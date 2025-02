Roborock Saros 10, análisis: este robot aspirador todoterreno entra por los ojos y se cuela en cualquier sitio

Hace tiempo que Roborock es mucho más que una empresa participada por Xiaomi más, convirtiéndose en una de las marcas de referencia en robots aspiradores tanto por calidad de sus dispositivos como en innovación. Así, mis suelos esperan ansiosos la llegada del Saros Z70 y su brazo robótico y ya han probado las "extremidades' del Qrevo Curv.

El último en pasar por nuestra mesa de análisis ha sido este Roborock Saros 10 que, dejando al margen su elegante estética, cuenta con la particularidad de ser bastante bajito para su tamaño. Lo hemos probado a fondo para comprobar cómo afecta esta característica y mucho más.

Ficha técnica del Roborock Saros 10



Roborock Saros 10 DIMENSIONES Robot: 353 x 350 x 79 mm (93,5 con LDS elevado) Base de carga: 409 x 440 x 470 mm POTENCIA 22.000 Pa Limpieza Cepillo Duodivide y cepillo lateral curvo FlexiArm Riser NAVEGACIÓN LiDAR y cámara RGB Reactive AI 3.0 Adaptilift (1 cm, obstáculos hasta 4 cm) FREGADO vibración 220 rpm y 8N CAPACIDAD Polvo: 2,5 litros Agua limpia: 4 litros Agua sucia: 3 litros Batería Hasta 4 horas (6.400 mAh) Carga rápida 150 minutos Compatibilidad WiFi 802.11 b/g/n Android / iOS Google Home y Amazon Alexa Matter TUV Rheinland y ETSI EN 303 645 materia ciberseguridad OTROS Reconocimiento de mascotas Asistente de voz Rocky Lavado mopa a 80 grados y secado a 60 grados Dispensador detergente PRECIO 1.499 euros

Diseño: maldito y sensual Flanders acabado de espejo

Vaya por delante que el Qrevo Curv ya tenía una base de lo más original que recordaba a un WC de diseño, pero con este modelo Roborock se ha esmerado para que luzca moderno y elegante. Y un detalle que no pasa desapercibido si tienes un piso pequeño: la base tiene unas dimensiones moderadamente compactas y estilizadas frente a lo estándar, con suaves líneas y un acabado de espejo de lo más chic pero que hay que estar limpiando continuamente porque se marcan los dedos.

Y sí, hay que tocarla: de hecho uno de sus dos compartimentos (el integrado en el frontal) se abre pulsando sobre la superficie. Al otro se accede desde arriba y no tendrás que ir con el trapo a limpiar inmediatamente después. Finalmente dispone de una pequeña alfombra para no manchar ni humedecer el suelo. El conjunto es de un plástico robusto y de calidad.

El robot aspirador no llama tanto la atención, pero sí que tiene sus peculiaridades. La más notable es su txapela retráctil como el Dreame X50 Ultra Complete que analizamos recientemente y que le permite recoger el visor láser cuando va a meterse por debajo de objetos, reduciendo su altura por debajo de los ocho centímetros.

Esto supone una ventaja doble porque lo normal es que solo los aspiradores pequeños quepan por esos espacios, pero en este caso estamos ante un modelo de tamaño estándar y bastante robusto, en tanto en cuanto estructura de ruedas le permite encaramarse hasta cuatro centímetros, lo que en la práctica le permite ofrecer lo mejor de los dos mundos: colares en espacios bajos y trepar para superar umbrales.

Es boca abajo donde encontramos otros elementos diferentes como un rodillo de goma dividido en dos con zonas con cerdas, un cepillo lateral curvado y llegar mejor a las esquinas y una minimopa en el lateral para fregar también los bordes, un mal endémico de los robots aspiradores circulares como este.

Como curiosidad, este aspirador tiene una mopa para fregar de las de la vieja escuela, esto es, una pletina de quita y pon, pero en lugar de tener que retirarla tú con tus manos, se extrae de forma automática cuando no es necesaria (por ejemplo, si solo vas a aspirar).

