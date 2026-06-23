"Creemos que esto puede ocurrir en 2028": EEUU acaba de convertir la computación cuántica en prioridad nacional

EEUU no está dispuesto a perder la carrera de la computación cuántica contra China. Los ordenadores cuánticos son tan importantes para estas dos superpotencias como los semiconductores o la inteligencia artificial (IA). Incluso es posible que en el futuro, cuando lleguen las máquinas cuánticas dotadas de la capacidad de enmendar sus propios errores, si es que finalmente lo hacen, lo sean aún más.

La comunidad científica ha consensuado que las tecnologías de cifrado clásicas serán vulnerables antes de la llegada del hardware cuántico de gran escala. De hecho, el grupo de inteligencia artificial cuántica de Google sostiene que un ordenador cuántico con menos de medio millón de cúbits físicos podrá descifrar en pocos minutos los algoritmos utilizados por las criptomonedas actuales. No cabe duda de que hay mucho en juego.

Este es el escenario en el que Donald Trump ha firmado hace apenas unas horas dos decretos ejecutivos que convierten la computación cuántica en una prioridad estratégica de Estado. El primero fija como objetivo el desarrollo del primer ordenador cuántico suficientemente potente para la investigación científica antes de 2028. Y el segundo obliga a los sistemas civiles del Gobierno federal a migrar a la criptografía postcuántica antes de 2031, adelantando cuatro años el plazo anterior fijado bajo la Administración Biden.

EEUU está convencido de que los ordenadores cuánticos despegarán en 2028

"Vamos a invertir en el liderazgo cuántico estadounidense como nunca antes", declaró Donald Trump durante la firma de los decretos. Michael Kratsios, el director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca, fue todavía más preciso: "Creemos que esto puede ocurrir en 2028", aseguró en referencia a la llegada de un ordenador cuántico competente en investigación científica. Además, Kratsios describió ese momento como el inicio de "una nueva era de capacidades comerciales".

El primer decreto exige al Pentágono el despliegue de sensores cuánticos antes de 2028

Estos decretos han llegado un mes después de que el Departamento de Comercio anunciara 2.000 millones de dólares en incentivos financieros para nueve empresas del sector bajo la Ley CHIPS and Science. En cualquier caso, estas medidas son esencialmente una declaración de posicionamiento geopolítico. El texto del primer decreto, denominado Ushering in the next Frontier of Quantum Innovation (Inaugurando la próxima frontera de la innovación cuántica), abre con la frase: "Estados Unidos se encuentra al borde de una revolución cuántica".

La Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca coordina la estrategia del Gobierno que integra a los departamentos de Energía, Defensa y Comercio, a la NASA y a las agencias de inteligencia, con el objetivo explícito de asegurar el liderazgo estadounidense frente a China en una tecnología que podría transformar radicalmente la inteligencia artificial, la ciencia de materiales y la química. Sorprendentemente, este decreto también exige al Pentágono el despliegue de sensores cuánticos antes de 2028.

No te pierdas Guerra de Chips, nuestra newsletter exclusiva para suscriptores de Xataka Xtra.



La gran batalla tecnológica de nuestro tiempo es la de los semiconductores, y te la contamos cada semana. Todo lo que necesitas saber en una sola newsletter.

Los ordenadores cuánticos de gran escala podrían romper los esquemas de cifrado que hoy protegen los sistemas gubernamentales, financieros y de infraestructura crítica

Estos dispositivos tienen aplicaciones militares disruptivas. De hecho, pueden utilizarse para guiar aeronaves en zonas de conflicto en las que los sistemas GPS han sido bloqueados, y también pueden instalarse en satélites para detectar actividad subterránea, como la construcción de túneles o silos de misiles.

El segundo decreto es, si cabe, aún más urgente. Y es que los ordenadores cuánticos de gran escala podrían romper los esquemas de cifrado que hoy protegen los sistemas gubernamentales, financieros y de infraestructura crítica.

El segundo decreto aprobado por el Gobierno de EEUU fija el año 2031 para la migración a algoritmos postcuánticos validados por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), lo que implica un adelanto de cuatro años respecto al objetivo de 2035 de la Administración anterior. Las agencias que no cumplan este plazo deberán presentar un informe explicativo a la Oficina de Presupuestos de la Casa Blanca.

Sea como sea, los estándares postcuánticos del NIST ya existen. La carrera ahora no es técnica, es administrativa, y requiere migrar antes de que alguien aproveche lo que ya lleva años siendo inevitable.

Imagen | Xataka

Más información | Reuters

En Xataka | Ya sabemos cómo serán los chips que llegarán hasta 2039. La máquina que permitirá fabricarlos está cerca