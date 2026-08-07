El mejor móvil compacto de Samsung cae de precio (más todavía): llega la mejor oferta del Galaxy S26

Aunque hay móviles grandes, todavía hay muchos usuarios que prefieren teléfonos compactos. Se pierde en diagonal de pantalla, pero a cambio se consigue tener un dispositivo muy manejable y que apenas pesa. Ahí es donde encaja el Galaxy S26 de Samsung, uno de los mejores móviles compactos que hay y que protagoniza hoy su mejor oferta hasta la fecha: sale por 669 euros en Powerplanet.

Un móvil potente, con mucha IA y siete años de actualizaciones

El precio de lanzamiento de este dispositivo es de 999 euros para su versión con 256 GB de almacenamiento, que es la que protagoniza esta oferta. Eso quiere decir que tenemos ahora mismo un descuento de 330 euros, que luce más si tenemos en cuenta que no baja casi de los 800 euros en otras tiendas. Si lo estabas buscando, es un gran momento para hacerse con él.

Este móvil, como ya adelantábamos más arriba, es el mejor teléfono compacto de Samsung hasta la fecha. Es un móvil que apenas pesa 167 gramos y que tiene una pantalla de 6,3 pulgadas con 120 Hz que se ve realmente bien. Además, como tiene un brillo máximo de 2.600 nits, podemos esperar que se vea bien incluso en exteriores.

Monta un Exynos 2600 como procesador y tiene 12 GB de memoria RAM, por lo que podemos esperar un rendimiento notable ahora y durante un buen montón de años. Tiene un sistema de triple cámara trasera donde destaca su sensor principal de 50 megapíxeles y una batería de 4.300 mAh. Destaca, como de costumbre, en el software: ofrece siete años de actualizaciones garantizadas y tiene muchas herramientas de inteligencia artificial.

⚡ EN RESUMEN: oferta del galaxy s26 ✅ LO MEJOR Un gran descuento: Son más de 300 euros de descuento los que tiene ahora mismo en Powerplanet, por lo que es un muy buen momento de compra.

Son más de 300 euros de descuento los que tiene ahora mismo en Powerplanet, por lo que es un muy buen momento de compra. Compacto y muy manejable: Es un móvil que se maneja genial con una sola mano y que apenas notarás cuando lo lleves en el bolsillo.

Es un móvil que se maneja genial con una sola mano y que apenas notarás cuando lo lleves en el bolsillo. Siete años de actualizaciones: El soporte de Samsung hará que lo tengamos actualizado durante siete años, por lo que podemos esperar que sea un móvil longevo. ❌ LO PEOR Solo 256 GB: Puede tener poco almacenamiento si eres de los que hace muchas fotos o vídeos.

Puede tener poco almacenamiento si eres de los que hace muchas fotos o vídeos. Su carga rápida: Solo tiene 25 W de carga rápida por cable, algo pobre si tenemos en cuenta que es un móvil de gama alta. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil compacto Android que ofrezca un buen rendimiento y que tenga muchos años de actualizaciones de software. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un teléfono con una pantalla más grande o con una batería con mayor capacidad (y más carga rápida)

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