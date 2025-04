Qué puedes reclamar después del gran apagón de abril, tanto daños como cancelaciones

Vamos a decirte de una manera resumida qué daños causados por el gran apagón de abril vas a poder reclamarle a tu seguro. Todavía hay muchas cosas en el aire debido a que aun no se saben las causas que produjeron el apagón, y todavía no se puede establecer si parte de los daños deben ser asumidos por la empresa eléctrica.

Sin embargo, vamos a intentar guiarte por varios de los supuestos de cosas que vas a poder reclamar, explicándote brevemente qué clase de compensación puedes tener y en qué casos.

Reclamar daños personales

Si has tenido un accidente en el trabajo achacable al apagón o durante el trayecto al trabajom, debería poder entrar en función los seguros laborales de tu empresa. Y en el ámbito personal tu seguro de vida, de salud o de accidentes. Sin embargo, es complejo y depende de cada póliza y de qué te va a cubrir.

Reclamar viajes cancelados o retrasados

Cuando tu viaje se ha cancelado, como cliente tienes derecho a un reembolso de tu billete, y si hay un gran retraso puede que también te devuelvan una parte. También tendrás derecho a que se te reubique en otro servicio de transporte para que puedas llegar a tu destino cuanto antes.

La mala noticia es que cuando las circunstancias son extraordinarias, como un gran apagón, las empresas de transporte no están obligadas a indemnizarte por estas cancelaciones.

Si quedaste atrapado durante el apagón, tienes derecho a recibir asistencia, alimentos, bebida e incluso alojamiento si es necesario por parte de la empresa que te proporciona el servicio. Y si has contratado un seguro de asistencia en viaje, todo dependerá de la póliza, pero puede que tengas indemnizaciones por gastos extraordinarios que puedas tener a causa de pérdidas de conexiones o retrasos.

Daños materiales en tu vivienda

Si a causa del apagón se te estropea algún electrodoméstico o dispositivo electrónico, así como los alimentos de tu nevera o tus medicamentos, **tienes que mirar tu seguro del hogar. Lo que puedas reclamar depende de tu póliza y de las condiciones que tengas contratadas.

En el caso de que puedas reclamar alguna indemnización, debes intentar sacar fotos y obtener informes de los electrodomésticos averiados. Vamos, tienes que guardar y aportar todas las pruebas que puedas para demostrar que se han estropeado a causa del apagón o una subida de tensión causada tras el restablecimiento de tu suministro eléctrico. También guarda tiquests de comrpas de los alimentos o de los medicamentos.

Compensación en tu factura de la luz

Durante las horas que ha durado el apagón, no has podido usar el suministro de luz por el que has pagado. En este caso, depende de la ubicación y de las horas que haya durado el apagón. Puedes llegar a recibir descuentos de hasta el 10% en tu factura anual, aunque no se abonará hasta 2026.

Pero aquí, todo va a depender de cada empresa y de lo que haya durado el apagón. Por lo tanto, tendrás que contactar con ellas para informarte al respecto. Lo más seguro es que no haya compensaciones, aunque si vives en una zona aislada donde las consecuencias han sido mayores, quizá sí.

Compensaciones por cortes en Internet

Los usuarios tienen derecho a una indemnización si sufren una interrupción de servicios que no sea a causa del propio abonado. Vamos, que si se te ha cortado Internet puedes tener una compensación, aunque de nuevo dependerá de si el corte es en la línea telefónica, en el acceso a Internet o por ambas cosas.

La mala noticia es que la operadora solo está obligada a compensarte si la interrupción del servicio es de más de 6 horas, siempre en horario de 8 a 22, por lo que dependerá de lo que tardasen en activarte Internet. La buena noticia es que tú no tienes que hacer nada, ya que será la propia operadora la que está obligada a indemnizarte automáticamente.

En Xataka Basics | Cómo prepararte para posibles apagones: los principales consejos para estar preparado