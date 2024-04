Esta app gratuita ha convertido mi móvil en un metro: tengo sensaciones encontradas

Siempre tengo un par de metros por casa, pero sé que no es el caso más habitual. De hecho, más de una vez me he encontrado ante la necesidad de querer medir algún mueble y en casa ajena y no tener posibilidad. No ha sido fácil encontrar una app que haga exactamente lo que quiero, pero he dado con una muy útil que, en comparación con mis dos metros, es prácticamente perfecta.

Es gratuita, aunque hemos de tener en cuenta que tiene cierta carga publicitaria. Si queremos decirle adiós tenemos la opción de adquirir la suscripción por tan solo 11 euros al año, un precio ajustado para lo que ofrece.

AR Ruler App: Tape Measure Cam, es la aplicación que he escogido para este fin, ya que algunas de las que he probado son bastante desastrosas. La mayoría de apps con fines de medición tienen serios problemas a la hora de realizar los cálculos con muebles de por medio, algo que no me ha sucedido con esta app.

Midiendo con el teléfono móvil

Esta app acumula 10 millones de descargas y tiene una puntuación de 4,3 estrellas en Play Store. Pero vayamos a lo importante, ¿cómo funciona esta app y qué es capaz de hacer?

La primera función es la que prometen la mayoría de apps de este tipo: crear un plano de una habitación. Esta es la función más compleja de la app y requiere una instalación extra: AR Plan 3D. Es una aplicación que utiliza la realidad aumentada de Google para permitir la medición de espacios. Esta app secundaria, en mi opinión, no funciona del todo bien.

En mi caso, ha calculado una distancia al techo de 2,70, cuando hay diez centímetros de diferencia. Cuando hablamos de mediciones para amueblar o hacer obra, es un margen que no se puede tolerar.

En medición de objetos, la cosa cambia

La función estrella y que sí que funciona a la perfección es la que da sentido al artículo: "tomar medidas". Hace exactamente lo que tiene que hacer, con un punto que me ha gustado especialmente: guarda en tiempo real las distintas medidas que vamos tomando, para no perderlas de vista.

En primer lugar, necesitará hacer un cálculo rápido sobre la superficie, una vez hecho, es tan simple como marcar punto A y punto B. En mi experiencia, las mediciones han sido exactas, en el peor de los casos con una diferencia de cerca de medio centímetro.

Pese a ello, hay un problema claro con este tipo de mediciones: no tenemos referencia alguna. Me explico: sé que el metro de la app es preciso porque he podido comparar los datos con los dos metros que tengo por casa (si compramos un metro de calidad sabemos que, sí o sí, no va a fallar). Pero, si no realizamos un escaneo de la superficie correcto, estos datos pueden variar bastante.

En resumidas cuentas, esta app no va a remplazar a mis metros, pero se quedará instalada para situaciones en las que, por azares de la vida, sea necesario echar mano a un metro cuando no tengamos uno cerca.

