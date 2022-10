El disco de 'Call of Duty: Modern Warfare 2' solo contiene 72 MB. Luego tendrás que descargar más de 100 GB

A finales de 2017 le dimos la bienvenida a la era del videojuego que ocupa 100 GB en disco. Hoy podemos ir dándole la bienvenida a los juegos que se venden en formato físico sin que eso sirva de mucho.

Es al menos lo que ocurre con 'Call of Duty: Modern Warfare 2', la esperada entrega de la saga (cuyo modo campaña no acaba de cuajar). Si compras el juego en formato físico, el disco del juego no te servirá de mucho más que para poder legitimarte como propietario de esa copia física. Solo tiene 72 MB de datos.

A descargar tocan

Ayer uno de los primeros compradores a los que les llegó su copia física descubrió algo insólito: el disco del juego solo contenía 72,23 MB de datos, una cifra ridícula comparada con el hecho de que para instalar del juego tendremos que descargar más de 100 GB de datos (y 150 GB en el caso de la PS5, según Eurogamer).

Tradicionalmente los discos de las versiones físicas de los videojuegos permitían ahorrar grandes descargas. Uno instalaba el juego desde el disco, sin necesidad de internet, aunque en los últimos tiempos era normal que tras la instalación tuviéramos que aplicar algún "parche del día uno" que obligaba sí o sí a descargar varios gigabytes de datos. Entre los ejemplos, por cierto, 'Call of Duty: WWII'.

Parece que Activision ha decidido que meter la versión instalable no tiene mucho sentido cuando al final vamos a tener que descargar la actualización sí o sí, y ha convertido esos discos en meras pruebas físicas de que hemos comprado el videojuego y es nuestro.

Afortunadamente la gran mayoría de juegos en formato físico siguen ofreciendo el contenido completo del juego que uno puede instalar y jugar sin parches adicionales. Esta decisión de Activision desde luego replantea ese eterno debate del futuro del videojuego digital.

O ya puestos, el de por qué los juegos en formato físico —que tienen ese coste añadido del disco, carátula y distribución— cuestan lo mismo que las versiones digitales. Difícil decirlo, y más aún con este singular lanzamiento de Activision.