Navegación: apunta al sobresaliente (con ayuda)

Responsables de la navegación del Saros 10 encontramos una combinación que anticipa un desempeño de alto nivel (sobre el papel): una cámara RGB con reconocimiento de objetos y un visor láser con una particularidad: es retráctil. Y tiene todo el sentido en un hogar con mobiliario con patas cortas.

Así, cuando la txapela está recogida porque se mueve bajo un supuesto sofá, se guía mediante la cámara, que a su vez dispone de iluminación para ver bien en esos espacios oscuros. Si navega en espacios abiertos, usa ambas y se nota: no suele atascarse ni perderse y cuando lo hace es sin motivo aparente, por ejemplo en medio de la nada, lo que hace pensar que a su algoritmo todavía le falta alguna actualización.

Lo ideal con cualquier robot aspirador es despejar la zona a limpiar y en este caso no es una excepción: puede que no atropelle el cable colgandero de la lámpara, pero si lo esquiva significa que no limpia esa zona. Así que si recogemos bien, tendremos una navegación profunda y bien optimizada a la hora de calcular si cabe o no por los espacios disponibles (por ejemplo, entre las patas de una silla), sino no habrá atropellos, pero sí que quedará pelusa por donde no pase.

Además de observar al robot en pleno funcionamiento, el mapa de la aplicación permite ver por dónde ha pasado y por dónde no y qué zonas ha dejado sin limpiar, constatando lo ordenado y lógico de su trayectoria, trazando por defecto un zigzag para cubrir todo el área. Lo normal es que para una limpieza estándar de nuestro piso al completo (unos 100 metros cuadrados) le lleve una hora y larga.

En ese mapa se ven también los obstáculos y qué cree que son, aunque activando el reconocimiento con cámara podremos echarle una mano para salir de dudas. Por ejemplo, para confirmar que esa zona es la cama del perro (y que quizás sea conveniente trazar un área de no molestar) o dónde hay alfombras y qué hacer con ellas.

Sabía de la ficha técnica que es capaz de superar desniveles de hasta cuatro centímetros y la vida así me lo demostró: se encarama y sube a las alfombras gordas y peludas de la habitación de mis padres (más altas pero con rugosidades que actúan como una suerte de escalones), pero acaba atascado por su altura y el grosor de los pelos. Sin embargo, lidia con la de mi cuarto (la de la foto) sin problema.

Asimismo, es capaz de esquivar el comedero del perro (de acero inoxidable con efecto espejo) y de colarse sin problema por debajo de las cortinas largas o las colchas largas, interpretando que no está ante un objeto duro, sino un textil que puede atravesar.

Limpieza

Además de la configuración de cepillos anteriormente mencionada en el apartado de diseño, para aspirar y fregar dispone respectivamente de cuatro niveles de potencia para alcanzar una capacidad de succión de hasta 22.000 Pascales y fregado sónico, pudiendo elegir asimismo entre cuatro niveles de intensidad.

En casa de mis padres hemos estado tres adultos y un perro generando suciedad que va desde los pelos de toda la familia a migas pasando por la arenilla que traigo en las zapatillas y calcetines después de jugar a pádel. En cuanto a la aspiración, considero que el modo medio va sobrado para una limpieza general, si bien incluso el más suave y silencioso es suficiente para un mantenimiento.

Eso sí, como no se mancha lo mismo el dormitorio que la cocina o el baño lo más inteligente es optar por el modo smart y dejar que sea el propio aspirador el que elija qué hacer y dónde. No solo es cuestión de elegir potencia, sino que por ejemplo en la cocina ha habido días que ha hecho dos pasadas al detectar más suciedad.

Obviamente es requisito indispensable para limpiar una zona que pase por ella, motivo por el cual sí que he apreciado que en algunas esquinas queda algo de suciedad fina como polvo, por lo que de vez en cuando toca pasar la escoba. No es tanto una cuestión de potencia en sí sino más bien de factor de forma del aspirador y longitud del cepillo central (que no va de lado a lado).

Con el Roborock Saros 10 tal cual viene configurado cuenta con un modo alfombras para subir automáticamente la potencia al máximo cuando se encuentra sobre una, lo que se aprecia de forma sonora al resultar más ruidoso. El resultado es bastante bueno, incluso aunque sea de tipo peludo como nos gustan en casa. De hecho, luce limpia visualmente e incluso agitando no se aprecia que caiga polvo.

