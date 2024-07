Nintendo quiere evitar que a la Nintendo Switch 2 le pase lo que a PS5 en su lanzamiento. Tiene claro cómo conseguirlo

Una de las cosas que marcaron el inicio de la next-gen, ahora current-gen (podría decirse), fue la escasez. Hacerse con una consola de nueva generación, en particular con una PlayStation 5 o una Xbox Series X era complicado no, lo siguiente. La falta de componentes derivada de la pandemia de la COVID-19 y el confinamiento hicieron mella en la producción y ahora, con la Nintendo Switch 2 en camino, cabría preguntarse si sucederá lo mismo. Según Nintendo, no hay motivos para alarmarse.

Como diría Iniesta... Nintendo Switch 2 para todos. En una sesión de preguntas y respuestas que tuvo lugar durante un encuentro con accionistas (transcripción en PDF), uno de los ejecutivos preguntó qué medidas se estaban tomando para evitar la reventa y la especulación provocada por una posible escasez de consolas. En respuesta a dicha pregunta, Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, dijo que la forma más sencilla de evitarlo es, bueno, que haya consolas para comprar.

Evitar la reventa con stock. De acuerdo a Furukaka y tal y como recogen en VGC, Nintendo cree que lo más importante para evitar la reventa es producir una cantidad suficiente para suplir la demanda. La duda, no obstante, es razonable. Nintendo tuvo problemas de producción en 2021 y, según Furukawa, "el año pasado y el anterior no pudimos producir cantidades suficientes de hardware para Nintendo Switch debido a la escasez de componentes semiconductores, pero esta situación ya se ha resuelto". En palabras del ejecutivo.

"En la actualidad, no creemos que la escasez de componentes tenga un impacto significativo en la producción del modelo sucesor".

Qué paso con la next-gen. Pasó que hubo una pandemia que forzó a la gente a permanecer en sus casas. Eso provocó que las fábricas de todo el mundo en general y de China en particular se parasen, lo que derivó en una falta de componentes de todo tipo. Jim Ryan, antiguo presidente de PlayStation, dijo en 2021 que "Hay varias razones por las que PS5 es difícil de obtener actualmente. El suministro es limitado por el coronavirus y la distribución solo es online". La situación tardó bastante en mejorar.

La pandemia no solo afectó a PlayStation. Las firmas de coches, los fabricantes de tarjetas gráficas y las compañías de informática, entre otros, también fueron duramente golpeados por la pandemia. Por no hablar del bloqueo del Canal de Suez provocado por el Ever Given en marzo de 2021, suceso que paralizó el transporte a nivel global. En lo que concierne a Nintendo, la Switch se convirtió en un gran aliado durante la pandemia, siendo imposible no ya conseguir la consola, sino conseguir juegos como 'Ring Fit Adventure'.

La Switch 2 se acerca. Sin prisa, pero sin pausa. Nintendo ha confirmado que la sucesora de la Nintendo Switch está en el horno y que será presentada este año fiscal (que llega hasta marzo de 2025). Lo más probable es que la veamos el año que viene, pero de momento tocará esperar.

