Uno de los exnarcos más famosos de Galicia quiere montar una ruta del narcotráfico para turistas. La Xunta le ha dicho 'no tan rápido'

A lo largo del ancho mundo uno puede encontrarse con tours turísticos de todo tipo. Los hay centrados en la arquitectura y el patrimonio, que recorren museos, restaurantes, lugares religiosos, montañas y playas. Lo que ya resulta más difícil es encontrarse con un narcotour que repase 30 años de historia del contrabando, que es justo lo que están organizando en Galicia. Si eso no fuera curioso de por sí, la "Ruta del Narcotráfico" que aspira a estrenarse a finales de este mismo mes en O Grove, reserva otra sorpresa: su promotor y maestro de ceremonias será Laureano Oubiña, un exnarcotraficante reconvertido en influencer.

La Xunta ya le ha dicho que no lo ve tan claro.

¿Turismo de narcotráfico? Correcto. Suena casi a oxímoron, pero esa es la peculiar propuesta que ha lanzado el excontrabandista gallego Laureano Oubiña, famoso por su crónica judicial y que en los últimos años ha aparecido en varias ocasiones en la pequeña pantalla, tanto interpretado en la serie 'Fariña' como hablando en persona para el documental de DMAX 'Yo fui un narco'.

Ha sido el propio Oubiña el que ha anunciado la ruta a través de su cuenta de Instagram, en la que suma 86.300 seguidores y publicita sus libros y vinos.

Un día por las Rías Baixas. El tour se ha bautizado como "Ruta del Narcotráfico", se realiza a bordo de un barco que partirá el 29 de agosto a primera hora del Puerto de O Grove y su propuesta es navegar hasta última hora de la tarde por diferentes puntos de las Rías Baixas, incluido Carril, Rianxo, la desembocadura del río Ulla, Ribeira, Aguiño o San Vicente do Mar.

A lo largo de esa extensa singladura el público disfrutara de dos cosas: pitanza (hay parada en Ons para almorzar y aperitivos a bordo) y los relatos de Oubiña, quien hablará del contrabando y el narcotráfico de hachís entre los 70 y 2000.

"En primera persona". Ese es el gran gancho con el que juega la ruta. Su propuesta no consiste en recorrer los puntos clave del contrabando y tráfico de drogas de los 70, 80 y 90 en Galicia acompañado de un historiador, un periodista o un antiguo investigador de la UCO retirado. No. Lo que tiene de especial el tour es que el artífice y maestro de ceremonias es uno de sus grandes protagonistas: Oubiña, quien en los últimos días recordaba su época como contrabandista de tabaco y hachís, pero negaba haber traficado nunca con cocaína.

"Todo el mundo puede preguntarme lo que quiera que le voy a contestar también yo lo que quiera", bromea el excontrabandista. Los organizadores garantizan que durante el tour disfrutarán de "una historia jamás contada en primera persona".

Pasajes a 189 €. La experiencia, eso sí, no sale barata. En la web en la que se venden los billetes se informa de que la tarifa para adultos es de 189 euros, precio en el que se incluye tanto la ruta como todas las comidas y bebidas.

Si alguien quiere llevarse un niño a conocer la historia del narco gallego puede hacerlo pagando a mayores 25 euros, o 94,5 si se trata de un adolescente de entre 11 y 17 años. En estos últimos casos la tarifa no incluye las comidas, que se pagan a parte. Si quieres conocer la crónica del narco más a fondo puedes pagar un bono de 500 € que te dará acceso a una cena "mano a mano" con Oubiña.

¿Cómo se ha recibido? En su vídeo promocional, Oubiña advertía que si no alcanzaba un cupo mínimo para cubrir los costes tendría que suspender el viaje, pero tardó solo unos días en reunirlo. Eso no garantiza que pueda ofecerlo. La Voz de Galicia asegura que la Xunta ha abierto un expediente sancionador al excontrabandista por, en teoría, vulnerar la normativa sobre turismo.

Según el razonamiento de la Xunta, lo que propone Oubiña "reúne las características propias de un paquete turístico", un servicio que solo pueden organizar, promocionar y comercializar agencias autorizadas. Y en este caso "no consta la existencia" de ninguna. ¿Conclusión? El Ejecutivo veta la ruta.

Su decisión llega después de que el vídeo de Oubiña desatase un intenso debate, con críticas de quienes consideran que el 'narcotour' banaliza el narcotráfico.

Imágenes | Instagram (Laureano Oubiña), Wikipedia y Jorge Franganillo (Flickr)

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