La firma que revolucionó el bolso de nylon ahora quiere revolucionar los trajes espaciales

La NASA acaba de presentar los trajes que llevarán los astronautas del Programa Artemis en futuros viajes a la Luna. Lo ha hecho junto a las dos compañías encargadas de su diseño: Axiom y Prada. Sí, los del famoso bolso Galleria. Aunque esta vez no han fabricado un elegante bolso de cuero Saffiano o de nylon, sino un traje diseñado para soportar cómodamente (y con estilo) las condiciones del polo sur lunar.

Dos piezas indispensables. Como todos los astronautas, los tripulantes de las misiones Artemis llevarán un doble traje. Por un lado, está el traje extravehicular. Ese famoso mono que, acompañado de la escafandra, usan siempre para exponerse a las inclemencias espaciales. Por otro lado, está el traje que va dentro del EVA. En este caso, el traje extravehicular es el AxEMU y la ropa interior, en cuyo diseño ha tenido un gran peso Prada, la prenda de refrigeración y ventilación líquida (LCVG).

Detalles estéticos y útiles. Aparentemente, el LCVG es una prenda deportiva muy estilosa. Tiene cuello de pico, mangas con orificio para los pulgares y pantalones retro, todo ello acompañado de la famosa línea roja de Prada. No obstante, también contiene unos canales por los que pasan los tubos en los que fluye el líquido refrigerante que les ayudará a mantener una temperatura corporal adecuada.

En el pasado, este tipo de trajes no llevaban los tubos incorporados. Se incluían enhebrados en una especie de tejido de malla, pero era un proceso de fabricación lento. Por otro lado, ahora se incluyen unos tubos más grandes por los que fluye aire para facilitar la respiración de los astronautas. Todo incorporado en el traje.

Más ventajas. Otra gran ventaja de estos trajes es que estarán personalizados para adaptarse a la perfección al cuerpo de los astronautas. Esto les proporciona mucha más comodidad.

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El color importa. Aunque anteriormente se habían mostrado algunos prototipos naranjas, en la actualidad el AxEMU que se ha presentado es blanco. Este color refleja mucho mejor la luz solar y, además, permite que se detecte más fácilmente el polvo lunar. Así, los astronautas pueden limpiarlo después de las caminatas por el satélite.

Condiciones especiales. Al contrario que los astronautas del programa Apolo, los de las misiones Artemis alunizarán en el polo sur lunar. Este es un lugar en el que la temperatura varía muchísimo dependiendo si hay sombra o no. Puede haber fluctuaciones de hasta 200ºC. Por eso es tan importante tener un sistema óptimo de control de temperatura acoplado en los trajes.

Más pruebas. El traje se ha sometido ya a numerosas pruebas de temperatura y gravedad. No obstante, se espera poder probarlo en otros ambientes antes de que se use en la Luna. Posiblemente, se usará en el Laboratorio de Flotabilidad Neutral de la NASA. Una especie de piscina en la que los astronautas prueban a moverse en condiciones similares a la microgravedad. También se podrían mandar algunos trajes a la Estación Espacial Internacional.

Además, aunque aún no se ha confirmado, es posible que los trajes de Axiom y Prada se prueben ya en Artemis III. Estos astronautas no alunizarán. De hecho, ni siquiera irán a la órbita lunar, como sí han hecho los tripulantes de Artemis II. Sin embargo, podrán ir probando la comodidad y funciones del traje. Está clarísimo que es un traje elegante, no podíamos esperar otra cosa de Prada, pero hay que asegurarse también de que es útil en el espacio.

Imagen | Axiom

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