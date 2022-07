'Refund Me If You Can', el juego de Steam que te premia con un reembolso si logras completarlo en menos de dos horas

En Steam podemos encontrar miles de juegos a la venta, propuestas de desarrolladores independientes hasta de grandes estudios. Una de ellas, 'Refund Me If You Can', como su nombre lo indica, destaca por un singular desafío: nos propone completar el juego en menos de dos horas para recibir un reembolso de lo que hemos pagado por él.

Los desarrolladores de este indie juegan con las políticas de reembolso de la tienda de Valve, que permite devolver cualquier compra "por la razón que sea" cuyo tiempo de juego no supere las 2 horas, para ofrecer este curioso beneficio a los jugadores de su último título de terror. No obstante, superar el desafío puede que no sea tan fácil como parece.

El juego del laberinto de los 100 caminos

En 'Refund Me If You Can' tendremos que ayudar a una joven llamada Sarah a despertar de una terrible pesadilla. La única forma de cumplir con nuestra misión es completar un laberinto en tiempo récord. ¿El problema? El laberinto tiene más de 100 caminos diferentes y hay un monstruo persiguiéndonos, todo esto en plena oscuridad.

Unas bengalas nos ayudarán a guiarnos en el camino, pero lo que verán nuestros ojos no siempre será de nuestro agrado. Los túneles que forman parte del laberinto son tan siniestros como aterradores. En este contexto, debes completar el juego de terror en menos de dos horas, si quieres obtener el reembolso por parte de Steam, claro.

Este título de Sungame Studio está disponible en exclusiva para PC y tiene un precio de 3,99 euros. Si logras completar el desafío simplemente debes solicitar un reembolso a través de la sección Compras, dentro de tu perfil. Eso sí, Steam señala que el reembolso completo de las comprase se hará en un plazo de "una semana tras su aprobación", por lo que puede que tengas que esperar un poco para recupera tu dinero.

En Xataka | Tu Tesla como PC Gaming: ahora Elon Musk quiere que puedan ejecutar juegos de Steam