Nothing Ear y Ear (a): un golpe en la mesa de los auriculares TWS de gama alta junto a ChatGPT

Si algo funciona, no lo toques. O al menos por fuera. El año pasado Nothing nos sorprendió con un diseño espectacular con los Nothing Ear (2). Ahora la compañía nos trae los nuevos Nothing Ear y Nothing Ear (a). Aparentemente son como los auriculares TWS que conocimos el año pasado, pero en su interior han mejorado en todos los aspectos importantes: desde la cancelación de ruido hasta el sonido, pasando por la autonomía.

Con los CMF Buds Pro vimos que la compañía está realizando un excelente trabajo en el campo de los auriculares. Ahora estos nuevos Nothing Ear llegan con una ambición mucho más alta: pelear por convertirse en la mejor opción de entre todos los auriculares completamente inalámbricos con cancelación de ruido.

Un vistazo a… ¿Son unos auriculares caros siempre mejor que unos económicos?

Ficha técnica de los Nothing Ear y Ear (a)



Nothing Ear Nothing EAR (A) Dimensiones y peso auricular 29,4 x 21,7 x 24,1 mm 4,62 g 30,9 x 21,7 x 24,3 mm 4,8 g DIMENSIONES Y PESO BASE DE CARGA 47,6 x 63,3 x 22,7 mm 51,9 g 47,6 x 63,3 x 22,7 mm 39,6 g sonido Driver de 11mm Diafragma de cerámica Driver de 11mm Diafragma PMI + TPU CANCELACIÓN DE RUIDO Hasta 45 dB Cancelación activa Modo transparencia Rango frecuencias: 5.000 Hz Hasta 45 dB Cancelación activa Modo transparencia Rango frecuencias: 5.000 Hz códecs de audio AAC, SBC, LHDC 5.0, LDAC AAC, SBC, LDAC micrófonos 3 3 batería 46 mAh (auricular) 500 mAh (base de carga) Hasta 24h / 5,2h con cancelación de ruido Carga USB tipo C Carga inalámbrica 46 mAh (auricular) 500 mAh (base de carga) Hasta 24,5h / 5,5h con cancelación de ruido Carga USB tipo C conectividad Conexión dual Google Fast Pair Microsoft Swift Pair Bluetooth 5.3 Conexión dual Google Fast Pair Microsoft Swift Pair Bluetooth 5.3 compatibilidad Android 5.1 o superior iOS 11 o superior Android 5.1 o superior iOS 11 o superior diseño IP54 Detección in-ear IP54 Detección in-ear precio 149 euros 99 euros

Nothing muestra todas sus cartas en sonido

Nos encontramos ante dos modelos similares, que evolucionan lo que ya vimos con los Nothing Ear (2). El modelo de gama alta es el Nothing Ear, mientras que el Ear (a) es una versión similar sin audio de alta resolución y con una versión en color amarillo.

El Nothing Ear viene con un driver dinámico de 11 mm con un diafragma cerámico y nuevos orificios de ventilación respecto a los Ear (2). El modelo de gama alta es compatible con audio de alta resolución a través de Bluetooth gracias a los códecs LHDC 5.0 y LDAC.

En el caso de los Ear (a) también se añade el nuevo diseño de doble cámara y cuenta con certificación Hi-Res, pero no dispone de LHDC 5.0 y el diafragma es de poliuretano.

A nivel de cancelación de ruido, los dos disponen de cancelación de ruido activa adaptativa con tres niveles. Según explica Nothing, la cancelación es el punto que más ha mejorado, siendo hasta el doble de efectiva que el modelo anterior, cancelando 45 dB y con un ancho de banda de hasta 5.000 Hz.

El segundo punto sería la autonomía. Al cambiar el driver se ha podido añadir una batería más grande, con una autonomía teórica hasta un 25% superior. Los Ear prometen hasta 40,5 horas con el estuche de carga, sin cancelación de ruido o hasta 24 horas con la cancelación activa. La diferencia entre un modelo y otro está en la carga inalámbrica, solo disponible en el modelo top.

Cada auricular cuenta con tres micrófonos, se añaden algoritmos para optimizar las llamadas y se ha cambiado la vía de aire en las patillas de los auriculares para mejorar teóricamente un 60% respecto a los Ear (2) en cuanto a las interferencias.

A través de la aplicación de Nothing se tiene acceso a un ecualizador y se pueden crear distintos perfiles adaptados a cada usuario. Los Nothing Ear cuentan con Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair y modo de conexión dual.

Pero la novedad curiosa en esta ocasión viene de la mano de una asociación. Nothing ha decidido apoyarse en OpenAI para el lanzamiento de los Nothing Ear. Los usuarios con la última versión de Nothing OS y ChatGPT en sus teléfonos podrán utilizar el chatbot directamente desde los auriculares.

Disponibilidad y precio de los Ear y Ear (a)

Los nuevos Nothing Ear y Ear (a) estarán disponible en España a partir del próximo 22 de abril, aunque la compañía ya permite reservarlos a través de su página web.

El Nothing Ear (a) estará disponible en color blanco, negro y en un llamativo tono amarillo, a un precio oficial de 99 euros .

. El Nothing Ear estará disponible en blanco y negro, con un precio oficial de 149 euros.

En Xataka | Mejores auriculares verdaderamente inalámbricos (TWS) con cancelación de ruido: cuál comprar y diez modelos recomendados desde 70 euros