Que la pletina para fregar se extraiga si solo vas a aspirar me ha parecido una solución segura y eficaz para aspirar sin miedo alfombras frente a otras soluciones, que esencialmente o las evitan o elevan las mopas, con el riesgo de rozar el textil y lo que supone (humedecerla, malos olores...). En este sentido, me parece un buen candidato para hogares con muchas alfombras gruesas o moquetas.

Hablando de la pletina de fregar, aunque la propuesta luzca como la de los modelos más sencillos, no lo es: el tejido es más denso de lo habitual y según la ficha técnica es capaz de vibrar hasta 4.000 veces por minuto y una presión de 8 Newtons. Además, permite usar detergente para facilitar la higienización y eliminado de manchas.

Usándola con intensidad media es suficiente para mantener el suelo limpio y quitar alguna mancha y a tope extrae la mayoría. Cabe destacar cómo las detecta e incide, aunque alguna que otra se ha resistido.

Algo que me ha gustado bastante es el frotador del lateral, ya que mejora el rozamiento en las esquinas, unas zonas bastante propensas a acumular manchas por la dificultad (o poca incidencia) a la hora de fregar

Tremenda autonomía

Las especificaciones prometen hasta cuatro horas de autonomía de una generosa batería de 6.400 mAh, si bien la preposición 'hasta' es clave: estos datos suelen medirse en laboratorio en las mejores condiciones posibles y la realidad es siempre menos ventajosa. En cualquier caso y en pocas palabras: tiene batería para rato.

Poniendo el robot en modo aspiración a máxima potencia ha sido capaz de completar nuestra casa al completo en 72 minutos y consumiendo un 60%. Sin darle un respiro volvemos a ponerlo en marcha, llegando a funcionar 27 minutos más hasta bajar a un 14%, momento en el que vuelve a la base para cargarse. Es decir, que a full aguanta unos 100 minutos.

Lo bueno es que aunque se quede a medias, es capaz de recordar dónde se quedó para retomar la tarea y completarla. No espera a estar al 100%, sino que le basta con recuperar la suficiente autonomía como para terminar la labor. Y eso no suele ser demasiado tiempo, ya que cargar la batería al completo le lleva menos de tres horas, pudiendo considerarse casi carga rápida (para ser un robot aspirador): la media de modelos con baterías de unos 5.000 mAh es de cuatro horas.

Eso sí, como ya hemos visto en los apartados anteriores, será rara la ocasión en la que haya que ponerlo a tope: a potencia media solo con aspiración podría limpiar mi casa cuatro veces (unos 200 minutos). Con aspiración y fregado medio (la configuración por defecto) sería capaz de limpiar dos veces y media el piso, rondando los 180 minutos de funcionamiento. Y en mi configuración favorita y más recomendable: dejándole hacer con el modo smart ha superado los 180 minutos, tres limpiezas completas.

Entre su carga rápida, la capacidad de la batería, el sistema de memoria y los diferentes modos tenemos un robot aspirador que da la talla en casas grandes.

Una app a prueba de techies

En pocas palabras: una avalancha de opciones. Tras descargar la app de Roborock (disponible gratis en App Store para iPhone y en Google Play Store para Android) y crearse una cuenta para emparejar el robot con el Wi-Fi doméstico en menos de cinco minutos, lo primero que hará el Saros 10 será el mapeo inicial para descubrir la arquitectura de la casa. Aunque lo hace con bastante acierto, no está de más revisar que estén bien las fronteras y límites asignados.

Después de todo esto, al darle al play en la primera pantalla el robot comenzará a funcionar con el modo por defecto (aspiración y fregado medios en toda la casa), pero lo suyo es entrar y comenzar a navegar por todas las opciones disponibles, una auténtica barbaridad que encantará a la gente más techie.

Lo básico es elegir los modos de limpieza, configurar zonas prohibidas, limpiezas parciales, el número de pasadas, elegir la secuencia de limpieza... pero si no te quieres complicar lo mejor es tirar del modo smart. Sin ir más lejos, con mucho acierto suele limpiar con doble pasada la cocina mientras que otras zonas que se manchan menos lo resuelve más rápido.

