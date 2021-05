La escasez de PlayStation 5 seguirá hasta 2022: Sony no podrá satisfacer la demanda ni aumentando la producción, según Bloomberg

La PlayStation 5 llegó a España el pasado 19 de noviembre. Actualmente, nos encontramos casi en pleno ecuador de 2021 y hacerse con una sigue siendo complicado. Hay pocas unidades que se reponen de vez en cuando y, cuando lo hacen, tienden a desaparecer de las tiendas en cuestión de segundos. Cabría esperar que con el paso del tiempo fuese más y más fácil, pero desde Sony han advertido que la falta de stock se dilatará hasta el año que viene.

Así lo aseguran desde Bloomberg, que se hacen eco de las declaraciones que Hiroki Totoki, CFO de Sony, ha hecho durante una presentación a unos analistas. La información proviene de ciertas personas asistentes a la reunión que han pedido no ser identificados. De acuerdo a Bloomberg, Totoki ha dicho que "no creo que la demanda se calme este año e incluso si aseguramos muchos más dispositivos y producimos muchas más unidades de PlayStation 5 el próximo año, nuestra oferta no podría alcanzar la demanda".

Conseguir una PS5 seguirá siendo complicado

Desde su lanzamiento y hasta el 31 de marzo de este año, Sony ha vendido 7,8 millones de PlayStation 5, tal y como explicaron en su presentación de resultados financieros. 4,5 millones de unidades se enviaron hasta finales de 2020, mientras que las 3,3 millones de consolas restantes se vendieron desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo. Eso nos da una idea de cuál es la demanda de la consola y la capacidad de producción.

No podemos olvidar que nos encontramos en una situación un tanto complicada en lo que a componentes y semiconductores se refiere. Sony no es la única afectada por esta situación, sino que compañías como NVIDIA, las empresas de ordenadores, las firmas automovilísticas y hasta los fabricantes de televisores están teniendo problemas para encontrar los chips que dan vida a sus dispositivos.

A pesar de que en un primer momento Jim Ryan, presidente de PlayStation, dijo que la pandemia no había sido un factor decisivo en la falta de stock y que la ausencia de consolas se debía a la alta demanda de las mismas, en una entrevista reciente confirmó que, efectivamente, sí que era una de las causas. En una entrevista con Nikkei, Ryan dijo lo siguiente:

"Hay varias razones por las que PS5 es difícil de obtener actualmente. El suministro era limitado por el coronavirus y la distribución solo era online. La semiconductores y la demanda también está muy ajustada en todo el mundo. Estamos solicitando a nuestros fabricantes que aumenten la producción y eso hará que vaya más fluido en 2021".

Si nos ceñimos a las declaraciones de Totoki adelantadas por Bloomberg, parece que 2021 no mejorará demasiado y que la escasez de consolas se dilatará hasta el año que viene. Si hablamos de sus rivales, las Xbox Series X|S, Microsoft dijo durante su presentación de resultados que la falta de stock no cambiará hasta junio de 2021.

Vía | Bloomberg