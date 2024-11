Nintendo Switch 2 va a ser retrocompatible, una no-sorpresa de la que hay que aclarar un detalle clave

Todos queremos que Nintendo presente Nintendo Switch 2, pero la compañía ha empezado a anunciar de todo (Nintendo Alarmo, Nintendo Music) excepto su consola de nueva generación. Lo único que sabemos es que Switch 2 se presentará antes de que finalice el actual año fiscal, lo que implica que el día límite es el 31 de marzo de 2025, pero Nintendo acaba de lanzar una perlita sobre su nueva consola.

Hace unos días, el presidente de la compañía confirmó que Nintendo Switch 2 sería retrocompatible con el software de Nintendo Switch y, más allá de la noticia, hay dos lecturas porque, como suele pasar, es algo que tiene letra pequeña.

Esperado, pero no seguro. Que Nintendo Switch 2 sea retrocompatible con los juegos de Switch es algo que, no por esperado, deje de ser buena noticia. Nintendo Switch es una de las consolas más exitosas de la historia. En el mismo comunicado del presidente Shuntaro Furukawa se confirmaron los más de 140 millones de Switch vendidas en estos siete años y medio en el mercado.

Son cifras brutales, pero es que sus juegos también venden muchísimo. Se suele decir que en Switch vendes lo que sea, y es algo cierto cuando tenemos en cuenta la cantidad de lanzamientos tanto independientes como de compañías grandes que dejaron de apoyar a Nintendo con el lanzamiento de la Wii. La propia Nintendo sigue anunciando juegos para el año que viene ('Xenoblade Chronicles X' o 'Metroid 4') y era esperable que funcionaran también en su consola de 2025.

Buena noticia. Lo más importante es que Nintendo, siempre que ha mantenido formatos, ha respetado la retrocompatibilidad. Con los cartuchos de consolas de sobremesa no ocurría (aunque había adaptadores), pero en Wii podíamos jugar a juegos de GameCube (más pequeños) y en Wii U se podía introducir un juego de Wii.

En portátiles tenemos casos como los de Game Boy Advance pudiendo jugar a títulos de Game Boy y Game Boy Color. En las primeras Nintendo DS había ranura para los juegos de Game Boy Advance y en 3DS se podían introducir los cartuchos de Nintendo DS. Es decir, al menos a la anterior generación se podía jugar en la nueva máquina de 'la Gran N'. Teniendo esto en cuenta, y sumado a que hasta Xbox Series X y PS5 están apostando por la retrocompatibilidad, parecía de cajón que Switch 2 lo fuera.

Letra pequeña. Dicho esto, vamos con el comunicado literal de Nintendo. En el informe, se asegura que Nintendo Switch Online será totalmente compatible, lo que nos permitirá mantener amigos y todos esos elementos entre generaciones, pero respecto al software, la compañía afirma lo siguiente:

El software de Nintendo Switch también será compatible con la sucesora de Nintendo Switch.

Además de poder jugar el software de Nintendo Switch que ya poseen, los consumidores podrán elegir su próxima compra de entre una amplia selección de títulos lanzados para Nintendo Switch.

La clave: retrocompatibilidad de software. Todos interpretamos la noticia la primera vez como "bien, voy a poder jugar a mi colección de Switch en Switch 2, lo que incluye juegos físicos y digitales". Pero, reposando el asunto, Nintendo dice "software" en todo momento y me resulta extraño que no profundicen. ¿Software implica software físico y digital en este comunicado? De ser así, ¿por qué no han sido mucho más específicos?

Parece claro que Nintendo Switch 2 será compatible con, por ejemplo, el 'Animal Crossing New Horizons' que podamos tener digital, pero… ¿y si tengo la tarjeta física? Para una retrocompatibilidad física, debe cumplirse uno de estos dos escenarios:

Que el formato físico de Switch 2 sea el mismo que el de Switch , lo que implicaría una mayor densidad de la memoria de las tarjetas para la sucesora si se quieren hacer juegos con gráficos más potentes.

, lo que implicaría una mayor densidad de la memoria de las tarjetas para la sucesora si se quieren hacer juegos con gráficos más potentes. Que haya dos tipos de ranuras, como ocurrió en su día con Nintendo DS y su ranura para Game Boy Advance.

Quiero pensar que podré jugar a toda mi colección de juegos físicos en la nueva máquina de Nintendo, ya que Switch es una consola que se presta, por el formato de sus cajas, al coleccionismo de títulos en este formato, pero también pienso mantenerme cauto al respecto porque la interpretación de esa retrocompatibilidad de software, como indico, implica dos escenarios: retrocompatible con todo o sólo con los juegos digitales.

¿Remásteres gratuitos? Lo cierto es que estoy bastante seguro de que podremos jugar a nuestra colección de juegos físicos en la nueva Switch. De lo contrario, sería algo muy negativo para muchos jugadores, pero ya en el lado más optimista de toda esta historia, la retrocompatibilidad puede suponer un escenario genial para disfrutar de títulos pendientes a la mejor calidad en modo portátil.

Una característica de Nintendo Switch es que el dock permite un aumento de resolución. También de rendimiento en algunos casos. Célebres son casos como el de 'Xenoblade Chronicles 2', con resoluciones de hasta 360p en modo portátil, algo que no ocurre en modo dock. Hay más casos así y tengo que confesar que estoy esperando a la nueva Switch 2 para poder disfrutar de esos juegos esperando que rindan en modo portátil del mismo modo que rinden en el dock actualmente en Switch.

Esto es más un deseo que una certeza, aunque un deseo basado en lo que hace la competencia (PS5 Pro, sin ir más lejos) y en lo que la propia Nintendo Switch hace al escalar sus juegos cuando la conectamos al dock. Veremos qué ocurre, pero pese a mi cautela con esa definición de "compatible con el software de Nintendo Switch 2", que la nueva máquina sea retrocompatible es, sin duda, una gran noticia que no pierde valor por mucho que lo esperáramos.

Imagen | Unsplash

