Ni 'Blade Runner' ni la ciencia ficción futurista: la gran inspiración para 'Megalopolis' de Coppola es el Imperio Romano

85 años tiene Francis Ford Coppola, pero su imbatible creatividad parece no estar de horas bajas, más bien todo lo contrario. Su última película, 'Megalopolis', está despertando una expectación insólita, no solo por significar el regreso del director de 'Apocalypse Now' a primera línea autoral de Hollywood, sino por las innumerables tribulaciones que está viviendo para ser estrenada.

Un trayecto accidentado. Resumiendo, la película ha sido un proyecto gigantesco de 120 millones de dólares que Coppola ha tenido que financiar poniendo a la venta parte de sus viñedos. Las reacciones al primer pase, resaltando la absoluta locura visual y argumental que suponía, asustaron a las distribuidoras, y Coppola se ha encontrado con que la película se estrenará en Cannes sin tener una perspectiva clara de futuro. Es de esperar que si la película gusta, algún distribuidor se anime a moverla.

Más detalles del argumento. Vanity Fair ha tenido acceso a la película, y da algunos datos adicionales sobre un argumento que conocíamos solo a grandes rasgos. Adam Driver es un joven arquitecto que quiere reconstruir una ciudad que ha caído tras un cataclismo. Nathalie Emmanuel es la hija de la alta sociedad de su némesis, un alcalde corrupto encarnado por Giancarlo Esposito. La película, esencialmente, retrata su enfrentamiento, con Emmanuel atrapada entre ambos mundos.

El origen en H.G. Wells. En declaraciones al medio, Coppola ha relatado los orígenes de 'Megalopolis', que no están en 'Blade Runner' o 'Brazil', como se llegó a decir, sino mucho más atrás, en el pionero victoriano de la ciencia ficción H.G. Wells, autor de novelas clásicas como 'La máquina del tiempo' o 'La guerra de los mundos'. Afirma el director que "Las semillas de 'Megalopolis' se plantaron cuando de niño vi 'La vida futura', de H.G. Wells. Este clásico de Alexander Korda de los años treinta trata sobre la construcción del mundo del mañana, y siempre me ha acompañado".

Un largo proceso. Coppola cuenta que ha tardado décadas en tener listo el guion: "En realidad, no he trabajado en este guion durante cuarenta años, como a menudo se ha leído, sino que estuve recopilando notas y recortes para un álbum de recortes de cosas que me parecían interesantes para algún guion futuro, o ejemplos de caricaturas políticas o diferentes temas históricos", afirma. "Al final, después de mucho tiempo, me decidí por la idea de una epopeya romana. Y más tarde, una epopeya romana ambientada en la América moderna, así que no empecé a escribir este guion hasta hace unos doce años" Y añade: "Lo he debido reescribir 300 veces".

De Roma al futuro. Según Coppola, la inspiración original para la película estaba en un intento de golpe de estado en el año 63 AC., con la antigua Roma inmersa en una tremenda crisis económica y política. Un insurrecto, Catilina, conspiró para asesinar a varios líderes políticos e incendió media ciudad para sembrar el caos y hundir la urbe. Su plan fue descubierto por el estadista y orador Cicerón. "La América moderna es la contrapartida histórica de la antigua Roma", afirma Coppola, y de hecho, el director no es ajeno a estos cambios: trasladó la ambientación de 'El corazón de las tinieblas' de Joseph Conrad del siglo XIX a la guerra de Vietnam en 'Apocalypse Now'.

Otros casos. Coppola aderezó esta actualización, en la que quiso invertir la visión clásica que tenemos de Catilina y Cicerón como héroe y villano, con casos reales que iban del mítico caso Von Bullow a la crónica de la distoteca Studio 54, pasando por la actual crisis financiera que sufre la ciudad. Todo para una visión futurista, pero con raíces firmemente asentadas en el pasado histórico de la Humanidad.

