Oppo Find X9 Ultra vs Vivo X300 Ultra, dos titanes en fotografía con muchas diferencias en sus cámaras

¿En qué te basas a la hora de comprar un móvil? Muchas personas lo hacen priorizando el apartado fotográfico y en la actualidad hay propuestas tan atractivas como el Oppo Find X9 Ultra o el Vivo X300 Ultra. Pero... ¿cuál es mejor? En este artículo los vamos a poner frente a frente para aclarar algunas dudas.

Las diferencias entre el Oppo Find X9 Ultra y el Vivo X300 Ultra

Configuración de cámaras

Para tenerlo claro desde el principio, vamos a repasar cuál es la configuración de cámaras en ambos móviles. Aunque no sea el gran reclamo, también mencionaremos la cámara frontal en el caso de que para ti sea importante.

Oppo Find X9 Ultra

Cámara frontal de 50 MP; f/2,4.

Módulo de cámaras trasero:

Sensor principal de 200 MP, f/1.5.

Telefoto 3x de 200 MP, f/2.2.

Telefoto 10x de 50 MP, f/3.5.

Gran angular de 50 MP, f/2.0, FOV 123º.

Vivo X300 Ultra

Cámara frontal de 50 MP, f/2.45.

Módulo de cámaras trasero:

Sensor principal de 200 MP, f/1.85.

Telefoto de 200 MP, f/2.67.

Gran angular de 50 MP, f/2.0, FOV 123,4º.

Sensor principal

Tanto el Oppo Find X9 Ultra como el Vivo X300 Ultra cuentan con un sensor de 200 megapíxeles (MP). ¿Es una buena cifra? Desde luego, ya que representa la información que la cámara puede capturar en una foto. Si es mayor, como es el caso, mejor será la nitidez y menos borrosa será a la hora de ampliarla. En cualquier caso, el sensor principal del Vivo ofrece una focal equivalente a 35 mm (en lugar del angular típico de 23-24 mm), mientras que el Oppo sí que utiliza una focal más angular.

En ambos casos también nos encontramos con un sensor principal bastante grande con un tamaño de 1/1,12 pulgadas. El tamaño tiene mucho que ver con la luz ambiental que es capaz de recoger. Dicho de otro modo, imagina que los sensores son como ventanas, cuanto más amplias sean más claridad dejarán entrar. En la práctica mejora la calidad de imagen en condiciones difíciles, generando un desenfoque de fondo más natural, lo que se suele conocer como efecto bokeh.

La apertura es diferente en ambos casos. El Oppo Find X9 Ultra apuesta por una apertura de f/1.5 mientras que el Vivo X300 Ultra lo hace por f/1.85. Y esto... ¿qué quiere decir? Cuanto más pequeño sea el número f/, mayor es la apertura real de la lente: f/1.5 deja pasar más luz que f/1.85. El móvil de Oppo es físicamente capaz de capturar más luz, lo que lo hace ideal para hacer fotos en entornos oscuros.

Por último, la estabilización óptica (OIS) está presente en ambos móviles. OIS es un sistema que compensa físicamente los movimientos de la mano desplazando el sensor o los elementos ópticos de la lente.

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Zoom y Teleobjetivo

El Oppo Find X9 Ultra incorpora un sistema con dos teleobjetivos, lo que quiere decir que cuenta con dos lentes capaces de capturar imágenes a una gran distancia. Y lo hace sin recurrir a un sistema digital que normalmente consigue peores resultados.

El primer teleobjetivo de 200 MP incluye tres aumentos (3x) y apertura f/2.2, ofreciendo de esta forma una buena calidad en, por ejemplo, objetos o personas que no estén excesivamente lejos. El segundo teleobjetivo es de 50 MP e incluye 10 aumentos (x10) con apertura f/3.5, por lo que su uso está orientado a distancias muy lejanas. Además, su apertura es menor (entra menos luz), lo que puede afectar en escenas poco iluminadas.

En cambio, el Vivo X300 Ultra viene con un único teleobjetivo de 200 MP con 3,7 aumentos (3,7x) y apertura f/2.67. Esto quiere decir que su sensor ofrece una muy buena calidad en distancias medias, sobre todo en entornos menos iluminados. Además, cabe añadir que este móvil cuenta con certificación ZEISS, una tecnología que corrige el color y reduce los destellos para generar fotografías más reales.

