido. Habrá que esperar a que los consigan y finalicen el proceso. Pero, quizás, si todo va bien, el futuro sea rejuvenecer los ovocitos en vez de congelarlos.

Imagen |US Government /Magnific

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