Lo anterior será suficiente para la mayoría, pero ¿he dicho ya que tiene opciones para aburrir? Me parecen especialmente interesantes las rutinas preconfiguradas que pueden editarse, poder configurar que queremos que incordie menos a la mascota, ajustar la sensibilidad a la hora de enfrentarse a obstáculos, modos de no molestar, usarlo como si fuera una suerte de drone para ver de forma remota... y por supuesto, el historial, el deterioro de consumibles, los manuales y el mantenimiento.

Si quieres una limpieza de lo más personalizada y no te da miedo sumergirte en un océano de menús, échale un ratito porque por ejemplo, yo elegí molestar menos a nuestro abuelito Pitu, un cocker de 17 años que está para poca aspiración cercana.

Eso sí, estaría bien que tuviera una interfaz más sencilla y la posibilidad de seleccionarla frente a este modo pro, porque hay un mundo entre quedarse en el play de la pantalla inicial y poder elegir hasta si queremos fotos de la mascota. Desde luego, mis padres se abrumarían tanto que acabarían dándole al botón de acción del propio dispositivo.

Mantenimiento escaso

Con una base que recoge la suciedad del depósito de sólidos, un depósito que dosifica el agua de fregado y limpia la mopa y un tercer depósito para acumular agua sucia, no hay que estar pendiente del robot antes y después de cada limpieza.

Eso sí, no nos podemos olvidar del todo: poniéndolo a diario he tenido que rellenar el depósito de agua limpia un par de veces (no son muy grandes) y vaciar el de agua sucia una vez a la semana. Desde luego es mucho menos que con una base de la vieja escuela y además es bastante más cómodo: abrir la tapa, tirar del asa y llevarlo al baño para volcarlo al WC o ponerlo bajo el grifo. Donde sí que podemos olvidarnos es de cambiar la bolsa, pudiendo aguantar sin problema 2 - 3 meses.

Aunque puede parecer que vaciar el depósito de sólidos o rellenar el tanque de agua es poca cosa (y es cierto, hay algo que cuesta y huele: la mopa de fregado. En cuanto la dejas varias veces humedecida y sucia, comienza a oler mal. Además, lo suyo es poner una lavadora solo con ella (o con cosas tan sucias, desde luego no puedes meterle un jersey). En este sentido, es cómodo e higiénico tener la mopa siempre limpia y seca.

Algo que me ha sorprendido gratamente es ese cepillo central de dos materiales y cómo se comporta con el pelo: es capaz de levantarlo del suelo para aspirarlo y apenas se queda enroscado en el rodillo gracias a que en la zona central hay un hueco por donde el aspirador lo traga, haciendo que se acumule mucho menos. No obstante, toca limpiarlo de vez en cuanto.

El resto de operaciones de mantenimiento y sustitución son las habituales y su procedimiento y frecuencia vienen perfectamente explicados tanto en la app como en la documentación en papel.

Roborock Saros 10, la opinión de Xataka

Después de probar a fondo el Roborock Saros 10, tengo claro que sería el modelo que recomendaría a personas amantes de la tecnología, exigente y que además tengan un hogar grande con alfombras y moquetas y mobiliario con patas bajas.

Estamos ante un robot aspirador que destaca por su bajo mantenimiento gracias a una completísima base, una navegación cuidada para esquivar obstáculos y potencia de sobra para lidiar con suciedad habitual en los hogares. En cuanto a calidad de aspiración y fregado, se mueve entre el notable alto y el sobresaliente.

En pocas palabras, es de lo mejor del mercado, algo que por otro lado cabría esperar por su precio. Un añadido que no está de más habida cuenta del tamaño de su base es que su estética es cuidada y elegante, no desluciendo en hogares modernos y de diseño.

Eso sí, teniendo en cuenta lo que cuesta y lo completo de su propuesta en otras áreas como la navegación o las posibilidades de la app, se echa en falta una configuración de cepillos y mopa más ambiciosa, como por ejemplo un doble rodillo de goma de lado a lado, que el cepillo lateral fuera extensible o que empleara mopas giratorias, que ofrecen un mejor rendimiento en hogares con mascotas y en el fregado y que otros modelos de su rango de precios implementan.