La cámara ultra gran angular

Tanto el Oppo Find X9 Ultra como el Vivo X300 Ultra utilizan un sensor ultra gran angular de 50 MP con apertura f/2.0. La diferencia entre ambos es mínima: 123° frente a 123,4°, lo que en la práctica es imperceptible. ¿Para qué puede resultar interesante? Para fotos con paisajes de fondo.

Otros sensores

Aunque puedan parecer los menos relevantes, cabe mencionar que ambos móviles vienen un sensor adicional.

Sensor monocromo de 3.2 MP con apertura f/2.4 para el Oppo Find X9 Ultra, una cámara que ayuda a captar mejor los contrastes y sombras.

Sensor adicional de 5 MP con apertura f/2.0 para el Vivo X300 Ultra, una cámara que ayuda a tener un mejor enfoque.

Los accesorios

Ambos móviles son compatibles con sus respectivos accesorios fotográficos.

Oppo Find X9 Ultra: sobre el papel, el accesorio ofrece hasta 30 aumentos (690 mm, 30x), ofreciendo la posibilidad de realizar fotografías a mucha más distancia sin perder calidad, sin hacerlo digitalmente.

Vivo X300 Ultra: denominado como Vivo Zeiss Gen 2 Ultra, ofrece hasta 17 aumentos (400 mm, 17x), también para realizar fotografías a una mayor distancia. Además, incluye una empuñadura y un adaptador para trípode.

En resumen:

En cualquier caso nos encontramos ante dos móviles muy buenos en su apartado fotográfico. Vamos a comentar los puntos clave de cada móvil sin tener en cuenta sus accesorios, que son opcionales.

👉 Elige Oppo Find X9 Ultra si:

Buscas el mejor sensor principal. Es de las cámaras con menor apertura (f/1.5) actualmente, lo que ofrece muy buenos resultados en entornos más oscuros.

Buscas realizar fotografías de día con mucha iluminación utilizando el teleobjetivo con más aumentos, ya que supera (x10) con creces al Vivo X300 Ultra (3,7x).

👉 Elige Vivo X300 Ultra si:

Buscas el resultado limpio que ofrece la lente ZEISS.

Buscas realizar fotografías a una gran distancia captando bien la iluminación en atardeceres.

Ficha técnica con las principales diferencias entre el Oppo Find X9 Ultra y el Vivo X300 Ultra

oppo find x9 ultra vivo x300 ultra PANTALLA Panel AMOLED de 6,82 pulgadas Resolución QHD+ Frecuencia de 144 Hz Brillo HBM de 1.800 nits Pico de 3.600 nits AMOLED de 6,82 pulgadas Resolución QHD+ (3.168 x 1.440 píxeles) Tasa de refresco: 144 Hz 510 PPP Formato: 19,8:9 Relación pantalla/frontal: 94,49% Brillo HBM: 1.800 nits Brillo máximo local: 4.500 nits PROCESADOR Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM 12 GB 16 GB LPDDR5x Ultra Pro ALMACENAMIENTO 512 GB 1 TB CÁMARA FRONTAL 50 MP; f/2,4 50 MP f/2.45 CÁMARAs TRASERAs Principal de 200 megapíxeles f/1.5, OIS Telefoto 3x de 200 megapíxeles f/2.2, OIS Telefoto 10x de 50 megapíxeles f/3.5, sensor shift, OIS Ultra gran angular de 50 megapíxeles f/2.0 Angular 200 MP, f/1.85, OIS Ultra gran angular 50 MP, f/2.0, FOV 123,4º, OIS Telefoto: 200 MP, f/2.67, OIS Vídeo 8K, 4K@120 FPS BATERÍA 7.050 mAh Carga de 100 W Carga inalámbrica de 50 W 6.600 mAh Carga rápida 100W Carga inalámbrica 40W SISTEMA OPERATIVO Android + ColorOS 16 Android 16 con OriginOS 16 Otros Certificación IP68, IP69 Teleconvertidor incluido Kit empuñadura incluido Anillo adaptador para trípode Lector de huellas en pantalla Resistencia IP68, IP69 Cargador incluido PRECIO 1.699 euros 2.259 euros

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Imágenes | Javier Marquez, Amparo Babiloni, Oppo, Vivo

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